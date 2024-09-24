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Кыргызской дипломатии 1375 лет, - Толкун Наматбаева
01:10 25.09.2024

24 Сентября 2024
Кыргызской дипломатии 1375 лет
Автор: Толкун Наматбаева
В этом году МИД Кыргызстана то от отмечает свою 8О-ю годовщину. Вполне понятно, что кыргызские политики и дипломаты при выборе этой даты исходят из реалий существования современного кыргызского государства, а не реального исторического прошлого. В связи с чем мы предложили прокомментировать, как складывались кыргызско-китайские дипломатические отношения в историческом прошлом проректора Дипломатической академии МИД КР, профессора, экс-спикера кыргызского парламента Курманова Зайнидина Карпековича.

Как он отметил, "в 648 году состоялось ПЕРВОЕ посольство кыргызов в Китай и фактически началась история дипломатических отношений в кыргызской истории , которая насчитывает тем самым более 1375 лет. Кыргызы одна из самых долгих из ныне живущих народов, далеко опережая в этом практически всю Европу. Принимая посольство, Китай тем самым признавал кыргызскую субъектность, понимая и выделяя уникальность и самостоятельность кыргызского государства. Об этом, в частности, пишет и говорит известный сибирский историк, доктор исторических наук, профессор Виктор Иванович Козодой, который сейчас завершает свою книгу о возникновении и развитии древнейшей кыргызской государственности и цивилизации. Он подчеркивает, что эта дата как исторический факт - 648 год была открыта еще одним из первых известных русских китаистов Иакинфом Бичуриным и опубликована в его трудах в 1851 году. Однако, в свое время, к сожалению, из-за политической конъюнктуры не были расставлены соответствующие акценты... А сейчас пришло время, расставить правильные акценты. На дату необходимо обратить серьезное внимание. Может быть она еще не начальная. Ведь кыргызы еще в 3 в. до нашей эры, по свидетельству китайского дипломата и путешественника Сыма-Цаня, имели свою государственность в Сибири (Хагяс, Гегунь, Гяньгунь...), которая считается первой в Сибири. Следовательно, вели какие-то военные, государственные, дипломатические отношения с соседними народами и государствами, среди которых были издревле известны гунны и китайцы.

Активная дипломатическая деятельность была замечена при Барсбек-кагане, когда он вел войну с Тюркскими каганатом за независимость и добился победы. Это обстоятельство уже о чем-то серьезном, наверное о военно-политическом союзе, позволяет предполагать. Но затем он погиб. Однако борьбу продолжили его последователи, которые создали в 9 веке Кыргызский каганат, просуществовавший в разной форме примерно до 17 века. Сибирский князь кыргызов Эренек, один из последних выдающихся кыргызских правителей, в это время послал посольство в Москву и установил дипломатические отношения с царем Иваном Грозным.

В последующем кыргызы посылали свои дипломатические посольства в Омск, Санкт-Петербург и Пекин. Имеется дипломатическая переписка Мохаммеда-Кыргыза с иранским шахом, а также с казахскими ханами, Кокандским ханством и Бухарским эмиратом".

Как считает З. Курманов, надо только собрать воедино и обобщить эти исторические материалы, которые позволят по иному взглянуть на историю дипломатической службы Кыргызской Республики.

Толкун Наматбаева

Источник - mnenie.akipress.org
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