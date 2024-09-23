 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан рискует остаться зимой без света, - Виктория Панфилова
18:01 24.09.2024

23.09.2024

Душанбе полагается на помощь соседей по региону в обеспечении страны электроэнергией
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Модернизацию Нурекской ГЭС контролирует руководство Таджикистана.

Таджикистан вошел в очередной период веерных отключений электроэнергии. Республику в осенне-зимний период 2024/25 года ждет дефицит электричества в объеме более 1 млрд кВт-ч. Национальная энергетическая компания "Барки Точик" ввела ограничения на поставку электричества для населения. В сельской местности жители получают электроэнергию 8–10 часов в сутки, горожанам при необходимости ее подачу станут ограничивать. Спасти ситуацию поможет переток из соседних стран.
Таджикистан с населением более 10 млн человек ежегодно в осенне-зимний период, с октября по апрель, испытывает дефицит электроэнергии, 98% которой вырабатывается на гидроэлектростанциях. В понедельник открытая акционерная холдинговая компания "Барки Точик" сообщила, что с 22 сентября в Таджикистане в случае необходимости будут введены ограничения на энергоснабжение, и призвала граждан к ее рациональному использованию. Ограничения не будут касаться Таджикской алюминиевой компании (TALCO), а также крупных городов страны. В сельских районах жители уже получают электричество всего по 8–10 часов в сутки, сообщают таджикские СМИ.

Причин тому две, объяснили в компании "Барки Точик": изменение климата и стремительный рост потребления. Маловодье последних лет значительно сократило сток реки Вахш, на которой расположены две крупнейшие гидроэлектростанции страны – Нурекская, проходящая сейчас модернизацию, и строящаяся Рогунская.

Модернизация Нурекской ГЭС, стартовавшая в 2019 году, должна продлить срок ее эксплуатации на 35 лет, повысить надежность электроснабжения и увеличить экспорт зеленой энергии, способствуя декарбонизации Центральной Азии.

Строительство Рогунской ГЭС, в свою очередь, находится в процессе, пока введено в строй только два агрегата из шести, что составляет около 25% проектной мощности. Нехватка финансирования замедляет строительство Рогунской ГЭС, сроки завершения неоднократно переносились. Хотя президент Эмомали Рахмон, выступая с посланием к парламенту в конце прошлого года, говорил, что третий агрегат планируется сдать в эксплуатацию не позднее 2025 года (см. "НГ" от 18.07.24).

В поисках финансирования для завершения строительства Рогунской ГЭС президент Таджикистана в Астане на полях заседания лидеров стран Центральной Азии и Германии в формате "С5+1" обратился к немецкому канцлеру Олафу Шольцу с предложением о сотрудничестве. По его словам, Германия уже имеет опыт участия в энергетических проектах Таджикистана. Ранее она принимала участие в строительстве электростанций "Таджикистан" и "Себзор" в Бадахшане, а также в модернизации Нурекской ГЭС.

В результате сложившейся ситуации выработка электричества в Таджикистане в этом году сократилась на 400 млн кВт-ч, в то время как за последние семь лет количество потребителей электроэнергии в стране выросло на 38%.

Независимые таджикские эксперты считают, что проблема не в изменении климата и не в недостатках электростанций, а в экспорте электроэнергии. Согласно статистическим данным, в январе–августе 2024 года в Таджикистане выработано почти 15,4 млрд кВт-ч электроэнергии, 6,5% из которых в весенне-летний период экспортировано на сумму свыше 82,3 млн долл. Более 80% экспорта электричества приходится на Афганистан, остальная часть общего объема экспорта – на Узбекистан.

Однако, по словам министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумы, таджикская электроэнергия продается только с мая по сентябрь. С октября по апрель в Афганистан экспортируется мизерное количество электроэнергии, что позволяет поддерживать линии электропередачи в рабочем состоянии.

Спасти ситуацию может переток из соседних стран. Таджикистан в нынешнем году вернулся в Объединенное энергетическое кольцо Центральной Азии. Как говорил ранее таджикский министр Далер Джума, ввод в эксплуатацию необходимых объектов для подключения уже произведен.

В правительстве Таджикистана сообщили Reuters, что продолжают переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по перетоку электроэнергии из этих стран в зимний период. Это позволит Таджикистану значительно смягчить дефицит. Однако, как ранее писала "НГ" (см номер от 11.09.24), Узбекистан и Казахстан сами нуждаются в импорте электроэнергии и договариваются о ее поставках с Россией. Для этого вначале России необходимо присоединиться к центральноазиатскому энергетическому кольцу. Но, как сказал "НГ" руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев, пропускная способность энергосетей, особенно в Казахстане, ограничена из-за сильной изношенности. Электросети Узбекистана также нуждаются в модернизации. В ближайшее время будет принято принципиальное решение о начале поставок электроэнергии в Узбекистан. Казахстан уже покрывает дефицит электричества за счет России. В первой половине нынешнего года республика импортировала 1,6 млрд кВт-ч электроэнергии. По оценкам "Интер РАО", это 45,7% общего объема экспорта (3,5 млрд кВт-ч) компании, что является самым большим показателем среди всех стран, в которые компания поставляет электроэнергию. В 2023 году в Казахстан были также экспортированы рекордные 4,7 млрд кВт-ч. Однако сторонам предстоит договориться о модернизации передающих энергетических мощностей в Казахстане, а возможно, и в Узбекистане. Несмотря на трудности, для России важно закрепиться на этом направлении и стать постоянным, стабильным поставщиком электроэнергии для государств Центральной Азии транзитом через Казахстан.

Источник - НГ
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