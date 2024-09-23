|09:02 Казахстан отсудил более $12 млн у турецкой компании "F&A Road Construction" - за фейковую реконструкцию автодороги "Курты-Бурылбайтал"
08:23 Лидера "Хамаса" днем с огнем не сыщешь. Возможно, Яхьи Синвара уже нет в живых, - Э.Байназаров
08:11 Названо количество жертв утренней атаки Израиля на Ливан: погибли и ранены женщины и дети - 182 и 727
07:37 Выгребают по сусекам. Кыргызстан резко (в 3 раза) увеличил экспорт угля в Китай
07:30 Германия: земельные выборы – как симптом тяжкой болезни. Молодежь голосует против системных партий, - А.Белов
07:03 Найденную журналистами виллу президента Зеленского в итальянском городке Форте-дей-Марми пытаются срочно продать
06:44 Израиль и "Хезболла" пока не начали войну без ограничений, - НГ
06:42 Постамериканский Ирак станет головной болью для Израиля, - Игорь Субботин
06:40 О двух типах социальности. В философии происходит радикальная смена парадигм, - Федор Гиренок
06:38 Хохот Камалы. Транснационалы - их поезд в огне, - Андрей Фефелов
06:31 Израиль назвал наступательную операцию в Ливане "Стрелы севера"
05:26 Зеленский с "планом победы" за океаном: хвост пытается управлять собакой, - Игорь Скрипка
02:56 Уроки истории. Почему гибнут успешные правители, - Зайнидин Курманов
01:53 Казахстан и Узбекистан согласовали 10 гидропостов на Сырдарье с системами учета воды
01:31 Кириллица - это прошлое, настоящее и будущее Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
00:51 Кто не успел, тот опоздал. "Империя доллара" теряет управляемость, - Олег Щукин
00:48 Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца, - Анастасия Куликова
00:34 Скотт Риттер: ядерная война начнется в ночь разрешения США бить по России
00:25 МИД КНР обвинил США в использовании саммита QUAD для блокирования Китая
00:09 Раздолбанный рос-ракетами сухогруз "Golden Lion" под флагом Антигуа и Барбуда (груз - ракеты для ВСУ) затонул в порту Одессы
00:01 При Минтуризма и спорта Казахстан создан Комитет по регулированию игорного бизнеса
|20:24 Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане
17:06 Партия канцлера Шольца на пол сопли опередила "Альтернативу для Германии" на выборах в Бранденбурге
16:47 Назначены два новых зампреда Комитета национальной безопасности Казахстана - Марат Жумабаев (он же - шеф СВР) и Алмас Наймантаев
16:33 Экс-глава МИД Сирии Фейсал Микдад стал вице-президентом страны
16:30 "Бесконечная битва за возмездие": Новую фазу Арабо-израильской войны назвали "гранью неминуемой катастрофы", - МК
16:25 Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire
16:22 ЕС стал домом престарелых. Он идет навстречу своей гибели, - Жерар Аро
16:21 "Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем
16:16 На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев
10:33 В Китае призвали НАТО "уйти в отставку" вместе со Столтенбергом. И поскорее, - Global Times
10:31 Трудовая миграция в Россию сокращается? - Юлия Флоринская
10:28 Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ
10:24 Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии, - Дм.Ростов
10:22 Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео
10:20 В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства
09:41 Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов
07:07 Анна Долгарева: На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание
07:03 В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми
06:40 "Мы сейчас находимся в середине шестого периода массового вымирания", - CNN
06:37 Одоление ига. Часть III. Путин совершил грандиозное метафизическое деяние - устранил разрыв времен, - А.Проханов
06:30 Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
06:23 СВО, итоги недели: Российские войска обходят с боями Селидово и громят "красногоровский карман"
06:21 Эрдоган теряет пограничный "пояс безопасности", - Игорь Субботин
00:59 В Китае чиновница попала в тюрьму за взятки и романы с 58 подчиненными
00:56 В Узбекистане начнут привлекать к ответственности лжеисцелителей
00:32 В иранском Хорасане взрыв газа на угольной шахте - 50 погибших
00:27 Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя", - В.Катасонов
00:24 Президент Садыр Жапаров выступил в ООН. О чем он говорил?
00:20 Правозащита вступила в БРИКС. Международный правовой форум повернулся лицом к человеку
00:18 У экс-спикера Кырпарламента Шеримкулова отобрали незаконно "приватизированную" сельскую школу
|Выгребают по сусекам. Кыргызстан резко (в 3 раза) увеличил экспорт угля в Китай
07:37 24.09.2024
Кыргызстан в августе 2024 года в 2,9 раза увеличил экспорт угля в Китай, по сравнению с августом 2023 года. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР.
Всего в Китай экспортировано 5,6 тыс. тонн угля за август 2024 года.
Стоимость экспортированного угля составила $276,3 тыс. и увеличилась в 3,7 раза по сравнению с августом 2023 года.
Средние цены на экспортируемый уголь варьировались от $42 до $66 за тонну. Если говорить о видах угля, то отмечались поставки антрацита и других битуминозных углей.