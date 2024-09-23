|Рекорд космонавтов на МКС откроет путь к полетам на Марс
11:59 24.09.2024
Взошли с орбит: рекорд космонавтов на МКС откроет путь к полетам на Марс
Как экспедиция Олега Кононенко и Николая Чуба поможет будущим миссиям к другим планетам
Мария Недюк
Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Трейси Дайсон вернулись на Землю на борту корабля "Союз МС-25", который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. Россияне пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Рекорд имеет большое значение для подготовки к длительным межпланетным миссиям, например к экспедициям на Марс, рассказали эксперты. Причем полученные в результате эксперимента данные будут необходимы всей мировой отрасли, в том числе и Илону Маску, так как у SpaceX нет необходимого опыта столь длительного пребывания человека в космосе. Как работа на орбите связана с перспективой межпланетных полетов - в материале "Известий".
Космонавты-рекордсмены вернулись на Землю
Рекорд Олега Кононенко и Николая Чуба имеет важное значение для космонавтики, особенно для подготовки к длительным межпланетным миссиям, например к экспедициям на Марс, рассказали "Известиям" эксперты. Чем дольше человек находится в космосе, тем важнее понять, как такие факторы, как микрогравитация, радиация и изоляция, воздействуют на здоровье, физическую форму, когнитивные функции и психику, рассказал "Известиям" эксперт по пилотируемой космонавтике, автор Telegram-канала "Космодайвер" Николас Оксман.
- Долгосрочные экспедиции, как эта, помогают улучшить методы профилактики потери мышечной массы, плотности костей и других физиологических проблем, возникающих при длительном пребывании в условиях невесомости. Космонавты, проводящие много времени на станции, имеют возможность испытать различные системы жизнеобеспечения, управления ресурсами и автономных технологий, что будет критически важно для дальних миссий, где связь с Землей будет более ограниченной, - отметил эксперт.
Космонавты и астронавт Трейси Дайсон вернулись со станции на борту корабля "Союз МС-25", который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. 23 сентября в 11:36 мск корабль отстыковался от Международной космической станции. Он отделился от российского узлового модуля "Причал". Посадка состоялась в 14:59.
Справка "Известий"
Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите соответственно 438 суток в 1994–1995 годах и 380 суток в 1998–1999-м, совершая полеты на станции "Мир". Трейси Дайсон пробыла в космосе 184 суток.
По словам врача по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН Арслана Ниязов, основная сложность в столь долгих экспедициях для организма космонавтов заключается в длительном действии невесомости.
- Космонавты испытывают перегрузки только во время старта и посадки вне зависимости от длительности полета. А вот во время самого полета организм, напротив, ощущает недостаточность нагрузки. Например, Олег Кононенко в общей сложности провел на орбите более 1 тыс. дней. Ориентировочно будущая экспедиция на Марс продлится около 500 дней. То есть превышение практически вдвое. Поэтому такие длительные полеты действительно дают возможность лучше изучить влияние космоса на организм, - сказал Арслан Ниязов "Известиям".
По возвращении космонавтов на Землю будут проведены медицинские исследования, направленные на изучение изменений в сердечно-сосудистой системе, мышцах, костях и других органах после почти годового пребывания на МКС.
Небесный край: подвижные "крылья" спутников и новые миссии в дальний космос
"Известия" составили топ-5 новостей науки за прошедшую неделю
Зачем нужны космические рекорды
Основная задача пилотируемой космонавтики в целом - научиться жить и работать в космосе, рассказал "Известиям" эксперт отрасли Дмитрий Струговец.
- Постепенно шаг за шагом - от одного витка полета Юрия Гагарина, через суточный полет Германа Титова, через 437 суток полета Валерия Полякова (по длительности он остается рекордным до сих пор) - мы дошли до суммарного пребывания человека вне Земли в течение 1111 суток (хоть и в течение пяти полетов Олега Кононенко). Что такое 1 тыс. суток в космосе? Это два полета на Марс и обратно. То есть физическое состояние Олега Кононенко, грубо говоря, можно сравнить с человеком, который бы совершил две такие экспедиции, - подчеркнул эксперт.
При этом в реальности при путешествиях к другим планетам к факторам космического полета, которые воздействуют на человека, добавится еще космическая и солнечная радиация. По словам Дмитрия Струговца, согласно текущим требованиям к космонавтам, сейчас она лимитурется возможностью совершения за карьеру только одного длительного полета. И нашим космонавтам удалось доказать, что человек может существовать в условиях микрогравитации полтора года - как с перерывами, так и без них.
Практическая ценность длительных полетов на орбите не высока, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Из всех космических миссий, которые сейчас готовятся, сопоставимо долго продлится только экспедиция на Марс, но до реализации этого проекта еще очень далеко.
- Для экспедиции на Марс важно изучать не просто эффект нулевой гравитации, но те воздействия, которые будут в ходе полета. Например, радиацию. Но эксперименты на МКС не дают достаточной почвы, так как радиационный фон по дороге на Марс будет совсем другой. Остается надежда на РОС (Российская орбитальная станция. - "Известия"). Ее запуск планируется на полярной орбите. И там космонавты частично будут находиться вне защиты радиационного поля Земли, - сказал он.
Илон Маск ранее объявил, что его первые ракеты отправятся на Марс в ближайшие годы, а если все пойдет нормально, то за ними полетят первые экспедиции, подчеркнул Дмитрий Струговец. Однако, по мнению эксперта, эти планы не будут реализованы так быстро. Помимо несовершенства технологий, Маску не хватает второй половины для комплексной реализации программы - опыта существования человека в космосе.
- Собственно, ради этого США в свое время пошли на сотрудничество с Россией и реализовали проект МКС, учились у нас, многое у нас переняли, а по некоторым направлениям и превзошли учителей. Но если брать ситуацию в целом, то, может, в технологиях ракетостроения наши "партнеры" нас и обошли, но в опыте жизни в космосе мы еще твердо удерживаем первые позиции, - сказал эксперт.
Небесные РОСы: каких достижений ждать от российской космонавтики
Отечественные ученые создают суперфуды и искусственную гравитацию для дальних полетов
Эта экспедиция на МКС действительно особенная, и в первую очередь потому что она проходит на фоне весьма скандальной ситуации с Starliner компании Boeing, подчеркнул исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Американский многоразовый пилотируемый аппарат оказался технически не готовым к обратному полету с людьми на борту и в итоге астронавты остаются на МКС без точной даты возвращения на Землю. Аппарат вернулся на Землю в беспилотном режиме, и к его работе были очень серьезные замечания.
На данный момент на МКС продолжил полет экипаж 72-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Гребенкин, астронавты NASA Дональд Петтит, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Барри Уилмор и Сунита Уильямс.