Чез Фримен: Саммит БРИКС станет логическим ударом по американскому господству

12:01 24.09.2024

Американский дипломат: Саммит БРИКС станет логическим ударом по американскому господству



Елена Острякова. 23.09.2024



Агрессивные действия США на Украине привели к консолидации их противников.



Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью экс-офицеру США Дэниелу Дэвису, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Именно из-за эскалации конфликта на Украине Владимир Путин отправился в Пхеньян и подписал соглашение с Северной Кореей. Именно из-за конфликта на Украине и действий НАТО и США – Иран и Россия объединились. А они давние враги. Китай и Россию подтолкнули к этому мы, потому что мы агрессивно вели себя на обоих концах Евразийского континента. Мы настаивали на расширении НАТО, размещая американское оружие на границах России в Европе", – сказал Фримен.



По его словам, США теряют не только военное, но и экономическое влияние в мире. Свидельством тому станет саммит БРИКС в Казани в октябре, на который съедутся более 100 стран.



"И вот, мы едем в Казань, где по всей видимости будет обсуждаться реформа валютного обмена, которую Иран будет проводить в китайской валюте. Это может привести к расширению влияния Китая. Роль доллара снижается. Казань обещает представить какие-то инновации в этой области, что станет настоящим ударом по американскому господству в мире", – заключил Фримен.