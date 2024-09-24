 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 25.09.2024
11:32  Американский генерал Агуто – бандеровский главнокомандующий, - П.В.Густерин
11:15  Самый опасный человек на земле начинает новую войну, - Петр Акопов
11:09  Куда заведет крестовый поход против Дарвина, - А.Храмов
11:07  Почему Вашингтон намеренно скрывает данные о потерях ВСУ
11:03  Русские войска ворвались в Угледар
11:00  "Здесь лучше всего". Что говорят перебравшиеся в Россию жители стран Запада, - Daily Mail
10:55  Сотни погибших за один день. Армия обороны Израиля начала наступательную операцию в Ливане

08:11  Узбекистан. Мирзиеев указал с 1.01.25 запустить "единый классификатор земельных участков"
08:04  Известный китайский экономист Чжу исчез после поста в соцсети с критикой Си
07:47  Экс-футболиста сборной РФ Бугаева приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Пинал наркоту
07:01  Без интернета: шелест капель росы, - Иван Охлобыстин
06:18  Отличившимся узбекистанским шахматисткам, в отличие от мужчин, не выдали обещанные призовые в виде авто
06:09  Андрей Захарченко: Реальный шанс победить в СВО состоит не в "перемалывании резервов"
05:59  Россия возмущена признанием Швейцарией "голодомора" на Украине геноцидом
05:47  "Хезболла" пытается заманить израильскую армию в Ливан
02:59  Когда техника начинает убивать, - Александр Дугин
02:17  Тегеран пытается завоевать доверие Запада критикой СВО, - Игорь Субботин
02:02  Геополитические расклады сил в хронологических срезах. Ч. 1, - Максим Медоваров
01:10  Кыргызской дипломатии 1375 лет, - Толкун Наматбаева
01:06  Скандинавия и Прибалтика готовятся к открытию второго фронта против России, - Ирина Алкснис
00:43  Ничто не вечно под ООН. Россия резко раскритиковала принятый Генассамблеей ООН "Пакт будущего"
00:17  В Казахстане планируется упразднить региональные ревизионные комиссии
Вторник, 24.09.2024
21:56  Сара Верт назначена директором USAID в Кыргызстане
21:51  Украина стала угрозой безопасности для всех. На Западе это наконец поняли, - Райнхард Лаутербах
21:49  Провал памяти: для чего в Эстонии вскрывают могилы советских воинов
21:43  В Казахстане громят автомобильную мафию - более 50 арестов
21:40  ВС РФ с нескольких сторон обкладывают Угледар
19:32  Правильный лысый и красная Сара. Германию ждет новый политический союз, - Грегор Шпицен
19:29  Сборные Казахстана и Узбекистана завоевали медали на Всемирной шахматной олимпиаде
18:09  В РФ аннулировали с начала года 43 тысяч патентов для трудовых мигрантов. Всего-то?..
18:01  Таджикистан рискует остаться зимой без света, - Виктория Панфилова
12:43  РосЕпрстТВ. К легендарному Большому детском хору приплели антисоветчину
12:17  Влияние миграции на демографию России: откуда чаще приезжают на ПМЖ?
12:15  В русских тисках: что на самом деле происходит под Угледаром
12:11  Недовольство Западом. Вот почему Турция подала заявку на вступление в БРИКС, - Невилл Теллер
12:09  Не штурмовать, а "душить". Российская армия выдавливает ВСУ из Донбасса, - Сергей Адамов
12:08  Сигналы ненависти: в Прибалтике призывают к геноциду нацменьшинств
12:05  Politico: США не нужна победа Украины над Россией
12:01  Чез Фримен: Саммит БРИКС станет логическим ударом по американскому господству
11:59  Рекорд космонавтов на МКС откроет путь к полетам на Марс
09:02  Казахстан отсудил более $12 млн у турецкой компании "F&A Road Construction" - за фейковую реконструкцию автодороги "Курты-Бурылбайтал"
08:23  Лидера "Хамаса" днем с огнем не сыщешь. Возможно, Яхьи Синвара уже нет в живых, - Э.Байназаров
08:11  Названо количество жертв утренней атаки Израиля на Ливан: погибли и ранены женщины и дети - 182 и 727
07:37  Выгребают по сусекам. Кыргызстан резко (в 3 раза) увеличил экспорт угля в Китай
07:30  Германия: земельные выборы – как симптом тяжкой болезни. Молодежь голосует против системных партий, - А.Белов
07:03  Найденную журналистами виллу президента Зеленского в итальянском городке Форте-дей-Марми пытаются срочно продать
06:44  Израиль и "Хезболла" пока не начали войну без ограничений, - НГ
06:42  Постамериканский Ирак станет головной болью для Израиля, - Игорь Субботин
06:40  О двух типах социальности. В философии происходит радикальная смена парадигм, - Федор Гиренок
06:38  Хохот Камалы. Транснационалы - их поезд в огне, - Андрей Фефелов
06:31  Израиль назвал наступательную операцию в Ливане "Стрелы севера"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сотни погибших за один день. Армия обороны Израиля начала наступательную операцию в Ливане
10:55 25.09.2024

Сотни человек погибли в первый день наступательной операции Израиля в Ливане

Максим Макарычев

Десятки тысяч человек в панике и страхе бегут из южной части Ливана после того, как Израиль объявил о начале масштабной наступательной операции против движения "Хезболла". Местные жители покидают свои дома, забирая с собой напуганных детей и укрываясь в школах, прекративших занятия и ставших убежищами для лишившихся крова людей.

Армия Израиля активно бьет по жилым кварталам в Ливане, не считаясь с возможной гибелью мирных граждан.


В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что начали новую серию атак по инфраструктуре "Хезболлы", включая бомбежки предполагаемых мест нахождения лидеров движения в Бейруте. Один из таких ударов пришелся по жилой многоэтажке в районе Гобейри ливанской столицы.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что только в понедельник по меньшей мере 558 человек, включая 50 детей, погибли в результате волны израильских ударов по предполагаемым объектам "Хезболлы". Это почти половина от числа убитых за всю 34-дневную войну между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году. Около двух тысяч человек получили ранения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Израиля "потенциально крайне опасными" и предупредил, что они могут дестабилизировать обстановку в регионе. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что удары Израиля вызывают серьезные вопросы с точки зрения их соответствия международному праву.

Боевые действия между Израилем и "Хезболлой" обострились еще в октябре прошлого года, когда ЦАХАЛ начал операцию в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС на израильские города. Но за последнюю неделю интенсивность ударов на границе Израиля и Ливана резко возросла, усилив опасения по поводу начала полномасштабного вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. При этом Израиль действует в Ливане так же, как на протяжении последнего года в секторе Газа: крайне агрессивно и напористо, бьет сотнями снарядов по открытой местности и заселенным кварталам, не считаясь с жертвами среди мирного населения и, при "молчаливом согласии" главного союзника в лице Вашингтона, полностью игнорируя робкие попытки мирового сообщества во главе с ООН повлиять на ситуацию.

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили о серьезных вопросах к ударам Израиля из-за гибели мирных граждан

"Авиаудары не прекращаются, авиаудар за авиаударом. Люди напуганы", - рассказал Хассан Дабук, представитель властей города Тир на юге страны. Видео разрушенных в Ливане зданий, падающих с неба бомб и взрывов множатся в социальных сетях.

Что ждет Ближний Восток? Главное о конфликте между Израилем и ливанской "Хезболлой"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал народ Ливана покинуть районы, в которых Израиль нацелился на "Хезболлу", тем самым фактически объявив о начале полноценной военной операции и дав понять, что еврейское государство не планирует обеспечивать безопасность тем жителям, которые все-таки решат остаться в своих домах. В результате десятки тысяч ливанцев в панике и спешке с нехитрой, наспех собранной поклажей начали покидать свои жилища. Некоторые сделали это после получения звонков от голосовых помощников, текстовых сообщений и трансляций с призывами к эвакуации. Все дороги, ведущие в Бейрут с юга и долины Бекаа, в считаные часы оказались запружены вереницами машин и людей, которые пытаются спастись от бомбардировок, бросив нажитое. При этом возможности ливанцев покинуть страну становятся все более ограниченными: во вторник более 30 рейсов отменены в международном аэропорту Бейрута, в первую очередь затронуты полеты в Европу и на Ближний Восток. Qatar Airways, Turkish Airways и различные авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов входят в число тех, кто прекратил обслуживание пассажиров.

"Хезболла" и Израиль обменялись ракетными ударами


Израиль обвиняет "Хезболлу" в ударах по городам на севере страны (на фото) и намерен уничтожать военную инфраструктуру движения.
Фото: GettyImages

Вдобавок система здравоохранения Ливана находится под колоссальным напряжением, поскольку больницы продолжают лечить многочисленных раненых, пострадавших от взрывов пейджеров и раций на прошлой неделе. Тогда погибли 42 человека и более 3000 получили ранения.

Тысячи жителей Сайда покидают город из-за авиаударов по югу Ливана / Авторы: RUPTLY
До эскалации на этой неделе десятки тысяч людей уже были перемещены из южной части Ливана из-за месяцев перестрелок между Израилем и "Хезболлой" и другими антиизраильскими силами. Около 60 тысяч также были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля. Правительство Биньямина Нетаньяху декларирует целью операции создать условия для их возвращения в свои дома, для чего ЦАХАЛ собирается уничтожить "созданную за 20 лет военную инфраструктуру "Хезболлы". Газета Haaretz со ссылкой на высокопоставленный политический источник в Израиле сообщила, что операция в отношении Ливана преследует две цели: обеспечить безопасное возвращение жителей севера и подачу сигнала Ирану, поддерживающему движение, что Израиль не боится действовать решительно.

Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что израильские военные готовятся к "следующим этапам" войны в Ливане. "Хезболле" нельзя давать передышку - сегодня мы ускорим наступательные операции", - сказал он во вторник.

В Армии обороны Израиля с молчаливого согласия США заявляют, что готовятся наращивать боевые действия и бомбежки Ливана
Ливанская группировка обещает продолжать свои удары по Израилю в знак солидарности с палестинцами и ХАМАС, хотя за последнюю неделю были ликвидированы два ее главных военных командира. По данным ЦАХАЛ, ночью во вторник из Ливана в сторону израильского района Цфат было выпущено около 35 ракет, некоторые из которых упали недалеко от поселения Амиад. "Хезболла" заявила, что ее целями стали авиабаза Рамат-Давид, аэродром Мегидо и база Амос, расположенные недалеко от города Афула на севере Израиля. База Амос, открытая в 2021 году, служит транспортным и логистическим узлом для Северного командования израильских военных. Она также является "центральной осью" для технологического и логистического управления ЦАХАЛ, которое отвечает за межведомственную логистику и готовность к чрезвычайным ситуациям на северном фронте. По данным израильских военных, часть снарядов была перехвачена, а часть упала на открытой местности.

Сотни человек погибли или получили ранения при ударах Израиля по Ливану / Авторы: Соцсети
На фоне эскалации США отправляют дополнительные силы на Ближний Восток. "В качестве меры предосторожности мы направляем небольшое количество дополнительных военнослужащих США вперед, чтобы усилить наши силы, которые уже находятся в регионе", - заявил журналистам представитель Пентагона генерал-майор ВВС Патрик Райдер, отказавшись уточнить точную численность или задачу развертываемых сил. Американские силы в регионе включают ударную группу авианосца "Авраам Линкольн", истребительную авиацию и средства противовоздушной обороны.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727250900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Задачи референдума о строительстве АЭС Спикер Сената обсудил с жителями Павлодара
- Олжас Бектенов поручил продолжить работу горячих линий для реагирования на возможные вопросы граждан по восстановлению жилья
- Кадровые перестановки
- Министр иностранных дел Казахстана выступил на Саммите будущего в ООН
- В Астане стартовала международная конференция WALS-2024
- Китайскому бизнесу предложили инвестировать в строительство сахарного завода и глубокую переработку зерна
- Пленум Национального совета принял решение об избрании Серика Ерубаева депутатом Мажилиса по партийному списку Демпартии "Ак жол"
- Казахстан и Лувр разрабатывают алгоритм научно-исследовательского сотрудничества
- Принято окончательное решение по спорной земле между Карагандинской и Павлодарской областями
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  