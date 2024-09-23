 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина стала угрозой безопасности для всех. На Западе это наконец поняли, - Райнхард Лаутербах
21:51 24.09.2024

Junge Welt
Германия

Сорвиголовы на Днепре. Опасная военная логика Киева
Die Junge Welt: желание Киева наносить удары по России далеко от рациональности

Требуя разрешить ей наносить удары в глубине территории России, Украина становится угрозой безопасности, пишет DieJunge Welt. Это отчаянная политика, которая опасна для всех, включая украинцев.

Райнхард Лаутербах

На выходных украинский Telegram-канал RezidentUA со ссылкой на инсайдеров в офисе президента Украины сообщил, что его глава Андрей Ермак выступил с лозунгом: эскалация до максимума, чтобы втянуть Запад. Украина не в состоянии самостоятельно вести затяжной конфликт. Ермак – ближайший соратник президента Владимира Зеленского, и именно он сегодня фактически главный кукловод в Киеве.

Эта история, не подтвержденная на официальном уровне, вписывается в события, происходящие в реальности. С одной стороны, Запад подыгрывает Киеву в игре на обострение. Точные удары украинских беспилотников по объектам, расположенным на расстоянии до 500 километров от украинской границы, были бы немыслимы без данных с западных спутников. Но коллективный Запад не хочет быть пойманным на поощрении этих атак. У Киева обратная логика: руководство Украины просто хочет, чтобы косвенное участие Запада в конфликте стало непосредственным. "Предупредить" Запад о том, чтобы он не принимал всерьез никакие российские "красные линии", – это непременный хлеб с маслом украинской политики. Потому что если в Москве к одной из них действительно отнесутся как к таковой, то, по крайней мере, Украина не останется в одиночестве. За этим стоит отчаянная попытка переломить логику развязанной ими прокси-войны и втянуть в конфликт тех, кого Украина с радостью пошлет вперед ради своих геостратегических интересов. Эту отчаянную политику, нигилистическую по отношению к стране и ее народу, можно понять с человеческой точки зрения. Но с точки зрения политической Украина становится угрозой безопасности. Как долго Запад будет продолжать полагаться на рациональное поведение лиц, принимающих решения – по крайней мере, в Москве?

Украинская оппозиция во главе с Петром Порошенко теперь предлагает крутую интерпретацию политики Зеленского по вопросу ракет. По их словам, Зеленский намеренно выдвигает невыполнимые для Запада требования. Он, дескать, намерен использовать это "предательство партнеров", выставив ситуацию таким образом, что вынужденное согласие на прекращение огня по нынешней линии фронта не будет восприниматься как его собственное "предательство". Единомышленники Порошенко, естественно, выставляют такой курс в качестве упрека; они надеются вернуться после ухода Зеленского с политической сцены.

Тем не менее в их утверждениях может быть доля правды: когда Зеленский говорит, что для достижения мира в этом году нужна "всего лишь" возможность нанесения "неограниченных ударов по целям в России", он, конечно, далек от реальности. Но такие запросы также отражают очевидную растущую усталость от войны среди украинского населения. Уже звучат угрозы переворота со стороны правых в случае "капитуляции".

Источник - ИноСМИ
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