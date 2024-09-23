В русских тисках: что на самом деле происходит под Угледаром

12:15 24.09.2024

Выявленные нашими разведчиками бандеровские огневые точки "расстреливают, как в тире"



Радомир Маркуш



Панику в бандеровской информационной помойке посеяла зрадная публикация работающего в интересах ГУР паблика Deep State (заблокированного в нашей стране) об опасном ухудшении ситуации под Угледаром.



Автор DS Роман Погорелов пишет, что отказ от ротации 72-й ОМБр "Черные запорожцы" вынудил командование группировки "Таврия" ввести дополнительные подразделения ТрО, которые, однако, не смогли справиться с натиском россиян.



"Из-за незапланированного ухода на „лучшие рубежи" происходит огибание [ВС РФ] правого фланга Угледарской группировки. Теперь еще кацапы на БМП начали прорываться через боевые порядки выше Пречистовки в направлении Богоявленки, перерезая логистику в город", - говорится в экстренном сообщении Погорелова.



Ему вторит один из осведомленных мейнстримщиков незалежной Богдан Мирошников. По его словам, "на Угледарском направлении ситуация близится к критической. После захвата большей части территории шахты „Южнодонбасская № 3", кацап ожидаемо пытается обойти наши дальнейшие позиции общим вектором на Богоявленке. Рано или поздно он, скорее всего, сможет добраться как до Богоявленки, так и до Новоукраинки с Шахтерским, после чего судьба Угледара фактически будет решена, к сожалению. Слишком неравные силы".



Украинская "телега" напоминает, что Угледарский участок "стоял" с 2022 г., поскольку имел идеальное расположение. Высотки, по флангам прикрытые водными преградами и терриконами, стали ключевым ребром обороны.



Однако переброска давно защищающих район подразделений под Селидово дала возможность ВС РФ активизировать наступление. В этот раз они вместо ударов в лоб начали обходить Угледар, используя освоенную тактику малых котлов. Спустя три недели с начала наступления вместо ЛБС с прямым углом нарисовался "мешок" с шириной горловины 6,5 км. Учитывая глубину работы российских беспилотников-разведчиков и FPV-дронов, говорить о стабильном снабжении города уже не приходится.



Причем речь идет не только о текстовых заявках самостийных ЛОМов (лидеров общественного мнения), но и о кадрах с геолокацией, доказывающих успехи россиян. В частности, 22 сентября в Сети появилась видеозапись атаки ВС РФ мотострелковым подразделением в направлении Новоукраинки. На ней зафиксирована высадка нашего десанта на позицию противника с последующим закреплением, а также определено расстояние прорыва - 4 км на север от рубежа Пречистовка-Павловка.



Особо отметим, что Угледар с военной точки зрения намного важнее того же Селидова, куда перебросили "черных запорожцев", тем не менее было бы неправильно обвинять командование ВСУ в ошибке.



Враг сделал все возможное, но оказался в тяжелой ситуации из-за ложных разведданных, переданных Пентагоном в бандеровский Генштаб. Высокопоставленный украинский военный инсайдер пожаловался на непрофессионализм американцев и их "оторванность от земли". Он уже не удивлен, что янки проиграли войну в Афганистане. "Очень слабая армия - гигант на глиняных ногах. В случае прямого неядерного конфликта НАТО будет разгромлено".



Впрочем, вернемся к угледарской конкретике. Снабжение гарнизона еще недавно осуществлялось по лесополосе, идущей от Богоявленки к урочищу Пятихатка (граничит с запада с терриконом шахты № 3 им. Сургая), а далее по заросшей балке Широкая.



Все остальное пространство в принципе просматривалось давно, но сейчас этот путь перерезан на большом участке. Речь идет о северо-восточном охвате Угледара нашими войсками.



Плюс к этому и на юго-западной "клешне" ВС РФ в Пречистовке посыпалась оборона 58-й ОМПБр им. гетмана Ивана Выговского. На вражеских армейских чатах стоит лютый галдеж, из которого совершенно непонятно, кто кого подставил. "Херои", само собой, винят "мобиков", а говорящие головы единого телеэфира - главкома Сырского, явно пытаясь отвести гнев от Зеленского.



В свою очередь адекватные украинские эксперты объясняют успехи россиян сильной армией, а не какими-то мелкими просчетами или ошибками. Ротации были ранее, но сыпаться оборона ВСУ начала сейчас и не сразу, а в результате двухнедельных мощных штурмов ВС РФ.



В обзоре "Військової аналітики України" (заблокированной в нашей стране) отмечается, что русские бойцы полмесяца вели тяжелые бои с целью создания мощного плацдарма на северном берегу реки Кашлагач (в районе Пречистовки), и командование "Таврии" не жалело резервов для обороны водного рубежа. Здесь были созданы мощные фортификационные сооружения, такие как на западном берегу канала "Северский Донец - Донбасс" в районе Часова Яра.



Удержать ЛБС по Кашлагачу ВСУ не удалось из-за огромных потерь на взводных опорных пунктах, что, собственно, и привело к отказу ротаций закаленных в боях подразделений 58-й ОМПБр. Там, где "мобики" продержались пару суток, мотопехота "простояла" бы неделю, но все равно бы погибла. Такая же картина наблюдалась и в районе Водяного и шахты "Южнодонбасская № 3".



"Тарасики и миколы" шепчутся, что "кацап атакует, точнее, ведет разведку боем мелкими группами мотивированных и хорошо обученных бойцов с целью выявления огневых точек ВСУ, после чего по ним прилетает в "яблочко" - "убивают, как в тире". Таким образом, с нашей стороны идет систематическая работа по обнулению оборонительного потенциала украинской армии и подавлению ее боевого духа.



Националист из "Айдара" * Станислав Бунятов убежден, что "(русские) скоро возьмут город в клещи. Перспективы удерживать позиции в таких условиях не очень обнадеживающие, особенно если учесть попытки врага развивать успех в направлении дороги Богоявленка - Угледар". По мнению бандеровца, "однажды нам придется либо выйти из города, либо остаться в окружении".



Судя по динамике, это "однажды" наступит совсем скоро, во всяком случае можно с осторожным оптимизмом говорить об оперативном окружении противника в русском Угледаре.



В последний час



Наши войска провели успешные штурмовые мероприятия в районе угледарских дач, а также вошли с боями в район многоэтажек города. Сам населенный пункт фактически окружен. "Черные запорожцы" пытаются выбраться из "твердыни" маленькими группами, но попадают в засады и уничтожаются. Западные СМИ пишут, что прямо сейчас наблюдается самое большое поражение украинской армии за все время конфликта, если учесть стратегическую военную ценность южно-донецкого форпоста ВСУ.



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