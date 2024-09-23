Германия: земельные выборы – как симптом тяжкой болезни. Молодежь голосует против системных партий, - А.Белов

07:30 24.09.2024

23.09.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, говорили философы Древнего Рима, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Это неизбежно, но не каждые перемены идут во благо и иногда приходится возвращаться к началу, дабы исправить ошибки недавнего прошлого. Такой себе эффект маятника.



Некоторое время тому назад немецкий таблоид Bild напомнил о собственном социологическом опросе, проведенном в страшно далеком уже 1968 году, как раз в разгар студенческих волнений в Европе и цветной революции в Чехии, вошедшей в историю под названием "Пражская весна".



Итак, согласно данным исследования, западные немцы (в ГДР Bild по понятным причинам опроса не проводил) резко отрицательно относились к длинным волосам у мужчин (50% против), женским мини-юбкам, как раз входившим тогда в моду (почти 50% против), химической завивке волос (почти все опрошенные против), женщинам в брюках или брючных костюмах (16% против), курению на улице (50% против) и флирту за рулем (50% против), чтобы это ни значило.



С тех пор курить запретили вообще во всех общественных местах (и это, скорее, плюс, чем минус), на мини-юбки, женские брюки и странные прически у людей обоих (или сколько их там нынче на Западе?) полов перестали обращать внимание, причем настолько, что отдельные политики (бывший британский премьер Борис Джонсон) вообще сделали отсутствие элементарной укладки своим фирменным стилем, и только с "автофлиртом" ситуация по-прежнему непонятная – есть он, нет, и если есть, то насколько это распространенное явление?



Все это, конечно, в некоторой степени "прикол". Нет, опрос, разумеется, реальный и ответы на него были даны вполне откровенные. Проблема в том, насколько все эти темы можно назвать существенными, особенно в наше неспокойное время.



И все же один важный показатель во всем этом прослеживается. Так или иначе в германском обществе конца 60-х довольно сильны были консервативные настроения. Настроения, которые под давлением "революционных" веяний из-за океана в итоге проиграли, превратив Германию в более свободную, скажут одни, и менее благопристойную, как полагают другие, страну.



Причем этот перекос с уклоном влево зашел за прошедшие с тех пор более полувека настолько далеко, что в обеих частях ФРГ начала явно расти общественная потребность немного откатить назад.



Именно так, на мой взгляд, можно интерпретировать результаты недавних земельных выборов в Германии.

Еще после первого шока от поражения основных парламентских партий на голосовании в Тюрингии в начале сентября журнал Spiegel заинтересовался вопросом, а кто, собственно, те люди, что массово отдали свои голоса за оппозиционные Альтернативу для Германии (AfD) и "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW)?



Наверняка ведь какие-нибудь "недобитые" любители ГДР, ностальгирующие по своему социалистическому прошлому.



И для того чтобы максимально подробно узнать, как же так получилось, что AfD набрала в этой федеральной земле большинство, журналисты издания отправились в избирательный округ Альтенбург, где "Альтернатива" получила целых 41%, в небольшое местечко Розиц, где у AfD и вовсе фантастические 51,2% голосов избирателей.



"Это делает это место редким, оплотом AfD в прямом смысле этого слова: сообществом в центре Германии, где за правыми экстремистами стоит абсолютное большинство населения. Как могло дойти до этого?" – пишет Spiegel.



И каково же оказалось их удивление, когда они узнали, что против всех представленных в Бундестаге системных партий проголосовали те, кто делал это впервые в жизни, то есть местная молодежь. Такая же молодежь, как та, что в 1968 году носила длинные "хаеры" и короткие юбки, плевала на мнение консервативных родителей и требовала немедленных политических перемен во имя социальной справедливости.



Я вовсе не случайно назвал прошедшие в Германии выборы голосованием против системных партий. Это на самом деле был эдакий плебисцит, народный референдум против существующей системы как таковой. Репутацию протестного голосования подтвердили и результаты вчерашних выборов в Бранденбурге, по итогам которых половину мест в ландтаге получили AfD с 29,23% и партия Сары Вагенкнехт – 13,48%. На двоих 44 места из 88.



Причем интересная деталь: за победивших в итоге (благодаря харизме местного премьер-министра Дитмара Войдке и вопреки ненависти к Шольцу) социал-демократов (SPD) – 30,89% – проголосовали в основном жители юго-запада, богатых районов, эдакой "новой Риги", если сравнивать с Москвой. А сравнение это вполне уместно в том смысле, что Бранденбург, в центре которого расположен Берлин, – это "Московская область" ФРГ.



О чем это все говорит? О том, что Германия больна. О том, что политические силы, долгие годы послушно следовавшие нынешней "прогрессивной повестке" и прямым указаниям вашингтонского гегемона, довели-таки страну, если и не до цугундера, то уж точно до глубочайшего экономического и, как следствие, политического кризиса, итогом которого может быть кризис парламентский, когда результаты предстоящих осенью 2025 года выборов в бундестаг не позволят ни одной из политических сил сформировать устойчивое большинство.



И тогда Германия останется без правительства. И будет вынуждена решать любые вопросы, проводя массу времени в бесплодных спорах и разборках, что в нынешней обстановке как внутри ФРГ, так и в мире, грозит коллапсом немецкой политической системы.



А если вспомнить о том, что Евросоюз по-прежнему во многом держится "на немецких плечах", несложно предположить, что германский кризис довольно легко перерастет в общеевропейский. А там, глядишь, может посыпаться один из столпов современного западного мира. А все потому, что кто-то слишком заигрался в политику, полагаясь на современные технологии управления массовым сознанием. И надо ж такому случиться, они вдруг стали давать сбой, и маятник качнулся в противоположном направлении.