Названо количество жертв утренней атаки Израиля на Ливан: погибли и ранены женщины и дети - 182 и 727

08:11 24.09.2024

Заговорили о еще более масштабной войне



Утренние массированные авиаудары израильской армии по нескольким десяткам ливанских городов вновь стали причиной огромного количества жертв среди мирного населения. По последним данным, погибших уже 182 человека, пострадали 727 ливанцев.



По данным ливанских источников здравоохранения, в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли по меньшей мере 182 человека, 727 получили ранения.



Израильская армия чуть ранее отчиталась, что провела более 300 авиаударов по объектам, используемым группировкой "Хезболла". Возросшая враждебность, отмечает "Аль-Джазира", усиливает опасения полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" или даже более масштабного регионального конфликта.



Министерство здравоохранения Ливана в заявлении, на которое ссылаются государственные СМИ, сообщило, что среди жертв авиаударов были дети, женщины и медики.



Заявление было сделано спустя несколько часов после того, как израильские военные призвали мирных жителей покинуть места, которые, по их утверждению, используются "Хезболлой", которая накануне атаковала ракетами север Израиля.



Активизация боевых действий на общей границе между странами последовала за произошедшими на прошлой неделе взрывами пейджеров и раций, в результате которых в Ливане погибли десятки людей. До этой трагедии обмен ударами происходил, но в так называемом рутинном варианте, несравнимом по масштабу с нынешней эскалацией.



Ранним утром в понедельник представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что его силы провели "масштабные удары" по постам "Хезболлы" после обнаружения попыток запуска ракет оттуда. Правительство Израиля недавно заявило, что оно переключает больше внимания на борьбу с "Хезболлой" в попытке позволить вернуться примерно 60 тысячам израильтянам, эвакуированным из приграничных районов.



Министр обороны Израиля Йоав Галлант призвал общественность сохранять спокойствие, поскольку военные расширяют наступление.



Хагари также в своем обращении призвал жителей на юге Ливана покинуть районы, где вооруженная группа имеет позиции. Гражданские лица в этом районе получили звонки с тем же сообщением.



На вопрос репортера, планирует ли армия наземное вторжение в соседнюю страну, Хагари ответил: "Мы сделаем все необходимое, чтобы безопасно вернуть жителей севера в свои дома". Но вот только опасно это все для ливанцев, о которых, судя по всему, израильская армия не слишком беспокоится.



В новой массированной атаке Израиля на Ливан вскрылся элемент жестокой психологической войны



Ливанские СМИ сообщили, что жители по всей стране, включая столицу Бейрут в центральном Ливане, получают по телефону израильские предупреждения с призывом эвакуироваться. Однако все это рассматривается как психологическая война, а некоторые аналитики и вовсе видят в этих действиях Израиля попытку насильно выдавить ливанцев из их домов.



Репортер телеканала "Аль-Джазира", работающий недалеко от деревни Марджаюн на юге Ливана, насчитал не менее 10 авиаударов примерно в 04:30 утра понедельника, добавив, что Израиль нанес удары по нескольким городам и деревням на юге, а также в долине Бекаа на востоке Ливана.



На кадрах видны столбы дыма. Телеканал "Хезболлы" al-Manar TV сообщил, что израильские военные самолеты также нанесли удар по району Хермель на севере Ливана.



Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему считают, что существует возможность "дипломатического решения" конфликта, но при этом предупредил Израиль, что существуют "лучшие способы" позволить жителям вернуться в свои дома на севере.



Но решить все дипломатически с каждым днем становится все труднее и невозможнее. Заместитель лидера "Хезболлы" Наим Касем заявил скорбящим на похоронах одного из командиров группировки, убитого на прошлой неделе в Бейруте: "Мы вступили в новую фазу, название которой - открытая битва за возмездие".



В субботу "Хезболла" выпустила десятки ракет по израильской авиабазе Рамат-Давид, расположенной к востоку от Хайфы, что стало самой масштабной атакой на территории Израиля.



Понедельничная атака стала одной из самых массированных трансграничных перестрелок между Израилем и "Хезболлой" с начала войны в Газе. С 8 октября обе стороны ведут почти ежедневную трансграничную перестрелку, причем "Хезболла" четко дала понять, что прекратит атаки только после того, как будет достигнуто прекращение огня в секторе Газа.



Авторы: ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО