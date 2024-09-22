 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.09.2024
07:03  Найденную журналистами виллу президента Зеленского в итальянском городке Форте-дей-Марми пытаются срочно продать
06:44  Израиль и "Хезболла" пока не начали войну без ограничений, - НГ
06:42  Постамериканский Ирак станет головной болью для Израиля, - Игорь Субботин
06:40  О двух типах социальности. В философии происходит радикальная смена парадигм, - Федор Гиренок
06:38  Хохот Камалы. Транснационалы - их поезд в огне, - Андрей Фефелов
06:31  Израиль назвал наступательную операцию в Ливане "Стрелы севера"
05:26  Зеленский с "планом победы" за океаном: хвост пытается управлять собакой, - Игорь Скрипка

02:56  Уроки истории. Почему гибнут успешные правители, - Зайнидин Курманов
01:53  Казахстан и Узбекистан согласовали 10 гидропостов на Сырдарье с системами учета воды
01:31  Кириллица - это прошлое, настоящее и будущее Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
00:51  Кто не успел, тот опоздал. "Империя доллара" теряет управляемость, - Олег Щукин
00:48  Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца, - Анастасия Куликова
00:34  Скотт Риттер: ядерная война начнется в ночь разрешения США бить по России
00:25  МИД КНР обвинил США в использовании саммита QUAD для блокирования Китая
00:09  Раздолбанный рос-ракетами сухогруз "Golden Lion" под флагом Антигуа и Барбуда (груз - ракеты для ВСУ) затонул в порту Одессы
00:01  При Минтуризма и спорта Казахстан создан Комитет по регулированию игорного бизнеса
Понедельник, 23.09.2024
20:24  Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане
17:06  Партия канцлера Шольца на пол сопли опередила "Альтернативу для Германии" на выборах в Бранденбурге
16:47  Назначены два новых зампреда Комитета национальной безопасности Казахстана - Марат Жумабаев (он же - шеф СВР) и Алмас Наймантаев
16:33  Экс-глава МИД Сирии Фейсал Микдад стал вице-президентом страны
16:30  "Бесконечная битва за возмездие": Новую фазу Арабо-израильской войны назвали "гранью неминуемой катастрофы", - МК
16:25  Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire
16:22  ЕС стал домом престарелых. Он идет навстречу своей гибели, - Жерар Аро
16:21  "Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем
16:16  На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев
10:33  В Китае призвали НАТО "уйти в отставку" вместе со Столтенбергом. И поскорее, - Global Times
10:31  Трудовая миграция в Россию сокращается? - Юлия Флоринская
10:28  Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ
10:24  Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии, - Дм.Ростов
10:22  Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео
10:20  В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства
09:41  Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов
07:07  Анна Долгарева: На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание
07:03  В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми
06:40  "Мы сейчас находимся в середине шестого периода массового вымирания", - CNN
06:37  Одоление ига. Часть III. Путин совершил грандиозное метафизическое деяние - устранил разрыв времен, - А.Проханов
06:30  Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
06:23  СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"
06:21  Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин
00:59  В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными
00:56  В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей
00:32  В иранском Хорасане взрыв газа на угольной шахте - 50 погибших
00:27  Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов
00:24  Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:20  Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:18  У экс-спикера Кырпарламента Шеримкулова отобрали незаконно "приватизированную" сельскую школу
00:07  В Кыргызстане создан Центр тюркского наследия. Его возглавил экс-посол Кайрат Осмоналиев
00:02  Пресс-секретарь президента Киргизии призвал швей и строителей вернуться из России
00:00  В Пакистане подорвался на мине автомобиль сопровождения посла РФ Хорева
Воскресенье, 22.09.2024
22:56  Около 300 ранее украденных и незаконно вывезенных предметов искусства будут возвращены из США в Индию
19:44  Стрельба в "Вайлдберрис" вскрыла "прачечную" СВО, - Д.Попов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Найденную журналистами виллу президента Зеленского в итальянском городке Форте-дей-Марми пытаются срочно продать
07:03 24.09.2024

Виллу Владимира Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил

РИА Новости, со ссылкой на риэлтерское агентство, сообщили, что вилла президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу.

При этом, как уточняет издание, своего покупателя она так и не нашла.

"В настоящий момент вилла не продается. Какое-то время она стояла на продаже, но сейчас нет", - отметили в местном риелторском агентстве.

Напомним, ранее экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Зеленский является "лучшим торгашом в истории". По словам кандидата на пост президента США, после каждого своего визита в США Зеленский уезжает из страны с миллиардами долларов.

Авторы: АНТОН ТИХОНОВ

-------------

Как пишет издание, местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом президента Украины особняки за 2,5-3 миллиона евро.

Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "лучшим торгашом в истории". Так, по словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.

В марте этого года Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Как следует из документа, за прошедший год доход семьи украинского лидера составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов). Заработок семьи главы Украины в основном состоял из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, отметили в офисе президента.

РИАН

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727150580


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с представителями агробизнеса меры по поддержке АПК в рамках Послания Президента и ход уборочной кампании
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялась встреча первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра с представителями China Datang Corporation
- В Казахстане планируется упразднить региональные ревизионные комиссии
- Глава МИД Казахстана принял участие в Саммите будущего
- О пресечении преступной деятельности ОПГ
- Подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, экстрадировали из России
- Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге по делу Мырзахметова
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  