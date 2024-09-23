Лидера "Хамаса" днем с огнем не сыщешь. Возможно, Яхьи Синвара уже нет в живых, - Э.Байназаров

08:23 24.09.2024

Затяжное молчание лидера "Хамаса" Яхьи Синвара породило многочисленные слухи и кривотолки. Израильский ресурс Kan допустил, что глава группировки был убит или ранен во время одного из обстрелов Газы. Другие СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее вывезла из анклава несколько тел, чтобы сделать ДНК-тесты и выяснить, нет ли среди них Синвара. Тем временем представитель ЦАХАЛа отказался дать однозначный ответ о судьбе лидера "Хамаса", чем вызвал новые спекуляции.



23 сентября представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о гибели Яхьи Синвара - 61-летнего лидера "Хамаса", которого Израиль считает главным "архитектором" террористического нападения на страну 7 октября прошлого года. "У нас одна задача - добраться до Синвара, и мы это сделаем",- подчеркнул господин Хагари, не став уточнять детали.



Убедительных доказательств смерти лидера "Хамаса" нет. Между тем израильский канал Kan отмечает, что глава группировки с августа не делал публичных заявлений, если не считать телеграммы от 9 сентября с поздравлением президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну в связи с переизбранием. Однако израильское Армейское радио со ссылкой на источники в разведке пишет, что сообщения последних месяцев, приписываемые Яхье Синвару, были написаны не им, а кем-то другим в структуре "Хамаса".



Газета "Гаарец" со ссылкой на военные источники сообщила, что Яхья Синвар якобы находился в туннеле на юге Газы, который был атакован ЦАХАЛом.



По данным издания, сейчас израильская разведка изучает, был ли главарь хамасовцев среди убитых.



Для этого, как уточняет 12-й канал Израиля, военные вывезли из туннелей в Газе несколько тел и взяли анализы ДНК, сверяя их с образцами ДНК Синвара. Ни один из тестов не дал положительного результата.



Последним задокументированным "появлением" главы группировки можно считать видеозапись от 10 октября прошлого года. На ней видно, как Синвар вместе с женой и тремя детьми перемещается по туннелю в Газе. Израильские военные смогли получить запись спустя несколько месяцев и идентифицировали на ней лидера движения. Об обнаружении записи ЦАХАЛ сообщил только в феврале этого года.



О еще одном "появлении" Синвара известно только со слов израильских заложников, освобожденных во время первого (и на текущий момент единственного) раунда перемирия между Израилем и "Хамасом" в ноябре прошлого года. Пленники рассказали, что вскоре после нападения 7 октября Яхья Синвар провел встречу с ними в одном из туннелей в Газе. Как передает 12-й канал, глава "Хамаса" встретился с группой заложников и разговаривал с ними на иврите, причем говорил почти без акцента. Он якобы даже пытался успокоить заложников, отмечая, что здесь они в "наибольшей безопасности".



Между тем в СМИ периодически появляются сообщения, что израильские спецслужбы якобы знают точное местонахождение лидера "Хамаса".



Об этом в январе текущего года говорил, в частности, бывший глава военной разведки Амос Ядлин. По его словам, Израиль якобы опасается наносить ракетные удары по Синвару, поскольку он окружил себя израильскими заложниками, которых использует в качестве живого щита.



Израиль был готов выпустить из Газы лидера группировки в обмен на освобождение заложников

Некоторые в Израиле допускают, что Синвар уже и вовсе не в Газе. Так, в феврале командир 98-й дивизии ЦАХАЛа Дан Голдфус заявил: уверенности в том, что глава "Хамаса" точно находится в анклаве, нет. Хотя в самой группировке это категорически отрицают. В частности, в начале сентября координатор правительства Израиля по вопросу возвращения заложников Галь Хирш заявил, что еврейское государство готово обеспечить безопасный выход лидера "Хамаса" из Газы. Однако член политбюро движения Гази Хамад отклонил это предложение, заявив, что "предложение о выезде Синвара нелепо и свидетельствует о переговорочном провале оккупации" (так палестинцы называют Израиль).



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху еще в октябре 2023 года назвал главу "Хамаса" - на тот момент лидера военного крыла группировки - "ходячим мертвецом" и приказал спецслужбам страны во что бы то ни стало найти и устранить его. В декабре ЦАХАЛ разрушил дом Синвара в его родном Хан-Юнисе, однако самого главы движения там не оказалось.



За год израильские военные ликвидировали почти всю руководящую верхушку движения. В январе ЦАХАЛ убил в Бейруте замглавы политбюро "Хамаса" Салеха аль-Арури. В июне военные отчитались о ликвидации замглавы военного крыла группировки, номер три в иерархии "Хамаса" Мохаммеда Дейфа (впрочем, в самом движении его гибель до сих пор не подтвердили). В июле в Тегеране был убит глава политбюро движения Исмаил Хания. Власти Ирана обвинили в убийстве израильтян, однако те не подтвердили, но и не опровергли свою причастность.



Эльнар Байназаров