Без интернета: шелест капель росы, - Иван Охлобыстин

07:01 25.09.2024

24.09.24



Осень приходит с предрассветными туманами. Заволакивает березовые рощи, делая их похожими на выцветшее серебро древних, дагеротипических снимков. Озеро угадывается по овалу камышовой кромки и сонному покрякиванию невидимой утиной стаи.



Хотя ночью небо было чистое, звезды близкие и яркие. Тишина звонкая. Только далеко за лесом повыла собака, плеснула по глади озера хвостом рыба, и по небосклону прошуршал спутник.



Прогуливаясь вдоль берега встретил пожилого рыбака. Поприветствовав короткими кивками друг друга мы какое-то время молча таращились на воду, пока наконец старик не спросил:



- Слышал что Кох говорит?



- Кох? - недоуменно спросил я.



- Альфред, - подтвердил тот.



У меня интернета здесь нет.



- Какой оператор?



- Не помню.



- Переходи на МТС, здесь только МТС принимает, - посоветовал рыбак.



- Не перейду, - решительно отказался я и побрел дальше, наслаждаясь шелестом спадающих с листьев деревьев капель росы. Конденсата - в понимании мира, где прием интернета стабильный.