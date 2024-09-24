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|Экс-футболиста сборной РФ Бугаева приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Пинал наркоту
07:47 25.09.2024
Елизавета Коновалова
Отбывать срок спортсмен будет в колонии строгого режима
Прикубанский суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным в попытке незаконного сбыта наркотических веществ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани.
Отмечается, что в октябре прошлого года Бугаев получил SMS-сообщение, в котором были указаны координаты закладки с наркотическими средствами. Вскоре после того как подсудимый забрал из тайника практически полкило запрещенного вещества, его задержали правоохранители. В ходе допроса спортсмен отрицал свои намерения по сбыту наркотика, однако позже, уже на судебном заседании Бугаев полностью признал вину.
Как уточнили в пресс-службе, при назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние подсудимого, его многочисленные награды в спорте, а также то, что у Бугаева есть ребенок. В итоге экс-футболист российской сборной приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, что в ноябре прошлого года стало
известно о задержании Бугаева в Краснодаре. Правоохранители обнаружили у спортсмена полкило мефедрона. Тогда же в отношении него возбудили уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере.