В РФ аннулировали с начала года 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов. Всего-то?..

18:09 24.09.2024

В МВД России с начала года аннулировали свыше 43 тыс. выданных иностранным гражданам патентов для осуществления трудовой деятельности, что в три раза превышает показатель 2023 года, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Представитель МВД напомнила, что в соответствии с законодательством иностранные граждане в течение двух месяцев со дня выдачи патента обязаны уведомить об осуществлении трудовой деятельности территориальный орган МВД, который выдал патент. В противном случае, у них нет законного права находиться в России.