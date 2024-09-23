Казахстан отсудил более $12 млн у турецкой компании "F&A Road Construction" - за фейковую реконструкцию автодороги "Курты-Бурылбайтал"

09:02 24.09.2024

23.09.2024



Компания компенсирует и юридические расходы

АСТАНА, 23 сен - Sputnik. Казахстан отсудил 5,9 миллиарда тенге (12,3 миллионов долларов) у турецкой компании.

Как сообщили в Минюсте, 25 октября 2021 года Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта заключил контракт с "F&A Road Construction" на реконструкцию автодороги "Курты-Бурылбайтал".



Казахстан перечислил аванс для мобилизации техники и подготовки материалов. Однако турецкий подрядчик не приступил к работам, и в мае 2022 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Попытки комитета вернуть аванс мирным путем не принесли результаты.



"По поручению Правительства Министерство юстиции инициировало арбитраж против Подрядчика и предприняло активные меры для возврата денежных средств. В апреле 2024 года, совместно с юридической фирмой "White & Case LLP", было подано заявление в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже. Приоритетом в работе стало возврат государственных средств", - сообщили в Минюсте.



В результате, в июне 2024 года турецкая компания предложила заключить мировое соглашение. 28 августа комитет автомобильных дорог подписал Соглашение об урегулировании.

Согласно этому соглашению, подрядчик обязался вернуть авансовый платеж в размере 5,9 миллиарда тенге (12,3 миллионов долларов) до 26 сентября 2024 года, а также компенсировать юридические расходы министерства юстиции: 280 тысяч долларов за услуги и 85 тысяч долларов арбитражного взноса.



"Таким образом, благодаря комплексной работе вовлеченных государственных органов под координацией Министерства юстиции удалось защитить права государства, компенсировать затраты на привлечение юридического консультанта а также избежать рассмотрения вопроса в дорогостоящем арбитражном процессе", - сообщили в ведомстве.



При этом, существует еще три аналогичных потенциальных спора, связанных с невыполнением обязательств и невозвратом авансовых платежей дорожными подрядчиками, отметил Минюст. А данный кейс демонстрирует эффективность государства в отстаивании своих интересов и возврате бюджетных средств.