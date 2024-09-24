 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 1, - Максим Медоваров
02:02 25.09.2024

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РАСКЛАДЫ СИЛ В ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕЗАХ. Ч.1.

Максим Медоваров
24.09.2024

Представляем вашему вниманию новый историко-просветительский цикл очерков по истории геополитических раскладов сил путем сравнения нескольких хронологических срезов, позволяющих оценить вехи становления цивилизационной многополярности. Замысел цикла прост и в то же время нетривиален: отсчитывая от текущего 2024 года назад крупные юбилейные даты (3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 500 и 100 лет назад), продемонстрировать действие универсальных геополитических закономерностей на разнообразном материале. Всякий раз мы попытаемся найти взаимосвязи между одновременно происходившими конфликтами в разных регионах мира, тем самым идя по стопам ежегодных обзоров международных отношений, которые на протяжении трех десятков лет вел А. Дж. Тойнби, чья методология служит для нас важным, хотя и не исчерпывающим, образцом.
Кто про три последних тыщи
Лет не приобрел понятья,
Будет темным, глупым, нищим
В повседневности объятьях.

И.В. Гете

Очерк 1. Геополитический расклад 3000 лет назад
Ровно 3000 лет назад, в 977/976 году до н.э., Старый Свет переживал по большей части "темные века". Прежние цивилизации бронзового века рухнули либо крайне ослабли и преобразовались под ударами варваров, чьи волны не прекращали свой натиск уже третье столетие подряд. Именно этот исторический момент привел к глубокой ломке системы международных отношений на Ближнем Востоке. Египет, Ассирия, Вавилон крайне ослабли под натиском кочевых арамеев, на месте бывшего Хеттского царства оказалось россыпь мелких позднехеттских царств, и только среди этого хаоса от Нила до Евфрата смогло вырасти, подняться и окрепнуть Израильское государство. Ровно 3000 лет назад на престоле некогда завоеванного им Иерусалима все еще сидел стареющий царь и песнопевец Давид, который мог гордиться проделанной работой. В священном городе еще не было Храма, но над ним уже звучал благодарственный 99-й псалом царя-арфиста: "Ҳариу л’Адонай коль ҳаарец. Ивду эт Адонай бесимха, боу лефанав бирнана. Деу ки Адонай ҳу Элоҳим, ҳу асану, вело анахну, амо, вецон маръито. Боу шеарав бетода, хацеротав битеҳила, ҳоду ло барху Шмо. Ки тов Адонай, леолам хасдо, веад дор вадор эмунато". "Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, народ Его и овцы паствы Его. Входите во врата Его с славословием, во дворы Его – с хвалою, славьте Его, благословляйте Имя Его, ибо благ Господь: милость Его вовек, и истина Его в род и род".

Блеск власти Давида затмевал убожество всех его соседей: Абибаала в Тире, только что вступившего на египетский престол ливийца Сиамона (который позже станет тестем Соломона, сына Давида, и присоединит сектор Газа к Египту) и тем более вавилонского Набу-Мукин-апли и ассирийского Ашшур-раби II – совершенно ничтожных царей, которые хоть и правили по три-четыре десятка лет, были не в состоянии защитить даже свои столицы от вторжений арамеев, чьи набеги годами не позволяли им проводить религиозные праздники и разрушали месопотамскую ритуальную систему. Таким образом, хаос у всех соседей Израиля создал единственный в своем роде век процветания Иерусалимского царства Давида и Соломона – геополитический прецедент, о повторении которого тщетно мечтают нынешние сионисты, полюбившие такой метод.

Гораздо более серьезная перемена произошла в этом году в Китае. В 977/976 г. до н.э. в бою с южными племенами царства Чу за выход к реке Янцзы пал чжоуский царь Чжао-ван. На престол взошел его сын и преемник Му-ван, которому будет суждено править более полувека и также продолжать войны на окраинах. Однако главным деянием Му-вана были отнюдь не войны. Он хорошо понимал ненормальность ситуации, когда прошло уже полвека с момента свержения династии Шан и завоевания чжоусцами шанского государства, но старая шанская аристократия по-прежнему сохраняла влияние, а три поколения чжоуских государей по-прежнему молились не своему, а чужому небесному предку Шан-ди. Угроза шанской реставрации могла вспыхнуть в любой момент. Любое наводнение или небесное знамение могло стать сигналом для опровержения претензий Чжоу на небесный мандат. В этих условиях Му-ван решился на беспрецедентный шаг, о котором предпочитали молчать позднейшие конфуцианцы. Но и современные историки долго не могли понять, что же произошло 3000 лет назад в излучине Хуанхэ. Советские историки в эпоху конфликта с КНР рисовали в своем воображении такую картину: воины Му-вана стоят по пояс в просяном поле и выкрикивают лозунг: "Мы должны продолжать дело Вэнь-вана и У-вана, пока наше государство не станет всемирным!"

Здравый смысл подсказывал, что такой глобалистский лозунг просто не мог существовать в 976 году до н.э. И действительно, ревизия источников позволила установить истину. Данная фраза является неправильным переводом строчки из надписи на ритуальной металлической сковороде "Ши цян пань". Данная строчка весьма темна для понимания, содержит два вышедших из употребления иероглифа, но все же ее смысл таков: "Сын Неба унаследовал и продолжает качества Вэнь и У, наводя порядок в мироздании (космосе) до самых дальних пределов". Таким образом, речь идет о ритуальной роли Му-вана как Царя мира, находящегося на его полярной оси, как недвижимого двигателя, дающего гармонию всему космосу. При этом "Вэнь и У" в данной записи можно понимать и как имена основателей династии Чжоу – предков Му-вана, так и с буквальным, нарицательным значением этих слов: "вэнь" 文 – добродетель, "у" 武 – наказание. Иными словами, Му-ван заявил о себе как о носителе божественных качеств добродетели и наказания. Он обратился к небесному Богу Шан-ди с жалобой на духов шанских предков, после чего, по словам царя, Бог ответил приказом духам отступиться от чжоусцев и слушаться предка династии Чжоу – Хоу-цзи (Дядюшка Просо, памятники которому и поныне стоят в Китае).

Объявив о такой перемене, Му-ван немедленно углубил религиозную реформу, отменив отдельные формы именования для духов усопших, заменив глубокие металлические рельефы предков (тао-тэ) на бронзовых сосудах на плоские, ленточные геометрические орнаменты. Изменилась форма сосудов, изменились астрономические культы. Распространялись слухи, что Му-ван во сне летал в небесный рай к богине Сиван-му и ел там груши бессмертия. И выбегали по весне радостные крестьяне на просяные поля, распевая: "Мгра’с мра’ гвий тьив, / Лапс гвэ’ трет гванг, / Срумс гро’ дзэ’ лъин, / Гванг пхэйс дьян кранг" ("Ныне Му-ван утверждает правление Чжоу, / Мудрыми слыли цари у былых поколений, / Чжоуских три государя – отныне на небе, / Их продолжатель – в столице обширных владений"). Строго говоря, с реформ Му-вана начинается религиозная история классического Древнего Китая точно так же, как с реформ его современника Давида начинается религиозная история классического ветхозаветного иудаизма. И все это стало возможным в результате смены геополитического расклада ровно 3000 лет назад, когда Израиль временно и неустойчиво стал вторым, наряду с Китаем, полюсом силы в мире.

Источник - katehon.com
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