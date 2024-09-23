|Сара Верт назначена директором USAID в Кыргызстане
21:56 24.09.2024
Бишкек (АКИpress) – 24 сентября 2024 Агентство США по международному развитию (USAID) сообщает о назначении Сары Верт на должность нового директора миссии в Кыргызстане.
Как сообщили в посольстве США в КР, Верт официально приступила к исполнению своих обязанностей в сентябре 2024 года. Она обладает более чем двадцатилетним опытом в области международного развития и дипломатии.
До своего назначения в Кыргызстан Верт занимала должность заместителя директора миссии USAID в Нигерии, где она управляла разнообразным портфелем, охватывающим здравоохранение, экономическое развитие, образование и демократическое управление. Она также занимала руководящие должности в миссиях USAID по всему миру, включая Тунис, Гондурас, Гватемалу, Колумбию и Бангладеш.
Верт имеет степень магистра международных отношений Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса и степень магистра стратегии национальной безопасности Национального военного колледжа при Национальном университете обороны в Вашингтоне, округ Колумбия. Она родом из Кливленда, штат Огайо.