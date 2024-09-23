Сигналы ненависти: в Прибалтике призывают к геноциду нацменьшинств

12:08 24.09.2024 Расистские настроения сочетаются с лютой русофобией



Никита Елисеев



Литовские и латвийские националисты допускают в отношении проживающих на территории этих стран представителей нацменьшинств высказывания, которые невозможно расценить иначе, чем прямые призывы к геноциду. Как правило, авторы таких высказываний остаются безнаказанными, и это их распаляет. В то же время в этих странах можно "поднять" себе уголовное дело за георгиевскую ленточку, за слово поддержки в адрес России, за цветы, положенные на место снесенного памятника советским воинам. Подробности - в материале "Известий".



Любитель воевать с женщинами



На днях известный в Литве шоумен Альгис Раманаускас, сидя в телеэфире с политиком Витаутасом Синицей (главой праворадикальной партии "Национальное объединение"), сделал такое заявление: "Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их... Тут вопрос в том, что сделать сначала - отобрать детей, а потом расстрелять их. Или уже при детях... Нет, конечно, сначала надо отобрать детей, а уж потом расстреливать. Детей у таких надо забирать". Позже, когда поднялся шум, поклонники Раманаускаса начали уверять, что его высказывание "вырвали из контекста" и на самом деле он к убийствам не призывал. Якобы он всего лишь просто привел пример существования людей с подобной позицией.



Однако нынешний скандал вокруг Раманаускаса далеко не первый, он делает возмутительные заявления с завидной регулярностью. Так, еще в 2018 году Раманаускас сказал в радиоэфире, что, по его мнению, русские школы Литвы стали "рассадниками руссо-фашизма". Представителей русскоязычного населения Литвы ведущий охарактеризовал в пренебрежительной и хамской форме - по его словам, это "собаки и дерьмо".



Кроме того, он, комментируя приезд на гастроли в Литву российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, предложил бросить в толпу тех, кто придет на его концерт, бомбу, а после того, как к месту теракта соберутся родственники и друзья погибших, взорвать еще одну. И вот тогда, по его словам, Литва, избавившись от чужеродного элемента, "свободно вздохнет и начнет свой новый светлый этап"...



Также Раманаускас в публичном пространстве заявлял, что "русская музыка является преступлением против христианской цивилизации", и предлагал "криминализировать исполнение песен на русском, приравняв это к публичной экспозиции своих гениталий". Тех людей, которые полагают, что литовцам лучше жилось при СССР, шоумен-нацист назвал животными. Он добавил: "В Литве насчитывается от четверти до трети людей, которых стоит выслать - весь этот обрусевший скот, советская масса..."



При этом автор подобных высказываний не только не сидит в тюрьме, но и способен причинить серьезный вред другим людям. Так, в 2019 году Альгис Раманаускас развязал травлю в отношении пожилой учительницы истории Эллы Канайте, многолетнего председателя Ассоциации педагогов русских школ Литвы. Раманаускас уличил Канайте в том, что она размещает на своей странице в соцсети ссылки на статьи российских историков о Великой Отечественной войне. Поданный Раманаускасом пас принял парламентарий Лауринас Кащюнас (ныне министр обороны Литвы), который вслед за Раманаускасом стал требовать, чтобы учительницу уволили.



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В итоге Канайте (она, кстати, является этнической еврейкой и ее родственники пострадали во время холокоста) пришлось уйти из русской гимназии Вильнюса, в которой она отработала 33 года. По словам педагога, если бы она не ушла "по собственному желанию", то ее все равно в покое бы не оставили, но она подставила бы свое учебное заведение. Многочисленные поклонники Раманаускаса (у него более 100 тыс. подписчиков, читателей и комментаторов) обрушились на женщину с угрозами и оскорблениями. Самое безобидное, что они ей писали, - "ватница, которую надо сослать в Сибирь". Самые рьяные кричали, что Канайте достойна "пули в лоб". Пережитый стресс спровоцировал проблемы с сердцем, и Канайте попала на больничную койку. Одержанная им "победа" над слабой женщиной чрезвычайно воодушевила Раманаускаса, окончательно уверившегося в своей безнаказанности.



Позже Альгис Раманаускас аналогичным образом затравил учительницу русского языка Жанну Борткевич, которую он назвал ватой и руссо-фашисткой. Нацист писал про Борткевич, чья общественная позиция ему не понравилась, следующее: "Эту руссо-фашистку, насколько мне известно, уже выставили из нескольких учебных заведений за ее руссо-фашистский лай. Но прошло некоторое время, и руссо-фашистка снова получила доступ к литовским детям. Она, похоже, получила приют в Инженерном лицее Вильнюсского технического университета. Министерство образования, науки и спорта, пожалуйста, расследуйте это!"



Жанна Борткевич подала на Раманаускаса иск о защите чести и достоинства. Судья Юргите Римейкене, рассмотрев этот иск, в мае 2024 года постановила его отклонить и обязала Борткевич возместить Раманаускасу судебные издержки в размере €4961.



Единым фронтом



Другими словами, очередное ненавистническое высказывание Альгиса Раманаускаса далеко не первое. Однако после того, как он призвал расстреливать русских родителей и отбирать у них детей, в дело вмешался оппозиционный политик Вальдемар Томашевский, депутат Европарламента, глава партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей". Томашевский обратился в прокуратуру с заявлением на Раманаускаса и потребовал завести на него уголовное дело. Также оппозиционер отправил письма президенту Литовской Республики Гитанасу Науседе, спикеру литовского сейма Виктории Чмилите-Нильсен и председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой принять "срочные меры по прекращению разжигания ненависти к русским, польским и белорусским национальным меньшинствам в Литве".



То, что за литовских русских заступился литовский поляк Томашевский, - дело абсолютно закономерное. Обе национальные общины находятся в Литве в одинаковом положении. Литовские националисты в равной степени ненавидят и тех и других - и оскорбляют местных поляков точно так же, как и русских. Имеют место инциденты вроде того, что произошел в октябре 2020 года, когда бывший спикер литовского сейма Арунас Валинскас заявил, что таких людей, как члены "Избирательной акции поляков Литвы", "следует расстреливать раз в год". Той осенью в Литве состоялись парламентские выборы, которые "Избирательная акция поляков Литвы" проиграла, не преодолев пятипроцентного барьера.



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В ИАПЛ заявили, что их неудача стала результатом очернительской кампании, развязанной против партии местным нацистским каналом Laisvės TV и персонально пропагандистом Андрюсом Тапинасом (специализирующимся на травле инакомыслящих в Литве). Политики польской общины Ромуальда Пошевецкая и Дмитрий Иконников заявили, что Тапинас распространял фейки и "безнаказанно развязал беспрецедентную травлю отдельных политических сил". А в начале декабря того года в литовском Каунасе открылась выставка, посвященная 700-летней истории Вильнюса. В экспозицию вошел и плакат 1925 года, на котором присутствовало изображение свиньи с польской национальной символикой, в фуражке-уланке с польским гербом.



Стоит отдельно остановиться на личности Андрюса Тапинаса. В Литве это столь же одиозная фигура, как и Альгис Раманаускас, - оба они в одинаковой степени являются разносчиками ненависти. Из многочисленных "подвигов" Тапинаса можно упомянуть один наиболее яркий - в 2018 году он развязал травлю в отношении оппозиционного депутата горсовета Клайпеды Вячеслава Титова. "Вина" Титова оказалась ужасной - на заседании горсовета он проголосовал против появления на одной из улиц мемориальной таблички в честь командира послевоенных "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.



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Титов привел документы советского суда, из которых следовало, что этот "национальный партизан" отдавал приказы о массовых убийствах мирных жителей - за что и был приговорен к смертной казни. Единомышленники Тапинаса устроили в Клайпеде митинг, на котором требовали примерно наказать "негодяя, опорочившего память национального героя". Титова, который явился на этот митинг, обсыпали мукой и попытались избить. К развязанной кампании травли подключилось и государство, в результате чего Вячеслава Титова лишили доверенного ему избирателями депутатского поста, приговорили к громадному штрафу, и он еще должен поздравлять себя с тем, что избежал тюрьмы.



Поборники "дерусификации"



Очень похожая атмосфера сложилась и в соседней Латвии. В сентябре один из тамошних идеологов "дерусификации" Элвис Мейстерс вывесил в соцсети запись: "Cмepть всем оккупантам и каждому, кто поддерживает Россию! Не может быть и речи о спокойной жизни русских, поддерживающих Россию в Латвии, этим тараканам нужно портить жизнь как можно больше. Время закончить чистку вшей в Латвии. И поддерживаем Украину!!" Ранее Мейстерс прославился своим призывом "не сдерживать гнев в отношении русскоязычных 9 мая", а также тем, что однажды ночью надел на голову памятника Пушкину мусорный мешок (позже этот монумент был демонтирован по приказу рижских властей). После того же, как он назвал русских на своей странице в соцсети биомусором и ему ничего за это не было, Мейстерс обнаглел окончательно.



Призыв к убийствам "оккупантов" Мейстерс вывесил после того, как в Риге прошел митинг, участники (среди них было и несколько депутатов думы Риги) которого протестовали против запрета русских школ. "Так сегодня можно писать, к этому сегодня можно призывать и при этом можно быть уверенным, что за такое ничего не будет. И никакая полиция со службой госбезопасности даже внимания не обратит. Подумаешь, тараканы и вши... Примечательно, что Элвис призвал уничтожать не только рядовых оккупантов, но и вполне себе представителей власти, описав ранее пришедших к сейму на пикет в защиту образования на родном языке", - констатирует депутат самоуправления Елгавы, сопредседатель оппозиционной партии "Русский союз Латвии" Андрей Пагор.



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Действительно, Мейстерс и ему подобные упиваются полной безнаказанностью. Вскоре он снова "отличился" - вывесил на своей странице в соцсети видеоролик с речью депутата парламента Алексея Росликова, главы оппозиционной партии "Стабильность", гневно осуждавшего гонения на русский язык. Мейстерс наложил на речь Росликова "перевод" - свиное хрюканье. Намек о том, что русская речь - язык свиней, оказался более чем прозрачен. В конце концов на "художества" этого националиста обратили внимание в социальной сети X (заблокирована в России), закрыв его профиль на сутки и потребовав удалить все человеконенавистнические записи. А вот местные правоохранительные органы деятельностью Элвиса Мейстерса не интересуются.



Недавно главный из идеологов "дерусификации" поэтесса Лиана Ланга выложила на своей странице песню неких молодых латышских музыкантов. Нежный девичий голос поет об "оккупантских сволочах", которые всюду "пердят на русском языке", "не уважают эту страну", "настаивают на каких-то правах" и "лижут кремлевский унитаз". Песня содержит требование к "кремлевским овцам" - "научиться говорить, а лучше проваливать". Правозащитница Ольга Петкевич подала на музыкантов заявление о разжигании межнациональной ненависти в службу госбезопасности и полицию. Однако там ответили, что состава преступления в этой песне не видят.



Политолог Максим Рева в разговоре с "Известиями" напомнил, что в странах Балтии безнаказанность нацистов сочетается с репрессиями в отношении тех, кто чтит память о советских воинах и высказывает положительное отношение к России. "В Литве, например, уже несколько лет находятся за решеткой антифашисты Альгирдас Палецкис, мой друг, и Алексей Грейчус. В Латвии за решетку брошены активисты, общественные деятели Елена Крейле, Дмитрий Матаев, Светлана Николаева, в Эстонии - Сергей Середенко, Светлана Бурцева, Аллан Хантсом... Это лишь самые известные имена, на самом деле пострадавших гораздо больше. Люди всего лишь пытались бороться за права русского меньшинства, за человеческое к нему отношение, за что и были репрессированы", - отмечает Рева. Источник - Известия

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