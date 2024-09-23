ВС РФ с нескольких сторон обкладывают Угледар

21:40 24.09.2024

ВС РФ с нескольких сторон обкладывают Угледар и рубят шоссе между Селидово и Курахово – итоговая сводка Readovka за 23 сентября



Дарья Продина



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 23 сентября в разрезе СВО. Русская армия приближает падение Угледара и движется от Украинска дальше.



Угледарский многоугольник



