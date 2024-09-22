Найденную журналистами виллу президента Зеленского в итальянском городке Форте-дей-Марми пытаются срочно продать

07:03 24.09.2024

Виллу Владимира Зеленского в Италии выставили на продажу, но ее никто не купил



РИА Новости, со ссылкой на риэлтерское агентство, сообщили, что вилла президента Украины Владимира Зеленского, которая расположена в итальянском городе Форте-дей-Марми была выставлена на продажу.



При этом, как уточняет издание, своего покупателя она так и не нашла.



"В настоящий момент вилла не продается. Какое-то время она стояла на продаже, но сейчас нет", - отметили в местном риелторском агентстве.



Напомним, ранее экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Зеленский является "лучшим торгашом в истории". По словам кандидата на пост президента США, после каждого своего визита в США Зеленский уезжает из страны с миллиардами долларов.



Авторы: АНТОН ТИХОНОВ



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Как пишет издание, местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом президента Украины особняки за 2,5-3 миллиона евро.



Ранее кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "лучшим торгашом в истории". Так, по словам политика, после каждого визита в Соединенные Штаты президент Украины уезжает из страны с миллиардами долларов.



В марте этого года Зеленский обнародовал декларацию за 2023 год. Как следует из документа, за прошедший год доход семьи украинского лидера составил 12 миллионов 423 тысячи гривен (более 316 тысяч долларов). Заработок семьи главы Украины в основном состоял из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду, отметили в офисе президента.



РИАН