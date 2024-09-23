В Казахстане громят автомобильную мафию - более 50 арестов

21:43 24.09.2024

О пресечении преступной деятельности ОПГ

23 сентября 2024



Комитетом национальной безопасности продолжается работа по исполнению указания Главы государства по принятию жестких мер в борьбе с криминалитетом и деструктивной деятельностью.



18 сентября 2024 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и ГП проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.







Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек. В отношении них проводятся следственные действия.



Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности.



Пользуясь доверием, совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд. тенге.



Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении.



В ходе обысков обнаружены банковские карты, крупные денежные средства, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия.



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