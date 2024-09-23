К легендарному Большому детском хору приплели антисоветчину

12:43 24.09.2024

Первый канал начал крутить сериал о знаменитом Большом детском хоре Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Но нет ощущения праздника.



Главный герой – 12-летний школьник из Люберец, мама работает на хлебозаводе, а отец - на стройке. Мальчик открывает в себе талант певца и проходит прослушивание в хор Грачева.



Нет, это не легендарный Сережа Парамонов, но песни его.



Впрочем, речь о другом.



Налицо очередная подмена понятий. Вместо потенциального шедевра про историю и творчество Большого детского хора Попова – ярчайшего отечественного культурного феномена международного уровня – снова вышел римейк про личные истории участников с элементами надуманных молодыми клипмейкерами стереотипов советской эпохи и борьбы с режимом.



Из плюсов одно – замечательная музыка и голоса.



Тема глубоких смыслов создания и существования знаменитого хора, отбора солистов, репертуара, концертной деятельности – не раскрыта и не планировалась. Культурной, художественной, просветительской ценности нет вообще.



Такое могло быть 10 и даже 5 лет назад. Но не сегодня.



Глубоко антисоветский, выдуманный фильм, после просмотра которого складывается совсем не то впечатление у зрителя от гениального хора, которое должно сложиться за немалые бюджетные деньги.







Беда массово таких фильмов в том, что они подменяют собой реальность и историю. Переписывают ее. Фальсифицируют. Сознательно смещают акценты и перевирают факты. Не звучат истинные предпосылки, реальные истории и задачи. Все есть, кроме уважения к своей культуре, истории и сильно изменившемуся зрителю.



Может быть именно поэтому, коллективы подобного уровня и масштаба пока остаются в прошлом. Увы.