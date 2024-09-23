Провал памяти: для чего в Эстонии вскрывают могилы советских воинов

21:49 24.09.2024

Российское посольство обвиняет Таллин в глумлении и вандализме



Игорь Кармазин



Власти Эстонии продолжают бороться с напоминаниями о советском прошлом. За последние недели в стране начался демонтаж сразу нескольких братских могил, речь в том числе идет о захоронениях в деревне Тсоору, на острове Сааремаа и на военном кладбище в Таллине. Российское посольство в своем заявлении назвало происходящее вандализмом и глумлением над памятью. "Известия" разбирались в ситуации.



В Эстонии вскрывают могилы советских солдат



В Эстонии за последнее время раскопали несколько братских захоронений советских воинов. Так, в середине сентября эксгумацию провели в деревне Тсоору на юго-востоке страны. Местное издание пишет, что могила располагалась "среди кустов сирени рядом с озером", здесь покоилось 17 человек. Судя по фотографиям, останки хорошо сохранились, дальнейшая их судьба остается неизвестной, местные чиновники обещают обустроить захоронение на деревенском кладбище.



В середине сентября эстонские власти также раскопали захоронение в парке Ильматсалу в городе Тарту. Чиновники при этом сообщили, что имена тех, кто нашел здесь покой, якобы неизвестны, но российское посольство это опровергло. "Направили в МИД Эстонии ноту с призывом остановить кощунственную борьбу с теми, кто уже не может дать отпор. Вопреки заявлениям гробокопателей, данные всех погибших точно установлены", - говорится в сообщении, к нему также приложен список с именами и фамилиями 62 захороненных солдат.



В июле раскопки начались в деревне Техумарди на острове Сааремаа. Директор Эстонского военного музея Томас Хийо сообщал, что в ходе работ демонтировано 90 надгробий с пятиконечными звездами, выявлены останки "примерно ста человек", точное число неизвестно. По его словам, денег на ДНК-тест власти не выделили, поэтому подробностей по поводу причин смерти и личностей погибших установить не удастся. Интересно, что деревню Техумарди в 1944 году освобождали бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, большую часть соединения составляли этнические эстонцы, на сохранность могил это, однако, не повлияло.



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Наконец, в мае работники Эстонского военного музея раскопали могилы 38 советских солдат на военном кладбище в Таллине, позже останки перенесли в другую часть кладбища. Поводом стало то, что захоронения якобы перегораживали дорогу к монументу кавалерам эстонского Креста свободы. В данном случае речь шла не о безымянных могилах, на каждой был установлен памятник с именем, фамилией и фотографией погибшего. Согласно эстонскому законодательству, для эксгумации таких захоронений необходимо получить согласие родственников, но власти ограничились только табличками с предупреждением о переносе останков.



Советник директора Эстонского военного музея Мадис Миккос в середине мая сообщал, что всего на территории страны остается около 100 советских военных захоронений. По его словам, все работы по эксгумации планируется завершить к концу 2025 года. "Это долгий процесс. Сначала армейский капеллан произносит молитву, потом могилы вскрываются, первый слой снимается механизмами, потом за дело берутся археологи. Найденные останки, где это возможно, идентифицируются, помещаются в специальные гробы, далее с благословения капеллана происходит новое захоронение", - рассказывал он.



Российские власти выражают протест



Только вопросами захоронений дело не ограничивается. Так, в Эстонии на протяжении последних двух лет активно обсуждается закон о сносе советских памятников. Документ предполагает, что местные власти смогут демонтировать монументы без каких-либо дополнительных согласований. Весной прошлого года эстонский парламент одобрил инициативу, но президент Алар Карис отказался поставить свою подпись "из-за размытых формулировок". Известно, что нынешней весной и летом эстонские ведомства продолжали обсуждать документ, на голосование его снова вынесут к концу нынешнего года.



Впрочем, и без дополнительных законодательных актов работа по сносу монументов идет вполне активно. Так, летом 2022 года в Нарве демонтировали установленный в качестве памятника танк Т-34, который много лет был символом города. Немалое раздражение у националистов также вызывает знаменитый "Бронзовый солдат" в Таллине. Его не раз пытались снести, в 2007 году в связи с этим произошли массовые беспорядки. Сейчас памятник стоит на военном кладбище в эстонской столице, но даже там не дает покоя радикалам. Последний раз вопрос о сносе поднимался в начале нынешнего года, парламент идею не поддержал.



Интересно при этом, что в Эстонии подчеркнуто трепетно относятся к пособникам нацистов. Так, в республике не только тщательно охраняют уже имеющиеся монументы в честь эстонских легионеров 20-й дивизии "Ваффен-СС", но и устанавливают новые. Например, в конце июля в городе Йыхви на северо-востоке страны торжественно открыли мемориал в честь двух эсэсовцев - Георга Соодена и Рауля Юриадо. Характерно, что первого в начале войны мобилизовали в Красную армию, но потом он дезертировал и перешел на сторону немцев, то есть совершил вполне осознанный выбор.



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Российское посольство в Эстонии не раз комментировало происходящее. "Тенденцией последнего времени стала эксгумация останков нашедших здесь упокоение борцов с "коричневой чумой". Новости о подобных бесчинствах появляются с прискорбной регулярностью. Решительно осуждаем эти выходки гробокопателей, рассматриваем их как акты государственного вандализма, направленные на пересмотр итогов Второй мировой войны. Тем более что позорное глумление над павшими происходит на фоне подчеркнуто уважительного отношения к памятникам нацистским коллаборационистам", - говорится в одном из заявлений.



В Москве тоже не раз высказывались об исторической политике Эстонии и других прибалтийских стран. Так, в начале года Владимир Путин называл снос памятников потрясающим невежеством. В свою очередь, МВД России в феврале объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа. "Эти люди ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране", - объяснял представитель Кремля Дмитрий Песков.



Что говорят эксперты



Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Эстония пытается спровоцировать резкий ответ России.



- Я бы не сказал, что в последнее время раскапывать могилы стали чаще, речь скорее идет о том, что теперь это делается подчеркнуто демонстративно. При этом только вопросами исторической памяти дело не ограничивается. Мы видим преследование православной церкви, в школах на переменах детям запрещают говорить на русском, на северо-западные российские регионы летят беспилотники. Идея понятна - Москву хотят спровоцировать на некую резкую реакцию военно-политического характера. Я не думаю, что Эстония тут сама принимает решения, скорее всего, ею руководят из Лондона и Вашингтона, которым нужно, чтобы Россия распылила свои силы, втянулась в еще один конфликт. Полагаю, что этот план провалится, российское руководство будет сохранять хладнокровие, - отмечает он.



Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов говорит, что ухудшение ситуации в Эстонии связано с важным кадровым решением.



- Летом стало известно, что бывший премьер-министр страны Кая Каллас получила новое назначение, в конце года она сменит на посту главы евродипломатии Жозепа Борреля. Для эстонского истеблишмента это поистине революционное событие. Впервые местного чиновника заметили на самом высоком уровне, впервые "старший брат" оценил многолетнюю подобострастную русофобию. Для всех остальных эстонских руководителей это значит, что такая политика приносит результат, все они теперь будут в два, в три раза больше стараться, чтобы и их заметили, - полагает он.