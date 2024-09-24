Сотни погибших за один день. Армия обороны Израиля начала наступательную операцию в Ливане

10:55 25.09.2024

Сотни человек погибли в первый день наступательной операции Израиля в Ливане



Максим Макарычев



Десятки тысяч человек в панике и страхе бегут из южной части Ливана после того, как Израиль объявил о начале масштабной наступательной операции против движения "Хезболла". Местные жители покидают свои дома, забирая с собой напуганных детей и укрываясь в школах, прекративших занятия и ставших убежищами для лишившихся крова людей.



Армия Израиля активно бьет по жилым кварталам в Ливане, не считаясь с возможной гибелью мирных граждан.





В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что начали новую серию атак по инфраструктуре "Хезболлы", включая бомбежки предполагаемых мест нахождения лидеров движения в Бейруте. Один из таких ударов пришелся по жилой многоэтажке в районе Гобейри ливанской столицы.



Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что только в понедельник по меньшей мере 558 человек, включая 50 детей, погибли в результате волны израильских ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы". Это почти половина от числа убитых за всю 34-дневную войну между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году. Около двух тысяч человек получили ранения.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Израиля "потенциально крайне опасными" и предупредил, что они могут дестабилизировать обстановку в регионе. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что удары Израиля вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия международному праву.



Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" обострились еще в октябре прошлого года, когда ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС на израильские города. Но за последнюю неделю интенсивность ударов на границе Израиля и Ливана резко возросла, усилив опасения по поводу начала полномасштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. При этом Израиль действует в Ливане так же, как на протяжении последнего года в секторе Газа: крайне агрессивно и напористо, бьет сотнями снарядов по открытой местности и заселенным кварталам, не считаясь с жертвами среди мирного населения и, при "молчаливом согласии" главного союзника в лице Вашингтона, полностью игнорируя робкие попытки мирового сообщества во главе с ООН повлиять на ситуацию.



В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили о серьезных вопросах к ударам Израиля из-за гибели мирных граждан



"Авиаудары не прекращаются, авиаудар за авиаударом. Люди напуганы", - рассказал Хассан Дабук, представитель властей города Тир на юге страны. Видео разрушенных в Ливане зданий, падающих с неба бомб и взрывов множатся в социальных сетях.



Что ждет Ближний Восток? Главное о конфликте между Израилем и ливанской "Хезболлой"



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ливана покинуть районы, в которых Израиль нацелился на "Хезболлу", тем самым фактически объявив о начале полноценной военной операции и дав понять, что еврейское государство не планирует обеспечивать безопасность тем жителям, которые все-таки решат остаться в своих домах. В результате десятки тысяч ливанцев в панике и спешке с нехитрой, наспех собранной поклажей начали покидать свои жилища. Некоторые сделали это после получения звонков от голосовых помощников, текстовых сообщений и трансляций с призывами к эвакуации. Все дороги, ведущие в Бейрут с юга и долины Бекаа, в считаные часы оказались запружены вереницами машин и людей, которые пытаются спастись от бомбардировок, бросив нажитое. При этом возможности ливанцев покинуть страну становятся все более ограниченными: во вторник более 30 рейсов отменены в международном аэропорту Бейрута, в первую очередь затронуты полеты в Европу и на Ближний Восток. Qatar Airways, Turkish Airways и различные авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов входят в число тех, кто прекратил обслуживание пассажиров.



"Хезболла" и Израиль обменялись ракетными ударами





Израиль обвиняет "Хезболлу" в ударах по городам на севере страны (на фото) и намерен уничтожать военную инфраструктуру движения.

Фото: GettyImages



Вдобавок система здравоохранения Ливана находится под колоссальным напряжением, поскольку больницы продолжают лечить многочисленных раненых, пострадавших от взрывов пейджеров и раций на прошлой неделе. Тогда погибли 42 человека и более 3000 получили ранения.



Тысячи жителей Сайда покидают город из-за авиаударов по югу Ливана / Авторы: RUPTLY

До эскалации на этой неделе десятки тысяч людей уже были перемещены из южной части Ливана из-за месяцев перестрелок между Израилем и "Хезболлой" и другими антиизраильскими силами. Около 60 тысяч также были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля. Правительство Биньямина Нетаньяху декларирует целью операции создать условия для их возвращения в свои дома, для чего ЦАХАЛ собирается уничтожить "созданную за 20 лет военную инфраструктуру "Хезболлы". Газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленный политический источник в Израиле сообщила, что операция в отношении Ливана преследует две цели: обеспечить безопасное возвращение жителей севера и подачу сигнала Ирану, поддерживающему движение, что Израиль не боится действовать решительно.



Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные готовятся к "следующим этапам" войны в Ливане. "Хезболле" нельзя давать передышку - сегодня мы ускорим наступательные операции", - сказал он во вторник.



В Армии обороны Израиля с молчаливого согласия США заявляют, что готовятся наращивать боевые действия и бомбежки Ливана

Ливанская группировка обещает продолжать свои удары по Израилю в знак солидарности с палестинцами и ХАМАС, хотя за последнюю неделю были ликвидированы два ее главных военных командира. По данным ЦАХАЛ, ночью во вторник из Ливана в сторону израильского района Цфат было выпущено около 35 ракет, некоторые из которых упали недалеко от поселения Амиад. "Хезболла" заявила, что ее целями стали авиабаза Рамат-Давид, аэродром Мегидо и база Амос, расположенные недалеко от города Афула на севере Израиля. База Амос, открытая в 2021 году, служит транспортным и логистическим узлом для Северного командования израильских военных. Она также является "центральной осью" для технологического и логистического управления ЦАХАЛ, которое отвечает за межведомственную логистику и готовность к чрезвычайным ситуациям на северном фронте. По данным израильских военных, часть снарядов была перехвачена, а часть упала на открытой местности.



Сотни человек погибли или получили ранения при ударах Израиля по Ливану / Авторы: Соцсети

На фоне эскалации США отправляют дополнительные силы на Ближний Восток. "В качестве меры предосторожности мы направляем небольшое количество дополнительных военнослужащих США вперед, чтобы усилить наши силы, которые уже находятся в регионе", - заявил журналистам представитель Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер, отказавшись уточнить точную численность или задачу развертываемых сил. Американские силы в регионе включают ударную группу авианосца "Авраам Линкольн", истребительную авиацию и средства противовоздушной обороны.