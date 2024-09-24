 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Хезболла" пытается заманить израильскую армию в Ливан
05:47 25.09.2024

24.09.2024

Целью "Стрел севера" становятся руководители движения
Геннадий Петров

Глава израильского генштаба Герци Халеви пообещал не давать "Хезболле" передышки.
Боевые действия между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла" вступили в этап, когда счет жертв начинает идти на тысячи. Во вторник Министерство здравоохранения Ливана сообщило о том, что в результате израильских ударов убиты и ранены свыше 2000 человек. Глава Генштаба Израиля Герци Халеви пообещал, что "Стрелы севера" (так была названа операция против "Хезболлы") продлятся до тех пор, пока не будет уничтожен боевой потенциал движения. Оно само, похоже, рассчитывает на то, что израильтяне втянутся в наземные бои.
Во вторник утром Минздрав Ливана подвел итог нескольких дней воздушных атак территории страны. По его данным, погибли 558 человек, свыше 1800 получили ранения. Вечером этот скорбный список пополнился на сотни человек. Пресс-служба израильской армии сообщила о громком успехе – уничтожении в результате авианалета на юг Бейрута командующего ракетными силами "Хезболлы" Мухаммада Кубайси. Он стал очередным высокопоставленным функционером движения, убитым израильскими силами с начала "Стрел севера". Ранее атака израильской авиации унесла жизнь Ибрахима Акиля, формально возглавлявшего спецподразделение "Силы аль Хаджа Радвана" (или просто "Радван"), но фактически являвшегося командующим всеми вооруженными формированиями "Хезболлы". Тем не менее оптимистических заявлений о том, что боевой потенциал движения существенно снижен, не делают ни израильские военные, ни журналисты и аналитики.

По данным, которые обнародовал Халеви на брифинге, уничтожена "военная инфраструктура, которая создавалась в течение 20 лет". Но вся она, как следует из его слов, касается только ракетного оружия и беспилотников "Хезболлы" – всего того, что использовалось при продолжавшихся много лет обстрелах севера Израиля. А ракетами и дронами арсеналы движения отнюдь не ограничиваются. Тот же Халеви признал, что "впереди трудные дни".

Судя по данным израильских СМИ, во вторник кабинет по безопасности правительства страны обсуждал возможность наземного вторжения в Ливан. Но никакого конкретного решения на этот счет еще не принято. Возможно, впрочем, решение есть, только информировать о нем общественность власти не считают пока нужным. Во всяком случае, не очень понятно, как одними лишь дистанционными ударами Израиль собирается решить заявленную политиками цель – обезопасить север страны, уменьшив военные возможности "Хезболлы" до предельно низкого уровня, приемлемого для еврейского государства. В свою очередь, арабские СМИ сообщают о том, что ливанское движение и строит свою стратегию на заманивании израильских военных в глубь территории Ливана, где их ожидает система укреплений, подземных коммуникаций и средства огневого поражения бронетехники.

Между тем велика вероятность, что поскорее закончить операцию израильтян будет уговаривать ближайший союзник. Как ни занято американское руководство избирательной кампанией, Белый дом не останется в стороне от конфликта. Газета The New York Times сообщает, что президент США Джозеф Байден недоволен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать "Стрелы севера". Впрочем, открыто надавить на израильское руководство Вашингтон вряд ли сейчас сможет. В условиях, когда до президентских выборов остался месяц с небольшим, злить произраильски настроенный электорат, подыгрывая тем самым Дональду Трампу и снижая шансы на победу вице-президента Камалы Харрис, для нынешнего хозяина Белого дома роскошь непозволительная. Выступая на Генассамблее ООН, Байден заявил, что допускает вероятность мирного разрешения конфликта. "Дипломатическое решение – все еще реальный путь", – сказал он. По словам Байдена, в полномасштабной войне "не заинтересован никто".

О том, что война Израиля и "Хезболлы" может перерасти в нечто более глобальное, говорили и участники встречи глав МИД стран G7, которая прошла в кулуарах Генеральной Ассамблеи. В ее итоговом заявлении предупреждается, что "опасная спираль насилия" может усилиться и "втянуть весь Ближний Восток в более широкий региональный конфликт с невообразимыми последствиями"

Вероятность того, что большая война произойдет и в нее будут втянуты не только "Хезболла" и Израиль, но и другие участники, в Вашингтоне не исключают, подтверждая свою обеспокоенность действием. Видимо, поэтому ВМС США сообщили о том, что американский атомный авианосец Harry Truman вышел с базы в Норфолке, что в штате Вирджиния, и направился на Ближний Восток, по-видимому, к берегам Ливана. Там уже находится амфибийная группа американского флота. В нее входят около 2 тыс. морских пехотинцев, готовых высадиться на побережье.

Источник - НГ
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