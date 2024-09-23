|ВС РФ с нескольких сторон обкладывают Угледар
21:40 24.09.2024
ВС РФ с нескольких сторон обкладывают Угледар и рубят шоссе между Селидово и Курахово – итоговая сводка Readovka за 23 сентября
Дарья Продина
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 23 сентября в разрезе СВО. Русская армия приближает падение Угледара и движется от Украинска дальше.
Угледарский многоугольник
Судьбоносные дела сегодня совершаются в окрестностях "заколдованного" города Угледар на одноименном направлении. Наши войска продолжают начатый на прошлой неделе успех, приближая освобождение данного населенного пункта. Сегодня, в частности, стали известны следующие подробности. Подразделения ВС РФ, действуя по берегам реки Кашлагач, заняли позиции в нескольких лесополосах севернее ее русла. Тем самым они совершили прорыв и углубление в оборону противника, по разным оценкам, до 5 км. Одновременно с этой же стороны "многоугольника" идет движение от Пречистовки на север, к Новоукраинке, за которой уже и контрольный пункт – Богоявленка, считающийся ключевым для грядущего окружения Угледара. С другой стороны подтвердилось занятие территории длиной более 3 км от шахты "Южнодонбасская-3", контроль над которой и разрушение ее ствола были подтверждены на прошлой неделе, до шахты "Южнодонбасская-1". В районе печально известных угледарских дач, за которые ВСУ вцепились и где ранее русские штурмовики обжигались, ВС РФ в течении последних дней удалось выбить противника из ряда пунктов. При этом пока нельзя говорить о сдаче украинской армией этой загородной местности, несмотря на давление со стороны наших частей. По некоторым данным, серая зона уже соприкасается вплотную с высотной застройкой. Но эта информация требует подтверждения большим количеством источников. Линии же контроля войск, если их наложить на карту местности, становятся все ближе к Угледару. Они сжимаются вокруг населенного пункта наподобие петли полуокружения, превращая крошечный городок-вампир в остров посреди донбасской степи.
Цукуринские рельсы-рельсы
Молниеносное по меркам данного конфликта освобождение Украинска двинуло стрелки по карте на запад, к поселку Цукурино, стоящему прямо на стратегическом асфальтовом шоссе между Селидово и Курахово – двумя полярными точками-целями русской армии, которые дали названия актуальным направлениям. По последним данным, подразделения ВС РФ подошли вплотную к границам населенного пункта, предварительно выбив части ВСУ из лесополос в этой стороне. Но на этом наши бойцы останавливаться не стали, одновременно пойдя в обход на север через террикон уже не существующей на сегодня шахты "Селидовская". Они дошли, согласно приходящим привязкам, до железнодорожного полотна, обрубив заодно и ж/д ветку, заканчивающуюся в Горняке, где прямо сейчас бои продолжаются. С другой стороны от Цукурино, к юго-западу, также на оси дороги к Горняку, расположен опорник неприятеля в виде комплекса шахты имени Святителя Василия Великого. Подчеркивается и наше движение туда – таким образом рисуются планы на полуохват поселка. Опять же, главная цель ВС РФ – разрубить логистический канат между Селидово и Курахово.
Торецкий контур все четче и толще В самом Торецке, как и вчера, продолжаются бои в районе самой сердцевины города. Тем временем подтвердилось занятие нашими бойцами точки в его южном подбрюшье – крошечной деревеньки Нахаловки, обозначенной не на всех картах. Доказательства ее взятия обосновывают ранее озвученные теории об охвате города по внешним границам и проходе наших к Забалке, где стоит задача раздробить логистический локоть врага. Ожидаем здесь как минимум подтверждения замыкания южного охвата Торецка и успешных действий далее.