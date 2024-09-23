Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России, - Ирина Алкснис

01:06 25.09.2024

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщил, что Таллин и Хельсинки расширяют свое сотрудничество в сфере морской обороны, в частности, речь идет о разработке "конкретных планов" по полному закрытию - в случае необходимости - Балтийского моря для российских кораблей.



Данное заявление органично легло в общую канву событий, в которой Скандинавские и Прибалтийские страны стремительно вырвались вперед в ястребино-русофобской политике, обогнав даже поляков и застолбив за собой место сразу за Украиной. Например, вчера же премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Киева должны дать разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь российской территории. Кстати, датчане уже предоставили свое официальное разрешение использовать переданные ими F-16.



Данная активность скандинавов и прибалтов зачастую вызывает недоумение у нас в стране. Ну ладно, Украина питала иллюзии по поводу своих перспектив военной победы над Россией: развитая индустриальная страна с многомиллионным населением и тотальной поддержкой Запада всерьез рассчитывала добиться успеха. Но эти-то куда лезут? Особенно теперь, когда неизбежность поражения на украинском направлении становится очевидной для всех, что вроде бы должно автоматически ставить крест на надеждах куда более мелких и слабых сил.



К тому же (и это прямо озвучивается руководством страны) Россия рассматривает украинский народ как братский, а конфликт - как частично гражданскую войну, которую разожгли внешние силы, и поэтому осознанно накладывает на себя ограничения при проведении СВО. Но подобных сдерживающих факторов в отношении других враждебных стран у Москвы нет и не будет, так что она без колебаний может использовать весь ассортимент средств и методов, дозволенных обычаями и законами войны. В подобных условиях для государств, заведомо неспособных нанести России военное поражение, а максимум - обеспечить ей те или иные проблемы, это просто суицидальное поведение. И тем менее скандинавы и прибалты уверенно движутся в выбранном направлении.



Разгадка данной части пазла проста: прибалтийский и скандинавский правящий истеблишмент совершенно откровенно обслуживает заокеанские интересы и заказ. Ну а общественное мнение данных стран вообще не волнует организаторов процесса. Хотя русофобская пропаганда там раскачана в должной степени, чтобы обеспечить достаточный уровень поддержки самых безумных антироссийских авантюр.

Куда интереснее и сложнее другая часть происходящего: какой смысл вообще продолжать военное провоцирование России и эскалацию? Украина, казалось бы, продемонстрировала безнадежность попыток нанести нашей стране военное поражение.

С одной стороны, да, думается, что от данной идеи если и не отказались полностью, то переместили ее в разряд маловероятных сценариев. Но с другой стороны, для наших противников по-прежнему крайне актуальной является задача по максимуму связать руки России, чтобы у нее чисто физически не было возможности участвовать в полную силу в геополитическом переделе - будь то выдавливание Запада из Африки или Ближнего Востока, поддержка Китая в его противостоянии с США или любой другой из десятков важнейших процессов.



И надо отдать должное, что наше уязвимое место - колоссальная граница с кучей недружественных соседей - выбрано точно. От эстонцев, латышей, датчан или финнов вовсе не будет требоваться победа над Москвой. Им достаточно будет обеспечить постоянное напряжение Россией сил - военных, финансовых, управленческих - для защиты границы, безопасности населения приграничных территорий, непрерывности связи с Калининградской областью и так далее и тому подобное. Как это выглядит, мы уже знаем на примере Курской и Белгородской областей.



Запад сделал ставку на воспроизводство данного сценария по всей протяженности российской границы - где подобное можно организовать. Оттого, кстати, столь жестко давят на Грузию, требуя сменить власть - абсолютно прозападную, но отказывающуюся приносить свою страну в жертву чужим интересам.

А вот у скандинавского и прибалтийского руководства колебаний не имеется: им поставлена задача ввязать свои страны в военный конфликт с Россией - и они последовательно идут к цели. Ну а если в процессе Таллин, Хельсинки или Копенгаген окажутся стерты с лица земли, никто из кукловодов и исполнителей не расстроится - наоборот, это откроет для них новые карьерные перспективы на более высоком уровне.