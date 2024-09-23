Сара Верт назначена директором USAID в Кыргызстане

21:56 24.09.2024

Бишкек (АКИpress) – 24 сентября 2024 Агентство США по международному развитию (USAID) сообщает о назначении Сары Верт на должность нового директора миссии в Кыргызстане.



Как сообщили в посольстве США в КР, Верт официально приступила к исполнению своих обязанностей в сентябре 2024 года. Она обладает более чем двадцатилетним опытом в области международного развития и дипломатии.



