Не штурмовать, а "душить". Российская армия выдавливает ВСУ из Донбасса, - Сергей Адамов

12:09 24.09.2024

Не штурмовать, а "душить". Российская армия выдавливает ВСУ из Донбасса



Сергей Адамов

23 сентября 2024



В Донбассе продолжается успешное наступление Вооруженных сил России, которые теснят противника сразу на нескольких направлениях. Самым напряженным участком фронта остается район Покровской агломерации.



На минувшей неделе под контроль российской армии перешел поселок Украинск юго-восточнее Покровска. Используя освобожденный населенный пункт как плацдарм, наступающие соединения смогли вклиниться в оборону ВСУ, выстроенную вдоль трассы Покровск - Селидово - Курахово.



Российским войскам удалось перерезать трассу между Селидово и Курахово, севернее села Цукурино. При этом на достигнутом ВС РФ не остановились и продолжили продвижение, перерезав железнодорожную ветку и заняв позиции противника вдоль насыпи.



Также сообщается об освобождении шахты "Селидовская" и прилегающего к ней террикона. Сложившаяся ситуации ставит под угрозу окружения крупную группировку сил противника, находящуюся южнее, рассказал источник ИА Регнум, находящийся непосредственно на Покровском направлении.



"Удалось обойти их позиции в Цукурино и нависнуть над маршрутом снабжения ВСУ в районе поселка Горняк и прилегающих населенных пунктах. Сейчас у них остается возможность снабжения через Курахово и окольными путями, но, Бог даст, лишим их этой возможности", - сообщает собеседник издания.



Если российские войска прорвутся к Кураховскому водохранилищу, ВСУ придется оставить район поселка Горняк и большой участок территории, который вклинивается в российский фронт на участке северо-западнее Красногоровки.



В то же время российские войска освободили поселок Острое в районе Красногоровки и развивают наступление в направлении Кураховского водохранилища.



Кроме того, продвижение в районе Цукурино создает предпосылки для окружения противника в районе Селидово. Наступая навстречу друг другу из района Новогродовки и Цукурино, российские войска могут отрезать населенный пункт от Покровска и вынудить к ВСУ отступать. Последовательное освобождение Селидово и Горняка в свою очередь позволит российским войскам приступить непосредственно к штурму Покровска.



Покровск - новый "город-крепость"



В стратегическом плане наступление на Покровск уже достигло своей цели - нарушило коммуникации всей группировки ВСУ в восточной части Донбасса. Украинские военнослужащие признают, что город потерял свое значение как логистический узел. И даже с замедлением темпов наступления российской армии ситуация для ВСУ уже фатально изменилась, сообщает американское издание The Washington Post.



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Командир танкового подразделения 68-й бригады ВСУ с позывным Физик заявил журналистам, что его участок фронта несколько стабилизировался в последние недели, однако российские войска продолжают продвигаться севернее и южнее. И хотя Покровск остается под контролем ВСУ, как логистический узел он уже потерян, признают украинские военнослужащие.



По данным WP, российские войска последовательно перерезали три основные дороги, ведущие в/из города, и продвинулись достаточно близко, чтобы контролировать движение транспорта на функционирующих трассах при помощи артиллерии и беспилотников.



Все, что остается украинским войскам, - медленно отступать, используя свою старую тактику: "размен территории на время".



"Мы не можем накопить достаточно сил, достаточно пехотных подразделений, чтобы провести контрнаступление. Мы вынуждены все время обороняться и медленно, если нет другой возможности не попасть в окружение, медленно отступать", - приводит WP слова одного из командиров ВСУ.



Украинские источники также жалуются на нехватку боеприпасов и недостаточные объемы поставок вооружений, благодаря чему российские войска имеют постоянное превосходство в огневой мощи.



При сохранении этой тенденции через какое-то время украинским войскам придется отступить в сам Покровск, который командование ВСУ стремится превратить в очередной "город-крепость" по аналогии с Мариуполем. Вокруг города создаются несколько полос обороны, также ВСУ перекрывают городские улицы, укрепляют отдельные дома и промышленные предприятия. На других участках украинские военные ограничиваются тем, что сваливают так называемые "зубы дракона" и уезжают.



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"Фиксируем создание линий обороны. Можем трактовать это как отказ от попыток перейти в контрнаступление. В то же время строительство обороны - это как инициатива на местах. Строится отдельными формированиями, сплошного фронта не строится, в итоге оборона получается фрагментарной", - рассказывает ИА Регнум источник с мест.



Ожидается, что штурм Покровска будет тяжелым для обеих сторон. Однако от исхода боев за город будет зависеть судьба российского наступления, которое продолжается последние полгода с момента освобождения Авдеевки.



При этом российские войска не ограничиваются только районом Покровска, развивая успех на других направлениях.



Угледар на грани окружения



Не лучшим образом для ВСУ обстоит ситуация в районе Угледара. За город, который на протяжении нескольких лет был узлом украинской обороны, идут ожесточенные бои. При этом российские войска воздерживаются от лобового штурма, стремясь отрезать гарнизон города от снабжения.



На этом направлении под контроль российской армии перешел участок территории между шахтами "Южнодонбасская-3" и "Южнодонбасская-1". Боевые действия идут в районе трассы, соединяющей Угледар и поселок Богоявленовка - главный маршрут снабжения города. По информации источника ИА Регнум, взятие трассы под контроль заставит гарнизон ВСУ отступить.



"У них останется небольшой коридор, в котором есть 2–3 проселочные дороги, если мы трассу возьмем. А мы дожмем рано или поздно. Дальше либо мы окружаем город и их там додавливаем, либо им придется уходить", - сообщил собеседник агентства.



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В ближайшее время в Донбассе ожидается дождливая погода, которая сделает большую часть сельских дорог непроходимой. По этой причине захват контроля над асфальтовыми автотрассами становится стратегической задачей.



Освобождение Угледара, находящегося на возвышенности, в свою очередь позволит взять под контроль существенный равнинный участок территории. Командование ВСУ осознает важность города для организации обороны и стремится затормозить продвижение российских войск. Однако резервы, которые могли бы быть использованы в Донбассе, вновь брошены в Курскую область.



Накануне в Сети появились кадры с подбитым танком Leopard 2 и БМП SCV-90, принадлежащей одному из соединений ВСУ, которое раньше находилось в резерве. Поэтому украинским войскам и в районе Покровска, и в Угледаре придется обходиться без подкреплений.



При этом для российской армии открывается возможность прорвать линию обороны противника и освободить всю восточную часть Донбасса.