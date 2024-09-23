 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль и "Хезболла" пока не начали войну без ограничений, - НГ
06:44 24.09.2024

Интенсивность боевых действий усиливается, но всех возможностей стороны не задействовали
Геннадий Петров

Израильская авиация наносит мощные удары по территории Ливана. Движение "Хезболла", в свою очередь, атакует ракетами север Израиля. Тем не менее пока ни та, ни другая сторона не задействовали весь имеющийся в их распоряжении арсенал сил и средств. Ситуация, конечно, может в любой момент измениться. Возможным мотивом, побуждающим стороны к относительной сдержанности, является желание получить благожелательную медийную "картинку". Выставить себя в глазах мировой общественности агрессором не хотят ни Израиль, ни "Хезболла".

Утром в понедельник, 23 сентября, Минздрав Ливана сообщил о том, что погибло свыше 180 человек в результате крупнейшей атаки страны за последнее время. Всего же к концу дня, по данным того же ведомства, количество погибших ливанцев приблизилось к трем сотням. Израильские самолеты бомбили юг и шиитские кварталы Бейрута. В понедельник же пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари несколько раз выступил с обращением к ливанцам с призывом эвакуироваться из районов, где находятся позиции "Хезболлы". Такой же призыв израильтяне рассылают на ливанские номера мобильных телефонов. Всего разослано, по израильским данным, свыше 80 тыс. эсэмэсок с предупреждениями. Министр информации Ливана Зиад Макари сообщил, что предупредили и его офис.

По израильскому телевидению передают кадры, на которых запечатлены ракетные установки "Хезболлы", установленные в жилых домах. Следовательно, и они тоже станут мишенями для ударов. Израильское правительство, против обыкновения, не присвоило фактически начавшейся военной операции какое-либо название. Чиновники страны даже избегают самого слова: война.

"Для тех, кто еще не понял, хочу разъяснить политику Израиля – мы не ждем угрозы, мы ее предотвращаем. Везде, на каждой арене, в любое время. Мы устраняем высокопоставленных командиров, устраняем террористов, уничтожаем ракеты", – заявил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он напомнил о своем обещании "изменить баланс сил на севере" своей страны. То есть ликвидировать угрозу со стороны "Хезболлы". Именно этим, как подчеркивает Нетаньяху, и продиктованы действия его правительства.

Глава "Хезболлы" шейх Хасан Насралла, напротив, еще после взрывов пейджеров и раций сказал, что расценивает это как объявление войны. Это обстоятельство, однако, по крайней мере по данным на понедельник, не повлияло на арсенал применяемых его движением средств. "Хезболла" бьет ракетами Fadi-1 и Fadi-2 по северу Израиля, но не дальше, хотя вполне в состоянии это сделать. В распоряжении движения – ракеты М-600, экспортная модификация иранской Fateh-110. Они способны поразить цель на любой территории Израиля, нанеся значительный ущерб. Но их не используют. "Хезболла" не атакует также корабли израильских ВМС. В 2006 году, во время второй ливанской войны, движение смогло поразить израильский корвет "Ханит", повредив его и убив четырех членов экипажа. Тогда это произвело большое впечатление и на Израиль, и на Ливан. Противокорабельные ракеты иранского производства есть у "Хезболлы" и сейчас, равно как мини-подводные лодки и катера-брандеры. Видимо, их, а также боевые дроны, используемые сейчас ограниченно, "Хезболла" приберегает до решающих боев, которые могут наступить, если Израиль перейдет к наземному наступлению.

Между тем в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что его страна не заинтересована в расширении географии войны на Ближнем Востоке. Как он выразился, "мы не хотим быть причиной нестабильности в регионе", обвинив при этом Израиль в том, что тот "стремится создать более масштабный конфликт". Но в целом выступление президента страны, тесно связанной с "Хезболлой", не оставило впечатления, что Иран настроен воинственно. Правда, и отказываться от поддержки ливанского движения он, конечно, не будет.

23.09.2024

Источник - НГ
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