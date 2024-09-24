 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Здесь лучше всего". Что говорят перебравшиеся в Россию жители стран Запада, - Daily Mail
11:00 25.09.2024

Daily Mail
Великобритания

Британию покинули и переехали в Россию 34 человека, как только Путин дал им возможность избавиться от "западного вокизма"
Daily Mail: жители Британии и США переезжают в Россию после слов Путина

Российская "диктатура" соблазняет людей на Западе традиционными ценностями, побуждая к переезду, пишет автор статьи в The Daily Mail. Читатели не согласились с такой трактовкой, они считают, что причина, по которой люди перебираются в Россию – диктатура неолибералов.

Перкин Амаларадж (Perkin Amalaraj)

По меньшей мере 34 человека ответили согласием на предложение Владимира Путина покинуть Британию и перебраться в Россию ради традиционных ценностей.

В прошлом месяце Путин внес изменения в иммиграционное законодательство, чтобы соблазнить жителей западных стран поддержать его диктатуру. Объявленная цель – "спасти" этих людей от "деструктивных неолиберальных идеологических установок" Запада. Путин считает, что оказывает "гуманитарную помощь" людям, разделяющим "традиционные российские духовные и нравственные ценности".

Российское посольство в Лондоне сообщило изданию The Telegraph, что как минимум 34 британца подали заявления на переезд из Британии в Россию после появления этого предложения.

"На Западе как будто ждали появления этого документа. Уже в первые 10 дней к нам захотели переехать граждане Туманного Альбиона, – сообщил лояльный Кремлю телеканал "Царьград ТВ". – Устали от либеральной повестки – так объяснили свое решение все те, кто обратился в российскую дипломатическую миссию".

Путин отменил квоты для иммигрантов и языковые экзамены для "противников вокизма", желающих получить убежище в России. Однако нет уверенности в том, что тех, кого приняла Россия, не заставят позднее воевать против Украины в составе российской армии.

Начало действию новой схемы Россия положила совсем недавно, разрешив въезд американцам Лео Лайонелу, Шантель Фелис Хэер и их детям в возрасте 16, 14 и 11 лет.

"Я хочу лично поблагодарить вашего президента Путина за то, что он позволил России стать хорошим местом для семей в таком международном климате, – сказал Лайонел. – Мы намерены использовать эту возможность на благо нашей семьи. У меня такое чувство, будто я оказался под защитой арки безопасности. Это очень важно. Спасибо вам большое".

"Я просто хочу сказать, что для меня это большая честь, – заявила его супруга. – Возникает ощущение, будто я только что вступила в брак с Россией. Жду не дождусь, когда мы всей семьей начнем строить здесь свое будущее".

Генерал-майор Ирина Волк из российского Министерства внутренних дел сказала: "Желание переехать в Россию для постоянного проживания возникло на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования".

Другая пара, канадец Аренд Фейнстра с женой, покинули канадскую провинцию Онтарио и переехали в Россию вместе с восемью детьми. "Мы с детьми не чувствовали себя там в безопасности и беспокоились за свое будущее, – сказал он. – Там сейчас так много левой идеологии, ЛГБТК*, трансов, просто много такого, с чем мы не согласны, а этому там сейчас учат. Мы просто хотели сбежать от этого со своими детьми. Но еще и по экономическим причинам – в России для фермерства больше возможностей. Мы почувствовали, что в России лучше всего".

Депутат парламента и сторонница Путина Мария Бутина рассказала россиянам, что на Западе существует "либеральная диктатура". "Важно подчеркнуть, что народы этих стран нам не враги, а это сошедшие с ума, безумные их правительства, которые навязывают такую политику, – заявила она. – До чего доходит, например, в Германии… если твой ребенок приходит в школу и говорит, что не поддерживает все эти однополые союзы, то его забирают и отправляют на перевоспитание".

По ее словам, многие жители Запада "хотели бы связать свое будущее с Россией именно потому, что у нас есть возможность свободы и традиционного уклада. И это не только фермеры, многие из них – представители ученых кругов, преподаватели, врачи, учителя. Это квалифицированные кадры, которые принимают решение продать все, приехать в Россию именно потому, что они обладают достаточным уровнем интеллектуального развития, образования и духовного развития, чтобы понимать, что если остаться в своих странах, то можно потерять своих детей, потерять свою семью".

Тридцатипятилетняя Бутина ранее отбывала срок в американской тюрьме по обвинению в "сговоре с целью работы на иностранное государство". Сейчас она – депутат парламента от поддерживающей Путина партии "Единая Россия".

* Экстремистское движение, запрещенное в России

Источник - ИноСМИ
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