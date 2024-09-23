 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.09.2024
12:43  К легендарному Большому детском хору приплели антисоветчину
12:17  Влияние миграции на демографию России: откуда чаще приезжают на ПМЖ?
12:15  В русских тисках: что на самом деле происходит под Угледаром
12:11  Недовольство Западом. Вот почему Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Невилл Теллер
12:09  Не штурмовать, а "душить". Российская армия выдавливает ВСУ из Донбасса, - Сергей Адамов
12:08  Сигналы ненависти: в Прибалтике призывают к геноциду нацменьшинств
12:05  Politico: США не нужна победа Украины над Россией

12:01  Чез Фримен: Саммит БРИКС станет логическим ударом по американскому господству
11:59  Рекорд космонавтов на МКС откроет путь к полетам на Марс
09:02  Казахстан отсудил более $12 млн у турецкой компании "F&A Road Construction" - за фейковую реконструкцию автодороги "Курты-Бурылбайтал"
08:23  Лидера "Хамаса" днем с огнем не сыщешь. Возможно, Яхьи Синвара уже нет в живых, - Э.Байназаров
08:11  Названо количество жертв утренней атаки Израиля на Ливан: погибли и ранены женщины и дети - 182 и 727
07:37  Выгребают по сусекам. Кыргызстан резко (в 3 раза) увеличил экспорт угля в Китай
07:30  Германия: земельные выборы – как симптом тяжкой болезни. Молодежь голосует против системных партий, - А.Белов
07:03  Найденную журналистами виллу президента Зеленского в итальянском городке Форте-дей-Марми пытаются срочно продать
06:44  Израиль и "Хезболла" пока не начали войну без ограничений, - НГ
06:42  Постамериканский Ирак станет головной болью для Израиля, - Игорь Субботин
06:40  О двух типах социальности. В философии происходит радикальная смена парадигм, - Федор Гиренок
06:38  Хохот Камалы. Транснационалы - их поезд в огне, - Андрей Фефелов
06:31  Израиль назвал наступательную операцию в Ливане "Стрелы севера"
05:26  Зеленский с "планом победы" за океаном: хвост пытается управлять собакой, - Игорь Скрипка
02:56  Уроки истории. Почему гибнут успешные правители, - Зайнидин Курманов
01:53  Казахстан и Узбекистан согласовали 10 гидропостов на Сырдарье с системами учета воды
01:31  Кириллица - это прошлое, настоящее и будущее Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
00:51  Кто не успел, тот опоздал. "Империя доллара" теряет управляемость, - Олег Щукин
00:48  Политический расклад в Германии меняется не в пользу Шольца, - Анастасия Куликова
00:34  Скотт Риттер: ядерная война начнется в ночь разрешения США бить по России
00:25  МИД КНР обвинил США в использовании саммита QUAD для блокирования Китая
00:09  Раздолбанный рос-ракетами сухогруз "Golden Lion" под флагом Антигуа и Барбуда (груз - ракеты для ВСУ) затонул в порту Одессы
00:01  При Минтуризма и спорта Казахстан создан Комитет по регулированию игорного бизнеса
Понедельник, 23.09.2024
20:24  Ботир Захидов утвержден министром занятости и сокращения бедности в Узбекистане
17:06  Партия канцлера Шольца на пол сопли опередила "Альтернативу для Германии" на выборах в Бранденбурге
16:47  Назначены два новых зампреда Комитета национальной безопасности Казахстана - Марат Жумабаев (он же - шеф СВР) и Алмас Наймантаев
16:33  Экс-глава МИД Сирии Фейсал Микдад стал вице-президентом страны
16:30  "Бесконечная битва за возмездие": Новую фазу Арабо-израильской войны назвали "гранью неминуемой катастрофы", - МК
16:25  Запад не понимает очевидного: транс*-идеология травмирует детскую психику, - Boulevard Voltaire
16:22  ЕС стал домом престарелых. Он идет навстречу своей гибели, - Жерар Аро
16:21  "Хезболла" анонсировала новый этап борьбы с Израилем
16:16  На довыборах в КырПарламент по Сузакскому округу проходит Алтынбек Кылычбаев
10:33  В Китае призвали НАТО "уйти в отставку" вместе со Столтенбергом. И поскорее, - Global Times
10:31  Трудовая миграция в Россию сокращается? - Юлия Флоринская
10:28  Деукраинизированный Украинск и другие успехи ВС РФ
10:24  Смена власти в Бангладеш и переформатирование Южной Азии, - Дм.Ростов
10:22  Процесс депортации мигрантов из России будут записывать на видео
10:20  В Турции археологи нашли десятки печатей царей Хеттского царства
09:41  Швеция предала своих афганских друзей, последовав примеру США и Британии, - О.Розанов
07:07  Анна Долгарева: На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание
07:03  В Узбекистане вводят систему ответственности за семейно-бытовое насилие над детьми
06:40  "Мы сейчас находимся в середине шестого периода массового вымирания", - CNN
06:37  Одоление ига. Часть III. Путин совершил грандиозное метафизическое деяние - устранил разрыв времен, - А.Проханов
06:30  Президентом Шри-Ланки стал лидер марксистской оппозиции Анур Кумар Диссанаяке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Влияние миграции на демографию России: откуда чаще приезжают на ПМЖ?
12:17 24.09.2024

Россия с момента распада СССР находится в числе лидеров в мире по привлечению мигрантов. Это не могло не повлиять на общие демографические показатели страны. Насколько сильно миграционный прирост влияет на общие демографические показатели и как изменился контингент мигрантов, обеспечивающих этот прирост? Об этом читайте в статье Лилии Карачуриной. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Неустойчивая динамика миграционного прироста населения России

После распада СССР миграционный прирост населения в течение длительного периода был важным фактором в поддержании баланса численности населения России. В определенные годы миграционный прирост даже полностью замещал естественную убыль населения.

Согласно данным Росстата, миграционный прирост населения России в 1992–2022 гг. составил 10,4 млн человек. В 2011–2021 гг. миграционный прирост обеспечил поддержание численности населения страны практически на неизменном уровне.

Однако в 2020–2023 гг. в связи с резким ростом естественной убыли миграция смогла компенсировать не более четверти потерь населения страны.

Важно также отметить, что путаницу в статистику учета прироста населения внесло изменение методологии учета. Раньше к числу формирующих прирост населения относили только тех, кто зарегистрирован по месту жительства. С 2010 года к таковым начали также относить зарегистрированных по месту пребывания на срок более девяти месяцев.

Читайте также: Как в Таджикистане реинтегрируют вернувшихся после трудовой миграции?

Изменение контингента формирующих миграционный прирост населения

Долгое время Украина, Казахстан и Узбекистан являлись основными миграционными донорами России. Важно отметить два момента:1) эти республики сами в числе лидеров СНГ по численности населения; 2) в Казахстане и на Украине на момент распада СССР проживало больше всего русских.

Доля выходцев с Украины, из стран Закавказья (кроме Армении), Белоруссии и стран Прибалтики в контингенте мигрантов в России постепенно снижается. В то же время растет доля уроженцев Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В 2010-х и начале 2020-х Узбекистан, Украина и Таджикистан поочередно сменяли друг друга в роли основного донора мигрантов. Но в 2021–2023 гг., несмотря на значительное упрощение процедуры получения документов для граждан Украины, доля прибывших из этой страны начала уменьшаться.

Роль основного миграционного донора перешла к Таджикистану, в 2023 году выходцы из этой республики составили 30,6 % прибывших в Россию.

Миграция со времен распада СССР играет важную роль в поддержании демографического баланса России. Со временем в данном направлении произошли некоторые структурные изменения. Иссяк или сократился миграционный поток из отдельных постсоветских стран. На данном этапе хотя и сложно определить, какие страны станут главными донорами мигрантов в средне- и долгосрочной перспективе, но определенное изменение контингента уже происходит. Например, миграция из Таджикистана долгое время рассматривалась как "временная трудовая". Однако в 2022 году 38 % прибывших из Таджикистана регистрировались в России по месту жительства, еще 16 % - по месту пребывания на срок свыше пяти лет, что даже сопоставимо с потоком из Белоруссии.

Полную версию статьи "Иммиграция в Россию в период современных трансформаций" читайте в Журнале Новой экономической ассоциации (стр. 212–222).
https://journal.econorus.org/pdf/NEA-63.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727169420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с представителями агробизнеса меры по поддержке АПК в рамках Послания Президента и ход уборочной кампании
- Кадровые перестановки
- В Правительстве состоялась встреча первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра с представителями China Datang Corporation
- В Казахстане планируется упразднить региональные ревизионные комиссии
- Глава МИД Казахстана принял участие в Саммите будущего
- О пресечении преступной деятельности ОПГ
- Подозреваемого, вступившего в половое сношение с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, экстрадировали из России
- Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге по делу Мырзахметова
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  