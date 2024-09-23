 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда техника начинает убивать, - Александр Дугин
02:59 25.09.2024

КОГДА ТЕХНИКА НАЧИНАЕТ УБИВАТЬ

23.09.2024

Ситуация со взрывами в Ливане пейджеров, раций, телефонов и даже домашней техники имеет много измерений. Остановлюсь на трех самых главных.

Во-первых, случившееся - это просто самый настоящий массовый терроризм, который осуществляет Государство Израиль. Казалось бы, после того, что оно творит в Газе, нас уже ничего не должно удивлять. Но нет, удивили. Актом массового террора, направленным не против "Хезболлы", но против ливанского народа вообще: взорвавшиеся тысячи пейджеров, раций и телефонов были в том числе и у детей.

Теперь об Израиле сложно говорить иначе как о государстве-террористе. Так же как и о США и находящихся там у власти демократах, полностью поддерживающих террористические акции Израиля. И это четкий сигнал всем тем, кто еще не понял, что мы живем в эпоху диктатуры захвативших власть в мире маньяков-убийц. Носителей античеловеческой идеологии. К слову, один из ее творцов, израильский философ Юваль Харари, так и говорит:

Власть нужно передать искусственному интеллекту, техника должна править миром. А человечество, соответственно, уничтожено.

И потому не случайно Израиль и Украина, два террористических государства, покрываются и поддерживаются самым главным государством-террористом. Соединенными Штатами Америки.

Второй очень важный аспект - это техника. Когда мы радуемся технологическому развитию, цифровизации, то совершенно не задумываемся об обратной стороне. О том, что техника может быть инструментом убийства, может порабощать, делать фактически наркозависимым от нее. Техника может быть инструментом слежения за нами, управления нами, а если господам техники что-то не понравится, то и инструментом уничтожения.

Пока только выясняется, каким образом такое количество техники, распространенной в Ливане, могло взорваться. Одна из гипотез говорит о том, что там не было взрывчатки. Что это сами приборы были каким-то образом взорваны на удаленном расстоянии через определенные сигналы.

Техника убивает. И это очень важный момент. Мы безоглядно включаемся в цифровизацию, наивно верим искусственному интеллекту, а даже простые электронные приборы могут служить инструментом убийства. И мы абсолютно беззащитны перед этим.

Но если мы до сих пор не смогли разобраться с темной стороной относительно простой техники, то что же говорить об искусственном интеллекте, который мы некритично включаем в нашу жизнь? И когда кто-то вспоминает о темной стороне техники, то этих людей просто никто не слушает. А ведь именно сейчас эта темная сторона дала о себе знать. И это только начало. Ведь чем совершеннее техника, в том числе искусственный интеллект и нейросети, тем больше опасностей и смертельных угроз для человечества она в себе несет.

И, наконец, третий момент. Тоже технический. После налета вражеских беспилотников и взрывов на военном складе в Торопце многие телеграм-каналы опубликовали Google-карты, на которых этот наш склад с боеприпасами виден как на ладони, включая все его координаты. И это не какая-то тайная информация, а просто карта Google.

Мы сами пустили сюда Google, мол, картографируйте нас, чтобы хипстеру было проще найти ламповое кафе неподалеку. А Google отследил все наши военные объекты и передал киевским террористам. Мы сами поручили создать свою поисковую систему "Яндекс" сионистам Носику и Воложу, а последний в критический момент просто сбежал из России вместе с огромным количеством айтишников и наверняка передал ключи и коды от нашей системы нашим врагам.

То есть мы сами пускаем козла в огород, пускаем троянского коня в наш город. Неужели "Илиада" нас ничему не научила? Сказано: "Бойтесь данайцев, дары приносящих".

Эту формулу раньше в России знал каждый школьник. Мы же сейчас зачастую вовсе не знаем, кто такой Гомер и что такое троянский конь, тот самый "дар данайцев".

И теперь перед угрозой троянского коня, этого данайского дара, мы абсолютно бессильны, поскольку утратили самые элементарные культурные навыки, недоверие к тому, кто к нам приходит извне. Как аборигены, как дикари, открываем рты, когда нам приносят те или иные их технические новинки, даже не задумываясь, что это признак деградации нашего общества.

Слава Богу, в эти дни пейджеры, рации и телефоны взорвались не в России. Но это сейчас, а не завтра. Мы же продолжаем хвалиться подражающими, догоняющими технологиями, полностью завися от поставщиков этой высокотехнологичной продукции, которую сами не умеем производить. А потому даже не знаем, что там внутри, не представляем себе начинку многих технических средств.

То, что произошло в Ливане, - это "последний звонок". Необходимо прекратить наивный оптимизм цифровизаторов, демонстрирующих нашему руководству яркие оптимистические презентации, по сути дела гипнотизируя сознание людей совершенно безответственными утверждениями о техническом прогрессе.

После случившегося в Ливане ко всему этому нужно относиться крайне осторожно. И принимать любые технические новшества только после детальной экспертизы на безопасность. В том числе для нашего русского суверенитета.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727222340


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