 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правильный лысый и красная Сара. Германию ждет новый политический союз, - Грегор Шпицен
19:32 24.09.2024

Правильный лысый и красная Сара. Германию ждет новый политический союз

Грегор Шпицен
23 сентября 2024

Немецкие социал-демократы наконец сумели одержать убедительную победу на региональных выборах. Произошло это в Бранденбурге, где партия канцлера Олафа Шольца заняла первое место, набрав 31% голосов.

Это представляет собой разительный контраст с более чем скромными результатами в соседних федеральных землях - Саксонии и Тюрингии, где СДПГ едва сумела пройти по краю, с трудом преодолев пятипроцентный барьер.

Но была ли бранденбургская победа получена благодаря Олафу Шольцу, его административному ресурсу и его непререкаемому авторитету как федерального лидера партии?

Войдке vs. Шольц

Своим триумфом бранденбургские социал-демократы, неизменно побеждающие в регионе с 1990 года, обязаны лишь одному человеку - министру-президенту Дитмару Войдке, обладающему огромной личной популярностью.

Он рискнул дать твердое обещание избирателям - уйти в отставку, если партия "Альтернатива для Германии" (AfD) получит на выборах первое место.

Как итог - AfD на этот раз осталась на полкорпуса позади СДПГ, хотя и продемонстрировала также довольно убедительный результат - 29,2%.

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Причем, как говорят аналитики, СДПГ на этот раз получила как минимум 3–4% голосов избирателей, традиционно поддерживающих иные партии - ХДС и "зеленых". Они решили изменить традиции, лишь бы не дать AfD отпраздновать победу и указать Войдке на дверь.

Что ж, Войдке рискнул поставить на "зеро" и выиграл. Выиграла и СДПГ, показавшая, что старейшую партию Германии с более чем 150-летней историей пока еще рано списывать со счетов.

Но что же Шольц? Искренне ли порадовался канцлер, находящийся в Нью-Йорке на генассамблее ООН и получивший весть из Бранденбурга? Как говорил товарищ Сухов в бессмертном фильме "Белое солнце пустыни": "Это вряд ли!"

В процессе избирательной кампании Войдке, насколько мог, пытался дистанцироваться от своего непопулярного патрона. В некоторых аспектах это выглядело анекдотичным, как, например, со слоганом на предвыборных плакатах "Если лысый, то Войдке".

Дело в том, что и федеральный канцлер, и министр-президент не могут похвастать обилием буйной растительности на голове, поэтому избиратели должны были быть уверены, что голосуют на выборах за правильного "лысого".

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С другой стороны, высказанное открыто через медиа пожелание Войдке в адрес Шольца не появляться в Бранденбурге в ходе предвыборной кампании и не ломать партии электоральные рейтинги выглядело почти как оскорбление. Во всяком случае, будь на месте Шольца чуть более самолюбивый политик, он мог бы воспринять демарш бранденбургского лидера именно так.

Однако если уж Шольц покорно снес "обиженную ливерную колбасу" от украинского посла Андрея Мельника, афронт от более популярного однопартийца он мог и просто не заметить. Тот же факт, что канцлер живет в бранденбургском Потсдаме, то есть на территории Войдке, лишь добавил "колбаске" особой пикантности.

Если говорить о бранденбургских выборах более глобально - они показали, что у правящей "светофорной коалиции" благодаря успеху СДПГ осталась микроскопическая возможность доказать населению Германии, что в нахождении коалиции у руля государственного управления остались хотя бы крупицы политического смысла и электоральной обоснованности.

Если союзу из трех ненавидящих друг друга политических сил удастся принять бюджет и прийти к согласию по вопросам пенсий, возможно, граждане сумеют дотерпеть "светофор" до следующих выборов, не вздрагивая от омерзения при одном лишь слове "коалиция".

Очередной провал "зеленых"

Однако если Шольц потерпел на выборах обидное, но лишь тактическое поражение, для его соратников по опасному парламентскому бизнесу и соседей по Потсдаму из партии "зеленых" результаты сродни катастрофе.

"Зеленые", ознакомившиеся с прогнозами и мрачно ожидавшие провала, последние свои надежды связывали с Мари Шеффер - перспективным ученым-компьютерщиком и прямым кандидатом от избирательного округа №21. Но и здесь она уступила с большим отрывом министру образования и науки Бранденбурга от СДПГ Мане Шюле.

В итоге же "зеленые" заработали ничтожные 4,1% и, к счастью для Бранденбурга, остались за пределами ландтага вслед за провальными выборами в Саксонии и Тюрингии.

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В Бранденбурге их результат снизился более чем вдвое в сравнении с предыдущими выборами в 2019 году, когда они набрали 10,8% и вошли в "кенийскую коалицию" с СДПГ и ХДС (партийные цвета - зеленый, красный и черный - совпадают с расцветкой триколора Кении. - Прим. ред.).

Выборы в Бранденбурге являются своеобразным индикатором того, что некоторые электоральные закономерности немецкой политической жизни остались далеко в прошлом.

Когда-то "зеленые" часто выигрывали от высокой явки избирателей, но теперь бенефициарами этого явления становятся другие партии. Одним из самых неприятных для "зеленых" факторов становится то, что молодежь, склонная голосовать за неолиберальных "зеленых" не головой, а сердцем по принципу "за все хорошее против всего плохого", также меняет свои электоральные предпочтения, разуверившись в "зеленых обещалках".

В Бранденбурге "зеленые" потеряли 24% среди 16–24-летних, то есть больше, чем в любой другой возрастной группе.

Неясные перспективы Сары Вагенкнехт

13,5% "Альянса Сары Вагенкнехт" (новой политической силы) - джокер в политической колоде Бранденбурга. Судя по всему, без участия пассионарной Сары будет невозможно формирование какой бы то ни было правительственной коалиции.

СДПГ получает в ландтаге нового созыва 32 места из 88, "Альтернатива для Германии" - 30 мест, что дает право на блокирующее меньшинство. 14 голосов "Альянса Сары Вагенкнехт" вкупе с голосами "Альтернативы" дают в сумме 44 голоса - ровно столько же, сколько может дать гипотетическая коалиция из СДПГ и ХДС.

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Однако большинство в ландтаге требует 45 депутатов в коалиции, поэтому скорее всего Вагенкнехт скоро станет объектом предварительных коалиционных ласк со стороны как социал-демократов, так и их младших христианско-демократических партнеров.

Коалиция, которую наверняка составят СДПГ, "Альянс Вагенкнехт" и ХДС, ибо AfD была и остается нерукопожатной политической силой, будет во многом напоминать столь же нежизнеспособное образование в бундестаге - "светофорную коалицию", все члены которой друг друга только терпят.

Однако у бранденбургской коалиции есть Дитмар Войдке и его личный рейтинг, а вот у "светофорной коалиции" его нет. Поэтому вопреки прогнозам скептиков союз лебедя, рака и щуки, то есть СДПГ, "Альянса" и ХДС, может и вправду оказаться жизнеспособным. По крайней мере, на какое-то время.

Источник - REGNUM
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