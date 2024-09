Politico: США не нужна победа Украины над Россией

12:05 24.09.2024 Politico

США



Хочет ли Америка победы Украины над Россией? Не похоже

Politico: США не нужна победа Украины над Россией



США не хотят победы ни для Украины, ни для России, пишет Politico. Администрация Байдена обещает помогать Киеву "столько, сколько потребуется", но не уточняет, для чего именно. Никто не говорит, как должна выглядеть эта самая "победа" - ведь Вашингтону она и не нужна.



Как поступит Джо?



В очередной раз украинские военные лидеры озаботились предстоящими заокеанскими выборами, которые повлияют как на их собственную судьбу, так и на происходящее на линии фронта. В наших с ними недавних беседах они выражали одновременно беспокойство, усталость и решимость. Весенний и летний периоды боевых действий принесли успех в виде наступления на территорию России и технологических достижений в области БПЛА и робототехники, которые сводят на нет преимущества противника в живой силе и вооружении. И тем не менее, Украина несет тяжелейшие человеческие потери - фотографии погибших висят по всему Киеву. Россия усиливает интенсивность бомбардировок, в том числе по столице и объектам энергетической инфраструктуры. В результате нынешняя зима может оказаться тяжелейшей в истории.



В связи с этим львиную долю надежд возлагают на Вашингтон. В ближайшие недели президент Джо Байден должен решить, позволить ли украинским военным использовать предоставленные США ракеты дальнего радиуса действия для ударов вглубь российской территории. Это станет одним из многих решений относительно степени американской поддержки Киева и, вполне вероятно, поворотным моментом в подходе к этому конфликту самой Америки.



Украинцы просят президента США расширить список целей для ударов по объектам за пределами приграничной зоны, что представляется вполне справедливым. Российские ракеты и бомбардировщики летят сюда с более отдаленной территории, и Киев хочет использовать имеющееся у него оружие для самозащиты.



Эскалация ли это? Не бо́льшая, чем просьба поставить современные американские танки Abrams, истребители F-16 и армейские тактические ракетные комплексы класса "земля-земля" (ATACMs). Речь скорее о том, чтобы дать украинцам возможность воевать максимально эффективно. Как всегда, в ответ на очередную просьбу Киева к Вашингтону Владимир Путин предостерег от подобных действий. По его словам, украинские удары по России "будут означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией". Нечто подобное звучало и до этого, когда Байден - почти всегда после долгих раздумий - соглашался выполнять просьбы Украины.



Байден вновь подтвердил поддержку НАТО Украине: "России не победить"



Байден стал чаще подражать Гамлету. Потому что на этот раз все по-другому, включая причины. До выборов остается 47 дней. Стратегические последствия ощущаются сильнее. Поскольку до конца срока его полномочий всего четыре месяца, Байдену, как и любой хромой утке, впору задуматься о наследии.



На встрече лидеров Украины с американскими и европейскими политиками под названием "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в минувшие выходные украинская сторона развивала военный и нравственный аргументы. По словам ее представителей, им важно защититься от российских беспилотников и ракет, а вместе с этим заставить Кремль нервничать в ожидании новых действий со стороны Украины на российской территории. Киев уже использовал поставляемые Западом ракеты для атак по Крыму и другим местам с помощью дронов. Также он занимается разработкой ракет собственного производства.



Украинцы надеялись, что вопрос решится в ходе недавнего визита к ним госсекретаря Энтони Блинкена, но тот лишь пообещал снова обсудить все с Байденом. Также они надеялись, что последний воспользуется состоявшейся через два дня после этого встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы ослабить ограничения. Но нет. Теперь они с нетерпением ждут заседания Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе в Нью-Йорке, где Байден встретится лично с президентом Владимиром Зеленским.



Советник администрации последнего Сергей Лещенко тактично сказал мне за ужином, что украинцы "безмерно благодарны за американскую поддержку и просто немного разочарованы" задержками. К их чести, они научились скрывать это разочарование. Выступая на YES, Зеленский сказал следующее о своей предполагаемой экспансии: "Мы работаем над этим". Не нужно читать далеко между строк, чтобы понять царящие среди украинцев настроения. "Путин рассматривает задержки как разрешение поступать так, как ему хочется, - сказал Зеленский. - Нужно усложнить ему задачу. Сейчас все слишком просто."



На следующей неделе в ходе встречи с Байденом Зеленский представит "план из четырех пунктов" по завершению конфликта. Подробностями он поделился в приватном разговоре с Блинкеном. Украинцы уже не первый месяц говорят о мире, а в начале всех событий пытались вести переговоры. Нелегко представить, что в данный момент Путин согласится на приемлемые для Украины условия. Киев стремится показать, что открыт для переговоров, даже когда добивается преимуществ на поле боя.



Администрация Байдена опасалась эскалации конфликта прежде всего из-за российского ядерного арсенала. И хотя в прошлый вторник бывший президент Дональд Трамп упоминал о нем на президентских дебатах, сегодня степень озабоченности снизилась. Покровитель России в лице КНР посоветовал Путину держать оружие наготове. Также Китай понимает, что подобная эскалация вполне может повлечь его собственную гибель. В наши дни велико опасение, что Россия может сильно навредить Америке на Ближнем Востоке, если вооружит хуситов для нанесения ударов по войскам и интересам США. А что мешает им поступать так уже сейчас? После начала полномасштабной военной операции на Украине в 2022 году Россия заявила, что воюет не с ней самой (да и вообще считает ее нелегитимным государством), а со всем Западом.



"Аргументы об эскалации звучат очень убедительно", - скорее сухо, чем с горечью, отметил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Десять лет назад Путин разместил в Крыму спецназ, замаскированный под "зеленых человечков" - солдат, одетых в военную форму без опознавательных знаков, - и отправил доверенных лиц на Донбасс. Тогдашний президент Барак Обама поставил Киеву одеяла и медикаменты, но не оружие, а Германия заключила с Россией крупную сделку по строительству газопровода. Путин, увидев робкую реакцию Запада, присоединил к России Крым и попытался продвинуться вглубь Украины. Начавшиеся восемь лет спустя полноценные боевые действия серьезно подорвали силы России. Сейчас, продолжил Буданов, "мы ведем обычную войну с применением всех видов обычных вооружений. Как Путин может помочь на Ближнем Востоке? Все, что есть у них в России, привозят сюда. В глобальном смысле они ничего не смогут сделать, пока идет эта война".



Другой высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, добавил: "Мы перешли все красные линии, а русские слабее, чем когда-либо". Можно делать скидку на рассуждения о слабости России, не умаляя при этом того факта, что наращивание военной поддержки позволило Украине значительно сократить численность российских ВС - так, что это отвечает интересам безопасности Америки и Европы.



Актуальность ситуации придают тревожные перспективы на поле боя. В прошлом месяце Украина застала Кремль врасплох, заняв часть российской территории под Курском и атаковав российский Черноморский флот с помощью беспилотников. Но украинцы сдают позиции на востоке Донбасса и с трудом отбиваются от массированных ударов по крупнейшим городам. Их моральному духу и энтузиазму нужен толчок, такой как, скажем, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием.



Помимо обычных опасений Белого дома по поводу эскалации конфликта на фоне состояния фронта (а в прошлом это уже приводило к задержкам с получением американской помощи), на Байдена давят и другие важные факторы. Непосредственные политические ставки, очевидно, намного выше. В 2016 году Трамп баллотировался на пост президента с обещанием не вовлекать США в войны. Сегодня на подобное рассчитывать не приходится, зато можно обвинить оппонента в неспособности предотвратить конфликт на Украине и пообещать, что в случае победы сам он прекратит все еще до инаугурации (несмотря на соответствующие законодательные запреты). Может ли Путин пойти на эскалацию, чтобы попытаться помочь Трампу победить Камалу Харрис? Готов ли к такому риску Байден? Он мог бы подождать до дня выборов, дать зеленый свет дальнобойным ударам по России и держать ее подальше от американской политики. Но Путину не нужен повод для распространения дезинформации и создания проблем на Ближнем Востоке или в Европе - да и в нашей собственной политике, если уж на то пошло.



В качестве возможной уловки США могли бы настаивать на одобрении любых атак за исключением нефтеперерабатывающих заводов и других чувствительных объектов, включая, быть может, Москву. Но это все мелочи. Решение вопроса с ракетами может, наконец, дать ответ на главный вопрос, от которого команда Байдена уклоняется с самого начала конфликта: в чем они видят победу Украины? И нужна ли она нам вообще? В конце концов, можно ограничиться привычными для экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона словами, что главное - это поражение Путина.



Байден с командой вообще избегают слова "победа". Президент давно обещает, что Америка станет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", объединив усилия США с союзниками для предоставления ей оружия и экономической помощи на многие миллиарды долларов. Столько, сколько потребуется, для достижения какой конечной цели? Никто никогда прямо не говорил о том, как будет выглядеть "победа" Украины. В то же время Байден исключил некоторые тактические приемы, которые могли оставаться двусмысленными, например, обещание не отправлять на украинскую землю американских военных для непосредственной помощи нуждам фронта.



Послание состояло в том, что союзники по НАТО помогут Украине, но не настолько, чтобы реально нарушить статус-кво в самой России. Победа, которую определяют как независимость Украины и безопасность ее границ, подразумевает, что нужно изменить саму природу России в якобы присутствующем стремлении воссоздать старую империю. На такую победу Вашингтон не подписывался. "Они не хотят победы ни Украины, ни России. Такая вот противоречивая позиция", - сказал мне в кулуарах YES эстонский депутат и бывший офицер разведки Эрик Кросс.



Здесь следует упомянуть прецедент. Многие из наиболее высокопоставленных украинских чиновников были еще детьми, когда распался СССР, но старшее поколение помнит август 1991 года, когда президент Джордж Буш-старший по пути в Москву остановился в Киеве. Выступая перед парламентом советской Украины, он призвал украинцев перестать добиваться независимости от России. Сопротивляйтесь "самоубийственному национализму", - упрекал он.



Американский президент с удручающей ясностью дал украинцам понять, что боится неопределенности в отношении краха России еще сильнее, чем жаждет отстаивать ценности демократии и самоопределения этого форпоста. Несколько недель спустя на референдуме более 90% украинцев проголосовали за независимость. К концу года СССР распался, и на свет появилась независимая Украина. Речь Буша вошла в историю под названием "Котлета по-киевски" - нечто несвоевременное, безвольное и в некотором роде трусливое.



Действия США на Украине отражаются на всем мире, и за происходящим внимательно наблюдают как их союзники, так и враги. Мнение Байдена о поддержке друзей Америки неоднозначно. Менее чем через год после начала президентского срока он вывел войска из Афганистана, оставив там несколько десятков тысяч работавших на них афганцев, военное снаряжение на 300 миллиардов долларов, изорванный в клочья двусторонний договор о безопасности, ослабленные позиции и средства сдерживания Америки. Как бы вы ни относились к преимуществам войны в Афганистане, США бросили здесь своих союзников, после чего Байден так и не реабилитировался как президент. Тенденция к снижению его рейтингов началась именно в сентябре 2021 года.



Украинцы с друзьями громко намекают на оставшийся у Байдена шанс за следующие четыре месяца изменить свое наследие. Забудьте об осторожности и обеспечьте решительную поддержку победы Украины со стороны США, предоставив ей все необходимые для победы инструменты, а не жалкие подачки, чтобы хотя бы не проиграть и не "умереть медленной смертью", как говорят фаталисты. В случае отказа Байден завершит свой президентский срок новой "котлетой по-киевски". Выбор за ним.



Автор статьи: Мэтью Камински (MatthewKaminski) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727168700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Олжас Бектенов обсудил с представителями агробизнеса меры по поддержке АПК в рамках Послания Президента и ход уборочной кампании

- Кадровые перестановки

- В Правительстве состоялась встреча первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра с представителями China Datang Corporation

- В Казахстане планируется упразднить региональные ревизионные комиссии

- Глава МИД Казахстана принял участие в Саммите будущего

- О пресечении преступной деятельности ОПГ

- Подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, экстрадировали из России

- Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге по делу Мырзахметова

- Рабочий график главы государства