Влияние миграции на демографию России: откуда чаще приезжают на ПМЖ?

12:17 24.09.2024

Россия с момента распада СССР находится в числе лидеров в мире по привлечению мигрантов. Это не могло не повлиять на общие демографические показатели страны. Насколько сильно миграционный прирост влияет на общие демографические показатели и как изменился контингент мигрантов, обеспечивающих этот прирост? Об этом читайте в статье Лилии Карачуриной. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Неустойчивая динамика миграционного прироста населения России



После распада СССР миграционный прирост населения в течение длительного периода был важным фактором в поддержании баланса численности населения России. В определенные годы миграционный прирост даже полностью замещал естественную убыль населения.



Согласно данным Росстата, миграционный прирост населения России в 1992–2022 гг. составил 10,4 млн человек. В 2011–2021 гг. миграционный прирост обеспечил поддержание численности населения страны практически на неизменном уровне.



Однако в 2020–2023 гг. в связи с резким ростом естественной убыли миграция смогла компенсировать не более четверти потерь населения страны.



Важно также отметить, что путаницу в статистику учета прироста населения внесло изменение методологии учета. Раньше к числу формирующих прирост населения относили только тех, кто зарегистрирован по месту жительства. С 2010 года к таковым начали также относить зарегистрированных по месту пребывания на срок более девяти месяцев.



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Изменение контингента формирующих миграционный прирост населения



Долгое время Украина, Казахстан и Узбекистан являлись основными миграционными донорами России. Важно отметить два момента:1) эти республики сами в числе лидеров СНГ по численности населения; 2) в Казахстане и на Украине на момент распада СССР проживало больше всего русских.



Доля выходцев с Украины, из стран Закавказья (кроме Армении), Белоруссии и стран Прибалтики в контингенте мигрантов в России постепенно снижается. В то же время растет доля уроженцев Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.



В 2010-х и начале 2020-х Узбекистан, Украина и Таджикистан поочередно сменяли друг друга в роли основного донора мигрантов. Но в 2021–2023 гг., несмотря на значительное упрощение процедуры получения документов для граждан Украины, доля прибывших из этой страны начала уменьшаться.



Роль основного миграционного донора перешла к Таджикистану, в 2023 году выходцы из этой республики составили 30,6 % прибывших в Россию.



Миграция со времен распада СССР играет важную роль в поддержании демографического баланса России. Со временем в данном направлении произошли некоторые структурные изменения. Иссяк или сократился миграционный поток из отдельных постсоветских стран. На данном этапе хотя и сложно определить, какие страны станут главными донорами мигрантов в средне- и долгосрочной перспективе, но определенное изменение контингента уже происходит. Например, миграция из Таджикистана долгое время рассматривалась как "временная трудовая". Однако в 2022 году 38 % прибывших из Таджикистана регистрировались в России по месту жительства, еще 16 % - по месту пребывания на срок свыше пяти лет, что даже сопоставимо с потоком из Белоруссии.



Полную версию статьи "Иммиграция в Россию в период современных трансформаций" читайте в Журнале Новой экономической ассоциации (стр. 212–222).

https://journal.econorus.org/pdf/NEA-63.pdf