Тегеран пытается завоевать доверие Запада критикой СВО, - Игорь Субботин

02:17 25.09.2024 24.09.2024



Стратегический партнер Кремля намекает США на готовность к сделке

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в Нью-Йорке о настрое Исламской Республики на переговоры с Западом.



Российский официоз поспешил сгладить ситуацию вокруг жестких формулировок Ирана по отношению к специальной военной операции (СВО). Накануне на встрече с иностранными журналистами в Нью-Йорке президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что его страна никогда не поддерживала военные действия против Украины. Отдельно он подчеркнул готовность Тегерана к переговорам с западными странами по этому вопросу. По словам экспертов, подобные жесты стратегического партнера России служат сигналом об ожидающемся пересмотре американо-иранских отношений.



Москва "продолжит разъяснять свою позицию по Украине" в контактах с иранскими властями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критические ремарки Пезешкиана по поводу СВО. "Это суверенная позиция Ирана, – заметил официальный представитель Кремля. – У нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях. Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться".



Критика российских действий со стороны иранского президента прозвучала в преддверии Недели высокого уровня на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы никогда не одобряли российскую агрессию против украинской территории, – подчеркнул Пезешкиан на встрече с иностранными журналистами в Нью-Йорке. – Нужно уважать границы каждой страны". По его словам, Тегеран не стремится к разжиганию боевых действий в Украине и даже готов обсуждать проблемы этого военного театра с США и Европой за столом переговоров. Отдельно глава иранского правительства подчеркнул, что его страна не поставляла Москве "никаких баллистических ракет" и что он лично приложил для этого максимум усилий с момента инаугурации.



Слова президента об "агрессии" выглядели экстраординарно. С 2022 года иранский официоз, пытаясь отразить обвинения международного сообщества в военно-технической поддержке России, декларировал свое неприятие силового сценария в Украине. Но жестких формулировок стратегический партнер Кремля себе не позволял. "Необходимо прекратить огонь и сконцентрироваться на поиске политического и демократического решения", – отмечал в первый день СВО ныне покойный глава МИД Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян. Позже он осторожно подчеркивал, что власти его страны "недовольны кризисом вокруг Украины".



В своих публичных выступлениях с 24 февраля 2022 года Тегеран ограничивался словами "конфликт" и "кризис".



При этом внутри Ирана находились сторонники жесткой линии, которые выступали за ужесточение подходов к событиям в Украине. Эти голоса начинали звучать, как правило, в моменты, когда Россия, по мнению части иранского общества, делала недружественные жесты. К примеру, так произошло после состоявшегося 10 июля 2023 года раунда стратегического диалога между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Тегеран тогда возмутило то, что Москва подписала итоговое заявление, которое отражало общеарабский взгляд на принадлежность расположенных в Ормузском проливе островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. Их Иран считает своей суверенной территорией и ведет прения по этому поводу с Объединенными Арабскими Эмиратами.



Тогда некоторые иранские издания выступили за то, чтобы Тегеран отказался от всякой осторожности на украинском направлении и раскритиковал действия Москвы – в том случае, если РФ не скорректирует свою позицию по островному вопросу.



В текущем сентябре между Россией и Ираном также появлялись признаки трений, но по Южному Кавказу. Поводом стали слухи о возвращении к идее Зангезурского коридора – неподконтрольного Армении транспортного маршрута, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. После того как в Баку с визитом побывал президент России Владимир Путин, у стран региона возникли предположения, что азербайджанское руководство при поддержке Кремля не против вернуться к реализации транспортного проекта. На этом фоне официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с заявлением, что его страна не согласна "с любыми изменениями границ, которые противоречат политической независимости стран".



Впрочем, нынешнее выступление Пезешкиана звучит скорее как попытка купить доверие у Запада. Особенно если брать в расчет другие комментарии, сделанные им на встрече с иностранной прессой. К примеру, глава иранского правительства сообщил, что его страна "полностью готова" вернуться к обязательствам по ядерной сделке в том случае, если свои обязательства будут выполнять США и европейские страны. Пезешкиан напомнил, что в военной доктрине Исламской Республики нет места концепции оружия массового уничтожения. "В то время как некоторые страны ложно обвиняли нас в попытках создания ядерного оружия, Международное агентство по атомной энергии вело самое тщательное наблюдение в Иране", – утверждал он.



Отдельно Пезешкиан подчеркнул, что его страна не хочет масштабной войны, которую, по его словам, пытается начать в регионе Израиль. "Они тянут нас к точке, к которой мы не хотим идти, – сказал он. – В этой войне нет победителей". В то же время президент Ирана подчеркнул, что устранение главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в тегеранской резиденции нуждается в ответе, а ливанская "Хезболла", находящаяся в последние дни в фазе активного конфликта с Израилем, не справится в одиночку. "Мы готовы отложить наше оружие, если Израиль готов сделать то же самое, – отметил Пезешкиан. – Но мы не можем позволить внешним силам прийти, вооружить одну сторону до зубов и лишить другую сторону средств для самообороны".



Параллельно позитивные сигналы в Нью-Йорке западным странам посылал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, который заявил о готовности Тегерана к возобновлению "ядерных" переговоров в случае, если "другие стороны будут готовы".



Интригу создает то, что Арагчи, по собственному признанию, должен пробыть в США с визитом дольше Пезешкиана, чтобы провести встречи с неназванными иностранными дипломатами. Иранские консервативные издания всерьез полагают, что речь может идти о работе над прямыми каналами коммуникации с американцами.



"Если мы рассматриваем заявление о том, что Тегеран никогда не одобрял российские действия в Украине, то здесь Пезешкиан вполне корректен, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин. – Максимум духовный лидер страны Али Хаменеи говорил, например, что это тот конфликт, в котором виноват Запад. Но никто никогда на высоком уровне в Иране не заявлял, что одобряет российские действия. Это, конечно, позиция аккуратная, специально оставляющая некоторое пространство для маневра". По словам эксперта, Тегеран пытался, с одной стороны, показать, что из прагматических соображений помогает Москве, но с другой – что он далеко не полностью солидаризировался с ней.



"Конечно, сейчас все это говорится во многом для того, чтобы продемонстрировать Западу: Иран готов пересмотреть свои отношения с ним, пойти на какие-то соглашения, – рассуждает Смагин. – Не думаю, что в глазах части иранской элиты это встретит серьезное отторжение. Понятно, что есть некоторые консервативные силы, которые могут возмутиться, но вряд ли именно этим заявлением. Все-таки говорить в отношении России что-то не однозначно позитивное – это не то, что пересекает красные линии". По словам собеседника "НГ", внутри общества и правящей элиты Ирана традиционно наблюдалось сложное отношение к России.



"Если в дальнейшем возникнут какие-то соглашения с Западом, это действительно может вызывать некоторое отторжение у консервативной части иранской элиты, – делает оговорку эксперт. – Но нужно понимать: попытки Пезешкиана нормализовать отношения с Западом – в значительной степени продукт осознания той же консервативной элитой, в первую очередь духовным лидером, необходимости нормализации контактов хотя бы на каком-то уровне". Прежде всего, в понимании истеблишмента, нужно добиться предотвращения полномасштабной войны между США и Ираном, отмечает Смагин. А потом было бы неплохо договориться об ослаблении западного давления, добавляет он.



"Другой вопрос, сможет ли Пезешкиан этого добиться. Мне кажется, что это сделать очень непросто. Но сам по себе пируэт иранского президента вполне понятен и не является чем-то таким, что серьезно меняет его позиции", – резюмирует собеседник "НГ". Источник - НГ

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