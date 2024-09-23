Недовольство Западом. Вот почему Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Невилл Теллер

12:11 24.09.2024

The Jerusalem Post

Израиль



Турция стремится присоединиться к БРИКС в стратегическом отходе от Запада – мнение

JPost: Заявка Турции на вступление в БРИКС отражает ее недовольство Западом



Заявка Турции на вступление в БРИКС отражает недовольство Эрдогана Западом, пишет JPost. Анкара выбрала стратегию, направленную на укрепление отношений с незападными державами, в то время как гегемония США ослабевает, отмечают эксперты.



Невилл Теллер (Neville Teller)



Заявка Турции на вступление в БРИКС отражает недовольство Эрдогана Западом. Президент стремится укрепить связи с незападными державами, такими как Россия и Китай.



2 сентября стало известно, что Турция стала первым и единственным членом НАТО, подавшим официальную заявку на вступление в БРИКС. В БРИКС, возглавляемом Россией, Китаем, Ираном и ЮАР, доминируют президенты России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.



Один из бывших турецких дипломатов заявил Newsweek, что желание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана продиктовано "накопившимся разочарованием" в Западе и Евросоюзе. Синан Ульген, глава базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM, сказал: "Это не стратегия Анкары, направленная на замену Запада, а стратегия укрепления отношений с незападными державами в то время, когда гегемония США ослабевает".



БРИКС, первоначально именовавшаяся БРИК по первым буквам названий стран-основателей – Бразилии, России, Индии и Китая – изначально была озабочена поиском инвестиционных возможностей для своих быстрорастущих экономик. Первый саммит БРИК состоялся в 2006 году, и вскоре эта организация превратилась в официальный геополитический блок.



В 2010 году к БРИК присоединилась ЮАР, после чего группа стала носить название БРИКС. Блок рассматривается как глобальная альтернатива G7 – неформальному объединению семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. Евросоюз является "неперечисленным членом".



В августе 2023 года на саммите БРИКС в Йоханнесбурге сразу шесть стран получили приглашение присоединиться к организации: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Это отражает стремление БРИКС бросить вызов доминированию G7 на мировой экономической арене и укрепить связи с развивающимися экономиками.



Аргентина – единственная страна, которая официально отклонила приглашение стать участником БРИКС. Саудовская Аравия колеблется и, возможно, когда-нибудь примет это приглашение, а пока она участвует в деятельности БРИКС в качестве приглашенной страны. Остальные четыре государства присоединились к организации 1 января 2024 года. На долю БРИКС приходится около 30% поверхности Земли и 45% населения планеты.



Вступление в БРИКС может окончательно подорвать отношения Турции – самого проблемного члена – с НАТО. Турцию приняли в альянс в 1952 году, когда холодная война была в самом разгаре, в надежде, что она поможет защитить восточный фланг НАТО от советской агрессии. Страна, которая находится наполовину в Европе, наполовину в Азии, часто была не согласна с политикой НАТО. Но с тех пор, как к власти пришел Эрдоган – сначала как премьер-министр, а затем как президент – Турция последовательно преследует тактические и внешнеполитические цели, противоречащие целям Запада.



Убежденный в том, что место Турции в НАТО незыблемо по стратегическим соображениям, Эрдоган упорно добивался собственных целей. Например, даже когда западные страны объединились для борьбы с такими террористическими группировками, как "Аль-Каида"* и ИГИЛ*, Эрдоган продолжал поддерживать исламистских "Братьев-мусульман"* и экстремистские военизированные формирования, являющиеся его ответвлениями. Турция также постоянно бросает вызов США в Сирии за поддержку курдских формирований, которые Эрдоган считает террористами.



Затем произошло фиаско с приобретением американских стелс-истребителей пятого поколения F-35, когда Эрдоган сообщил о подписании соглашения о поставке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Несмотря на решительные возражения американцев и угрозу санкций, Турция получила первую партию из России в июле 2018 года.



Это сделало сделку с США по F-35 невозможной. С-400 специально разработан для борьбы с истребителями-невидимками, такими как F-35. Если Анкара приобретет и то, и другое, то российские специалисты, сопровождающие контракт по С-400 в Турции, смогут узнать о передовых технологиях американских истребителей.



Поэтому, когда стало совершенно очевидно, что Эрдоган настаивает на получении российских ракетных комплексов С-400, Вашингтон отменил сделку по F-35.



Результатом покупки Турцией С-400 стало усиление влияния России на Ближнем Востоке. Каждая последующая операция НАТО должна была учитывать присутствие российских комплексов в Турции – это оказывало разрушительное воздействие на западный альянс, что очень нравилось Путину.



Путин должен радоваться заявке Турции на вступление в БРИКС, в основе которой лежит убеждение Эрдогана, что он может одновременно "бежать с зайцем и охотиться с гончими". Эрдоган считает, что побочным результатом [членства в БРИКС] станет одобрение его последних дипломатических усилий – создания нового исламского альянса, направленного на делегитимацию и дестабилизацию Израиля. Очевидно, что "наступление очарованием" на Израиль в апреле 2022 года, было лишь маскировкой. В то время ему было крайне необходимо улучшить свои отношения с Соединенными Штатами.



"Солидарность против экспансионизма Израиля"



7 сентября, выступая в Стамбуле, Эрдоган сказал: "Единственный шаг, который может остановить израильское высокомерие, бандитизм и терроризм, – это альянс исламских стран". Он подчеркнул, что предпринятые Турцией новые шаги в отношении Египта и Сирии направлены на формирование "линии солидарности против растущей угрозы экспансионизма".



Египет, разумеется, уже является членом БРИКС. Заинтересованность в присоединении [к БРИКС] выразили десятки стран. Среди них немало потенциальных сторонников антиизраильского альянса, к созданию которого призывает Турция, таких как Алжир, Бангладеш, Индонезия, Нигерия и Пакистан.



Страх Эрдогана перед израильским "экспансионизмом", вероятно, частично связан с "Соглашениями Авраама" – серий договоров, согласно которым четыре арабские страны нормализовали свои отношения с Израилем, не требуя создания палестинского государства в качестве предварительного условия. ОАЭ – одна из них. Саудовскую Аравию, которая ведет переговоры с Соединенными Штатами о нормализации отношений с Израилем, пригласили стать членом БРИКС с 1 января 2024 года. Официально она еще не присоединилась к этой организации и все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС.



Эрдоган критикует Запад за поддержку Израиля в конфликте с ХАМАС, который начался 7 октября 2023 года. Тот факт, что многие страны Запада все же впоследствии осудили военные операции Израиля в секторе Газа, не успокоил его. Эрдоган также обвинил Израиль в стремлении распространить войну в Газе на Ливан после серии взрывов пейджеров и раций.



Турция по-прежнему неоднозначно относится к специальной военной операции (СВО) России на Украине. Но, в отличие от других членов НАТО, она не ввела санкции против Кремля. Вместо того, чтобы раздражать Москву, Эрдоган выражает готовность выступить посредником между Россией и Украиной. Он также выступил посредником по вывозу украинского зерна из черноморских портов и по крупнейшему обмену пленными между Москвой и Вашингтоном со времен холодной войны.



"Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой подход не принесет Турции пользы, а только навредит ей", – заявил Эрдоган 1 сентября.



"Нам не нужно выбирать между Евросоюзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), как утверждают некоторые. Напротив, мы должны развивать наши отношения как с этими, так и с другими организациями на взаимовыгодной основе", – добавил он.



Заявка Турции на вступление в БРИКС будет обсуждаться на саммите в России в октябре.



* – террористическая организация, запрещенная в России.