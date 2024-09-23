Рекорд космонавтов на МКС откроет путь к полетам на Марс

11:59 24.09.2024

Взошли с орбит: рекорд космонавтов на МКС откроет путь к полетам на Марс

Как экспедиция Олега Кононенко и Николая Чуба поможет будущим миссиям к другим планетам



Мария Недюк



Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Трейси Дайсон вернулись на Землю на борту корабля "Союз МС-25", который приземлился юго-восточнее казахстанского города Жезказгана. Россияне пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Рекорд имеет большое значение для подготовки к длительным межпланетным миссиям, например к экспедициям на Марс, рассказали эксперты. Причем полученные в результате эксперимента данные будут необходимы всей мировой отрасли, в том числе и Илону Маску, так как у SpaceX нет необходимого опыта столь длительного пребывания человека в космосе. Как работа на орбите связана с перспективой межпланетных полетов - в материале "Известий".



Космонавты-рекордсмены вернулись на Землю



