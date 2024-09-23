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Отличившимся узбекистанским шахматисткам, в отличие от мужчин, не выдали обещанные призовые в виде авто
06:18 25.09.2024

"Расстроена, что девушкам тоже не дали автомобили" - призер шахматной олимпиады Нодира Надиржанова
Участников и призеров шахматной олимпиады торжественно встретили в аэропорту Ташкента. Членам мужской сборной Узбекистана, занявшей 3-е место в общем зачете, вручили автомобили BYD Chazor. Нодира Надиржанова, завоевавшая "серебро", расстроилась, что девушки остались без внимания.

Членов сборной Узбекистана, принявших участие в шахматной олимпиаде 2024 года в столице Венгрии Будапеште, 24 сентября торжественно встретили в аэропорту Ташкента, передает корреспондент "Газеты.uz".

Мужская сборная Узбекистана заняла 3-е место в общем зачете среди 189 стран. Шамсиддин Вахидов также завоевал золотую медаль на четвертой доске, а Нодирбек Абдусатторов - серебряную медаль на первой доске.

Женская сборная Узбекистана улучшила свой предыдущий результат (+19 место) и заняла 12-е место среди 169 стран. Нодира Надиржанова на пятой доске удостоилась серебряной медали.

На официальной церемонии каждому представителю мужской сборной (Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев, Жавохир Синдаров, Шамсиддин Вохидов, Жахонгир Вахидов) вручили автомобиль BYD Chazor.

34-летняя Нодира Надиржанова, ставшая обладательницей серебряной медали, после церемонии рассказала журналистам, что соревнования дались ей нелегко.

"Эта олимпиада далась мне нелегко. Потому что у меня есть семья, есть ребенок. Это моя шестая олимпиада, и на ней я завоевала серебряную медаль. Тренеры шахматистов из Европы и Америки полностью наблюдали за матчами сборной Узбекистана и тщательно готовились против нас. Я сильнее всего в быстрых шахматах. Мои быстрые победы вызывали у них некоторые подозрения. Я показала свою силу, не оставив соперницам шансов, и быстро выиграла многие партии, что в итоге мне принесло серебряную медаль", - сказала она.

По словам шахматистки, она три месяца усердно готовилась к участию в олимпиаде.

"Я благодарна моей свекрови и свекру за то, что они правильно поняли и поддержали меня, присматривали за моими детьми. До олимпиады не было точно известно, попаду ли я в состав команды. Тогда мой муж сказал: „Нодира, я поддерживаю тебя, нужно идти до конца. Ты обязательно завоюешь призовое место на олимпиаде". Я оправдала их доверие и благодарю их", - сказала Надиржанова.

Представители СМИ также спросили, как на шахматистку повлияла ситуация, когда представители мужской сборной получили автомобили, а женская команда, в частности Нодира Надиржанова, осталась без такой награды. Шахматистка не скрывала своего разочарования.

"Конечно, я расстроена. Участников летней Олимпиады в Париже хорошо наградили, паралимпийцев тоже достойно наградили. Получить серебряную медаль было нелегко, я отдала все свои силы и энергию", - сказала она.

Напомним, Нодира Надиржанова играла на пятой (запасной) доске на шахматной олимпиаде, так как имела самый низкий рейтинг среди участниц сборной Узбекистана. Несмотря на это, она набрала наибольшее количество очков, одержав 6 побед и сделав 2 ничьи без поражения.

Отметим, что по постановлению президента от 5 августа 2022 года (ПП-347) для шахматистов и их тренеров предусмотрены призовые за медали на Всемирных шахматных олимпиадах (в документе не уточняется, должна ли это быть командная или индивидуальная медаль). За золотую медаль присуждается денежное вознаграждение в размере 2000 базовых расчетных величин (680 млн сумов), "серебро" - 1000 БРВ (340 млн сумов), "бронзу" - 500 БРВ (170 млн сумов).

Источник - Газета.Уз
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