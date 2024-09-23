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В Казахстане планируется упразднить региональные ревизионные комиссии
00:17 25.09.2024

Вопросы практической реализации пакета реформ системы государственного аудита рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты РК под председательством Алихана Смаилова

ВАП, 23 сентября

Вопросы практической реализации пакета реформ системы государственного аудита рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты РК под председательством Алихана Смаилова.
Ключевым изменением станет упразднение с 1 января 2026 года региональных ревизионных комиссий с образованием территориальных департаментов Высшей аудиторской палаты. Это позволит исключить конфликт интересов, так как сегодня ревкомиссии финансируются из местных бюджетов, что потенциально может влиять на объективность проводимых аудитов.

При этом существенная роль местного самоуправления сохранится. Так, депутаты маслихата смогут назначать двух представителей в руководство соответствующего территориального департамента ВАП. Они также будут вправе: заслушивать заключение по исполнению местного бюджета и итоги аудитов по актуальным проблемам региона, вносить свои предложения в ежегодный план проведения аудитов.
В целом взаимодействие региональных департаментов ВАП с маслихатами планируется выстроить по действующей сегодня модели "ВАП – Парламент".

"Глава государства поддержал инициативу о реформировании всей системы госаудита, что позволит значительно повысить ее эффективность. Реализация пакета реформ потребует глубокой подготовки и проработки всех институциональных и организационных вопросов", - подчеркнул Алихан Смаилов на заседании.

Планируется также наделить Высшую аудиторскую палату компетенцией по единой экзаменации кандидатов, претендующих на присвоение квалификации госаудитора, что позволит повысить кадровый потенциал органов госаудита. Предусматривается также ряд других мер.

Как отметил руководитель аппарата ВАП Кундызбек Абдрасилов, на сегодняшний день разработана и уже реализуется Дорожная карта, состоящая из 47 пунктов, где определены конкретные мероприятия по реализации реформы госаудита, сроки их исполнения и ответственные лица.

Источник - nomad.su
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