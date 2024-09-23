Россия возмущена признанием Швейцарией "голодомора" на Украине геноцидом

05:59 25.09.2024

Посольство России осудило признание Швейцарией голодомора на Украине геноцидом

Посольство России в Швейцарии выразило "возмущение" и "недоумение" в связи с принятием швейцарским Национальным советом заявление о признании геноцидом голодомора в Украинской ССР в 1932-1933 годах. В сообщении дипведомства говорится, что нижняя палата парламента Швейцарии "использует грубо извращенную трактовку событий" для "исторического оружия в гибридной войне" Запада против России.



"Идеологический миф о ''голодоморе'' был сфабрикован ультранационалистическими и русофобскими кругами Украины и Запада. Он активно используется преступным киевским режимом и его западными спонсорами для ведения кампании по демонизации нашей страны. Любое уравнивание трагедии 1930-х гг. с геноцидом является антиисторичным и не соответствует фактам, подкрепленным архивными документами",- отметили в посольстве.



В 1932–33 гг. массовый голод, жертвами которого, по оценкам историков, стали от 3 до 7 млн человек, охватил обширные территории СССР - от Южной Сибири и Казахстана до Украины. Современные украинские историки для описания этих событий используют термин "голодомор", ограничивая его действие территорией собственной страны и считая происходившее "целенаправленным геноцидом" со стороны руководства СССР. В 2006 году Верховная рада Украины приняла соответствующий закон.



В качестве аргументов в сообщении дипведомства приводятся положения о том, что голод 1930-х годов затронул не только Украинскую ССР, но и Казахскую ССР, Крым и Западную Сибирь. Кроме того, в тот момент сельское хозяйство пострадало не только на территории союза, но и в западных регионах современной Украины, входивших тогда в состав Польши, Румынии и Чехословакии.



Швейцарский парламент принял резолюцию о признании голодомора геноцидом 24 сентября. Ее поддержали 123 депутата против 58, семь парламентариев воздержались. Аналогичная резолюция была принята в декабре 2023 года Европарламентом. После этого такие документы приняли правительства США, Польши, Германии и Болгарии.