Выгребают по сусекам. Кыргызстан резко (в 3 раза) увеличил экспорт угля в Китай

07:37 24.09.2024

Кыргызстан в августе 2024 года в 2,9 раза увеличил экспорт угля в Китай, по сравнению с августом 2023 года. Это следует из данных Главного таможенного управления КНР.



Всего в Китай экспортировано 5,6 тыс. тонн угля за август 2024 года.



Стоимость экспортированного угля составила $276,3 тыс. и увеличилась в 3,7 раза по сравнению с августом 2023 года.



Средние цены на экспортируемый уголь варьировались от $42 до $66 за тонну. Если говорить о видах угля, то отмечались поставки антрацита и других битуминозных углей.