Ничто не вечно под ООН. Россия резко раскритиковала принятый Генассамблеей ООН "Пакт будущего"

00:43 25.09.2024

В МИД РФ в понедельник назвали "огромным поражением для ООН" "несбалансированный" и "содержащий очень опасные положения" так называемый Пакт во имя будущего, который Генассамблея ООН приняла накануне. За принятие без правок документа, призывающего страны решить едва ли не все проблемы человечества, от урегулирования вооруженных конфликтов и климатического кризиса до нищеты и голода, проголосовали 143 государства. Россия и еще ряд стран предложили отсрочить голосование или внести принципиальную для них поправку в текст пакта, но не смогли добиться этого, и дистанцировались от консенсуса.



"Пакт будущего" поддержали 143 страны, 15 стран воздержались, семь - Белоруссия, Иран, КНДР, Никарагуа, Россия, Сирия и Судан - проголосовали против



В Нью-Йорке 22–23 сентября состоялся Саммит будущего - громко анонсированное мероприятие, созванное по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Во встрече, призванной проложить путь "к более светлому будущему для всего человечества", приняли участие десятки глав государств и правительств, министров и их заместителей. Россию на саммите представлял заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.



Свое выступление на мероприятии он посвятил критике главного документа, подготовленного к саммиту,- "Пакта во имя будущего". Российский дипломат напомнил: изначально страны-члены ООН договорились, что этот пакт будет "согласован на основе консенсуса в ходе межправительственных переговоров". "К сожалению, эта задача не была реализована… межправительственных переговоров по пакту, по сути, не было",- заявил Сергей Вершинин. По его словам, "не было ни одного заседания, где делегации собрались бы за одним столом и вели переговоры по тексту проекта по разделам и параграфам", "координаторы подготовки текста с самого начала включали в него то, что им диктовали в основном западные страны", "спорные моменты накапливались и не решались с самого начала и до самого конца". "Ни одна наша просьба сесть за стол переговоров и обсудить их удовлетворена не была. Это не то, что принято считать и называть многосторонностью, о которой многие так любят рассуждать,- отметил замминистра.- То, что произошло,- огромное поражение для ООН, ведь принцип суверенного равенства государств, прописанный в Уставе (ООН.- "Ъ"), был цинично принесен в жертву одной группе стран, интересы которых тщательно оберегались все эти месяцы".



В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что "пакт несбалансирован и содержит очень опасные положения, которые приведут к обратному эффекту и подорвут многосторонность и межправительственную природу ООН, которые закреплены в ее уставе".



47-страничный "Пакт во имя будущего", вынесенный в воскресенье на голосование Генеральной ассамблеи ООН, призван "защитить потребности и интересы нынешнего и будущих поколений" посредством 56 обязательств, которые берут на себя государства-подписанты. Если их выполнить, то, как утверждается в преамбуле документа, можно "добиться такого мира, в котором царят безопасность, мир, справедливость, равенство, инклюзивность, устойчивость и процветание, мира, в котором благополучие, защищенность и достоинство, а также здоровье планеты обеспены для всего человечества". Речь при этом идет не о юридически обязывающей резолюции, а скорее о моральном ориентире.



Работу по составлению пакта координировали Германия и ее бывшая колония Намибия. Президент Намибии Нанголо Мбумба заявил, что участники саммита должны покинуть это мероприятие, будучи приверженными "пути к миру, а не тому, который ведет к экологической катастрофе, растущему неравенству, глобальным конфликтам и разрушениям, а также к появлению опасных технологий, угрожающих нашей безопасности".



Канцлер ФРГ Олаф Шольц, в свою очередь, предупредил, что, если страны не объединятся и не выполнят более 50 обязательств пакта, "не только история будет судить нас... но и молодые люди во всем мире".



"Путь предстоит нелегкий,- признал он.- Но разве когда-нибудь было иначе?" (цитаты по Associated Press).



Обязательства (или "действия", как они названы в пакте) охватывают едва ли не все проблемы, с которыми сегодня сталкиваются государства: "поставим на первое место ликвидацию нищеты", "покончим с голодом", "устраним дефицит финансовых средств для достижения целей в области устойчивого развития в развивающихся странах", "будем инвестировать в людей", "обеспечим гендерное равенство", "активизируем действия по решению проблемы изменения климата", "проведем реформу Совета Безопасности", "будем защищать и развивать культуру и спорт", "удвоим усилия по устранению коренных причин конфликтов", "обеспечим защиту всех гражданских лиц в вооруженных конфликтах", "будем использовать возможности, которые представляют наука, техника и инновации, на благо людей и планеты" и далее в том же духе.



К этому набору благих пожеланий прикреплены выдержанные в той же стилистике Глобальный цифровой договор и Декларация для будущих поколений. На официальном сайте ООН этот пакет назван "прорывным", "кульминацией многолетнего инклюзивного процесса адаптации международного сотрудничества к реалиям сегодняшнего дня и вызовам завтрашнего", "самым масштабным международным соглашением за многие годы".



Подписаться под пактом без правок изъявили готовность 143 государства-члена ООН. Воздержались при голосовании 15 стран (Алжир, Боливия, Ирак, Казахстан, Кирибати, Китай, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка). 25 стран вообще не стали голосовать (среди них Азербайджан, Аргентина, Киргизия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан). Семь государств проголосовали против принятия документа без правок (Белоруссия, Иран, КНДР, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан).



Почему разговоры о реформе ООН десятилетиями ни к чему не приводят

Россия, как заявил Сергей Вершинин, "дистанцируется от консенсуса" по пакту, "особенно в том, что касается положений о разоружении и о вопросе участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека". Москва, таким образом, даже на уровне необязывающего документа не стала подписываться под рядом обещаний, выполнение которых она в нынешних условиях считает нецелесообразным или вредящим ее интересам. Так, российские официальные лица ранее не раз говорили, что продолжения ядерного разоружения не будет, пока не будут устранены основные причины конфронтации между ключевыми державами.



Накануне голосования российская делегация призывала собравшихся не "пытаться утвердить сырой и неконсенсусный текст, а принять решение о продолжении переговоров до тех пор, пока документ не приобретет устраивающий всех без исключения характер". Однако это предложение поддержано не было. Не был одобрен и призыв России, Белоруссии и Никарагуа внести в текст поправку о приверженности стран принципу невмешательства во внутренние дела государств из п. 7 ст. 2 Устава ООН.



В итоге Сергей Вершинин заявил, что "пакт не является документом, автоматически создающим новые мандаты и обязательства для государств-членов". "Это просто декларация, причем очень размытая",- заключил он.



Елена Черненко

№174 от 24.09.2024, стр. 6