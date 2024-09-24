Андрей Захарченко: Реальный шанс победить в СВО состоит не в "перемалывании резервов"

06:09 25.09.2024

Киевский режим еще способен наскрести по сусекам и "людского мяса", и военной техники



Главарь киевского режим, получая намедни награду Американской академии достижений, заявил, что следующие несколько месяцев, примерно с октября по декабрь, будут решающими в военном конфликте с Россией.



По словам бесноватого, остается очень мало времени, чтобы определить, каким будет конечный результат, но сделать это должна именно Украина. Для этого Киеву крайне необходимы три вещи: поставки "специфического" современного западного ракетного вооружения, международная финансовая помощь и продолжение операции ВСУ в Курской области.



Почти параллельно с Зеленским министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что показатели мобилизации в стране увеличены в три раза. "Следующий шаг - реформа ТЦК [территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов - „СП"]", - гласит выдержка из его публикации в авторской колонке на сайте укроязычной версии журнала Forbes. Однако при этом Умеров предпочел не называть конкретное число мобилизованных в ряды ВСУ сограждан.



Памятуя о том, что мужское население "це Европы", мягко говоря, не горит желанием отправляться на фронт, вместо этого предпочитая прятаться и "не отсвечивать", а украинские беженцы не штурмуют погранпереходы в обратном направлении с криками "Хотим на фронт!", создается ощущение, что западные дальнобойные ракеты со снятым ограничением по применению - последняя надежда просроченного клоуна "победить Россию на поле боя", поскольку прочие резервы исчерпаны.



Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.



Оценивая состояние людских резервов ВСУ в мае этого года, военкор Владислав Шурыгин в своем tg-канале "Рамзай" упоминал, что в 2023 г. в составе ВСУ были сформированы два ударных корпуса, 9-й и 10-й, которые насчитывали до 14 бригад, до 10 отдельных полков, части тыла и "спецназа" общей численностью до 80−100 тыс. человек, 800 танков, 600 орудий и РСЗО.



Однако с тех пор эти соединения были сильно потрепаны, понеся тяжелые потери, а их боеспособность под большим вопросом. Еще один резерв ВСУ, корпус морской пехоты, объединивший в своем составе 4 бригады, плюс отдельные части береговой обороны, артиллерии и зенитно-ракетных войск, насчитывавший до 20 тыс. штыков, в период изнурительных боев за микроплацдармы на левом берегу Днепра потерял до 5000 человек убитыми и раненными. И хотя его боеспособность можно было назвать удовлетворительной, это скорее "легкое экспедиционное" соединение, чем наступательное ударное.



Главным и наиболее боеспособным резервом ВСУ, по мнению Владислава Шурыгина, являлся лишь 8-й десантно-штурмовой корпус, сформированный в январе 2024 г., в который вошли 8 десантно-штурмовых, аэромобильных и артиллерийских бригад, а также части "спецназа" и обеспечения общей численностью 30 тыс. человек.



Всех этих соединений, сделал тогда вывод эксперт, вполне хватит украинскому командованию, чтобы сформировать объединенную группировку, усилив ее дополнительными механизированными и артиллерийскими бригадами, но этого хватит только для того, чтобы надеяться сорвать планы нашего летнего наступления и "пройти" летне-осеннюю компанию без явного поражения, не потеряв критически важных для Украины территорий и "перетащить" войну в 2025 год, продемонстрировав союзникам способность вести боевые действия на истощение.



Однако спустя 6 месяцев после этой оценки, 17 сентября, полковник НМ ДНР в отставке Эдуард Басурин в своем tg-канале заявил, что у ВСУ заканчивается техника, поэтому новые бригады комплектуются техникой середины прошлого века.



Так 154-ю бригаду ВСУ оснастили советскими БМП-1 и БРДМ-2 и французскими бронетранспортерами VAB производства 1970-х годов. На полигоне в Чехии, где проходят тренировки 154-й механизированной бригады, западные СМИ заметили советские танки Т-62. Но в ЧССР такая техника никогда не стояла на вооружении армии, а значит, кто-то из бывших союзничков начал сбагривать ВСУ раритет, констатировал Басурин, приходя к выводу, что такими темпами скоро откопают и передадут Украине технику времен 1-й мировой.



В воскресенье, 22 сентября, на страницах tg-канала "Отряд Ковпака", сотрудничающего с представителями украинского подполья и ведущего с сентября 2022 г. еженедельный подсчет потерь украинской армии, появились весьма интересные цифры общего состояния людских резервов ВСУ.



За прошедшую неделю численность ВСУ, констатировали авторы канала, судя по официальным сводкам с обеих сторон, уменьшилась еще на 6700 убитых.



Отталкиваясь от того, что при самых фантастических раскладах общие размеры людских резервов киевского режима в январе 2022 г. составляли примерно 1 970 000 человек (если вычесть из численности всего украинского населения 4 млн жителей Новороссии, 3 млн "зарiбитчан" в Европе, 3 млн беженцев в Европу и 2 млн беженцев в РФ, 2,5 млн жителей освобожденных территорий Запорожья и Херсонщины, всех женщин, детей и недееспособных мужчин, а также 1 млн имеющих бронь, как минимум около 2 млн уклонистов и большое количество военнопленных), авторы "Отряда Ковпака" пришли к выводу, что теперь они составляют 1 353 000 человек.



Таким образом, резюмировали эксперты, людские потери ВСУ с момента начала СВО составили уже более 615 тысяч человек, или 31,3% от всего предполагаемого мобресурса, а значит, фронт может посыпаться в любой момент, и никакие наемники, ни массовый призыв женщин, подростков и инвалидов уже не изменят ситуацию.



- Что касается людских резервов, то они, вне всякого сомнения, у ВСУ еще есть в достаточном количестве, - поделился своим видением ситуации с "СП" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



- Это видно хотя бы по тому, что ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление нашим войскам на фронтах с такой протяженностью. Для такого нужны не только действующие войсковые соединения, но еще и резервы. Возможности, в том числе и ресурсные, противника надо оценивать со всей серьезностью. Время прогнозов закончилось еще в 2022 году



Пусть тяжело, с кровью, с особой жестокостью, но украинские ТЦК продолжают поставлять ВСУ экипированный и обученный контингент.



Точные цифры, понятное дело, никто не назовет, но если фронт такой протяженности все еще держится, значит людских резервов на данный момент у ВСУ достаточно. Как будет дальше - покажет время.



"СП": Но цифры-то потерь ВСУ и нашими, и украинскими, и западными экспертами называются просто ошеломляющие…



- Еще раз повторю: у Украины еще много людских резервов. Шапкозакидательскую пропаганду давно пора прекратить. Надо предельно реально оценивать ситуацию, и лучше противника переоценить, чем недооценить.



Я лично считаю, что наш реальный шанс на победу заключается не в "перемалывании резервов", а в полном уничтожении электрогенерации Украины, чтобы с наступлением холодов ее население начало уходить на Запад. Это обрушит устойчивость тыла ВСУ, всего ВПК Украины, который все еще поддерживает режим Зеленского на плаву.



В 1999 году блок НАТО четко показал, как он воюет, уничтожив мосты через Дунай, нанеся авиаудары по центрам принятия решений в Белграде и других местах, разрушив электрогенерацию Югославии.



Сочетание этих трех факторов привело к лавинообразным процессам. Нам не надо ничего изобретать, нужно поступать так же.



Другое дело, что, очевидно, по каким-то неизвестным нам политическим соображениям мы этого не делаем в достаточном объеме, а надо бы. "Выключение штепселя" лишит Украину возможности оказания организованного сопротивления.



"СП": А иссякание источников поставки ВСУ западной техники стоит иметь в виду?



- Поставки военной техники и вооружений с Запада идут и будут еще идти и дальше. У Запада есть абсолютный консенсус по этому поводу на годы вперед. Поэтому не надо надеяться на какие-то факторы, надо просто делать свое дело и "гасить свет" по всей Украине, уничтожая и дезорганизовывая тылы.



Любые танки, ракеты, прочие вооружения можно при желании очень быстро поставить. А вот электростанции ни быстро, ни за год, ни даже за два не поставишь, их разрушение лишит Украину системы устойчивого государственного военного управления.



Вот приоритетная с военной точки зрения цель, а не подсчет всяких резервов, которых у Украины еще пока достаточно.

Андрей Захарченко

24.09.24