Известный китайский экономист Чжу исчез после поста в соцсети с критикой Си

08:04 25.09.2024

Ведущий экономист Китая перестал появляться на публике после критики действий председателя КНР Си Цзиньпина в чате мессенджера, сообщает The Wall Street Journal.



Весной 2024 года Чжу Хэнпэна уволили с должности заместителя директора аналитического центра CASS и задержали. По данным газеты, это произошло после того, как он подверг критике экономическую политику китайского лидера в закрытом групповом чате соцсети WeChat.



На публике эксперта не видели с апреля. CASS, где работал экономист, является аналитическим центром министерского уровня, который напрямую подчиняется Госсовету. В CASS он проработал более двух десятилетий, пишет WSJ.



По данным издания, с 2013 по 2015 год он занимал должность независимого директора в государственной фармацевтической компании China Meheco Group.



По информации WSJ, юридический статус Чжу не определен. На вопросы по электронной почте он не ответил, в его квартире журналистам не открыли. В пресс-службе Госсовета не предоставили комментарий о местонахождении экономиста.