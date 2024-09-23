 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане громят автомобильную мафию - более 50 арестов
21:43 24.09.2024

О пресечении преступной деятельности ОПГ
23 сентября 2024

Комитетом национальной безопасности продолжается работа по исполнению указания Главы государства по принятию жестких мер в борьбе с криминалитетом и деструктивной деятельностью.

18 сентября 2024 года межведомственной следственно-оперативной группой КНБ, МВД и ГП проведена операция по задержанию членов устойчивой организованной преступной группы в городах Астана, Алматы и Шымкент, а также Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.



Всего задержано и доставлено в органы внутренних дел 50 человек. В отношении них проводятся следственные действия.

Они подозреваются в организации канала хищения товаров и автомашин в особо крупном размере, а также финансировании оргпреступности.

Пользуясь доверием, совершили хищения имущества у свыше 20 человек более чем на 2 млрд. тенге.

Группировка имела четкую иерархию и распределение ролей. Состояла из представителей криминалитета и деструктивной религиозной среды, в том числе отбывающих наказание в исправительном учреждении.

В ходе обысков обнаружены банковские карты, крупные денежные средства, экстремистская литература, записи с перечислениями денег и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Источник - Пресс-служба КНБ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727203380


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