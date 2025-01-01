Узбекистан. Мирзиеев указал с 1.01.25 запустить "единый классификатор земельных участков"

08:11 25.09.2024

Он должен заработать с 1 января 2025 года, сообщил президент Шавкат Мирзиеев. Это может помочь собственникам и покупателям земли точно определять, какой основной деятельностью можно заниматься на участке и какие постройки там позволительно возводить.



Кроме того, Ташкент намерен изменить правила уплаты земельных налогов. Участки под зданиями сельскохозяйственных предприятий, а также рыболовных и пчеловодческих хозяйств планируется облагать платежами по ставке, равной налогу на земли сельскохозяйственного значения. Сейчас владельцы таких сооружений вносят в казну суммы в соответствии со ставкой промышленной категории.



Другое нововведение может коснуться покупки земли на аукционе. НДС на такие приобретения планируется отменить. Кроме того, Ташкент намерен разрешить покупателям выплачивать сумму за землю в рассрочку, а продавцам - предоставлять скидку при полной оплате.



Эти меры должны повысить привлекательность земли как объекта инвестиций. Предполагается, что после введения классификатора предприниматели вложат в свои участки 800 млрд сумов ($63 млн) за год.