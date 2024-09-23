 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сборные Казахстана и Узбекистана завоевали медали на Всемирной шахматной олимпиаде
19:29 24.09.2024

В столице Венгрии Будапеште завершилась 45-я Всемирная шахматная олимпиада, по итогам которой две сборные из Центральной Азии завоевали медали. Женская команда Казахстана добыла "серебро", а мужчины из Узбекистана - "бронзу".

Как пишет издание "Спорт Шредингера", казахстанки впервые в истории завоевали награды на шахматных олимпиадах. Команда выступала в следующем составе: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурман и Амина Каирбекова.

В последнем туре центральноазиатские спортсменки играли с американками. Серия встреч так не выявила победителя, завершившись ничьей 2:2. Такой расклад позволил команде Казахстана стать второй на турнире с 18 очками в активе (8 побед, 2 ничьи и 1 поражение). Сборная США наряду с несколькими другими коллективами отстала на один балл, но по дополнительным показателям взяла "бронзу". Чемпионками престижных соревнований стали шахматистки из Индии, набравшие 19 очков. Добавим, что в топ-30 попали также узбекистанки, занявшие 12-е место.

А вот мужская сборная Узбекистана считалась одним из фаворитов олимпиады, до последнего тура сражаясь за самые высокие позиции. Состав был таким: Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вохидов и Жахонгир Вахидов. В заключительный день турнира центральноазиатские гроссмейстеры в упорной борьбе взяли верх над французами. В итоге пять команд пришли к финишу с одинаковым результатом - 8 побед, 1 ничья и два поражения. По дополнительным показателям серебряные награды достались США, а бронзовые - Узбекистану. Китай, Сербия и Армения в призеры не попали. А первенствовала сборная Индии, ни разу не проиграв и лишь однажды сыграв вничью. В топ-30 значатся еще два представителя Центральной Азии: Туркменистан занял 24-ю позицию, Казахстан - 29-ю.

Отмечается, что у узбекистанцев есть и личные достижения. Так, игравший на четвертых досках Шамсиддин Вохидов с результатом 6 побед, 4 ничьи и ни одного поражения стал обладателем "золота". На первых досках выступал Нодирбек Абдусатторов, который также ни разу не проиграл при 7 выигрышах и 4 ничьих. Такие показатели позволили ему стать серебряным призером, уступив лишь индийцу Гукешу Доммарджу. Зато узбекистанец опередил норвежца Магнуса Карлсена, недавно признанного лучшим гроссмейстером всех времен.

ℹ️Всемирная шахматная олимпиада проходит раз в два года. Подчеркнем, что в 2022-м мужская сборная Узбекистана, выступавшая в том же составе, что и на турнире этого года, завоевала золотые медали. Историческую победу усилил тот факт, что тогда команда не потерпела ни одного поражения.

Добавим, что следующая олимпиада пройдет в 2026 году в Самарканде. Известно, что узбекские власти выделили на организацию престижных соревнований более $4 млн.

Источник - fergana
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