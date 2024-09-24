 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские войска ворвались в Угледар
11:03 25.09.2024

Русские войска ворвались в Угледар – итоговая сводка Readovka за 24 сентября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 24 сентября в разрезе СВО. Русская армия начала штурм Угледара, ворвавшись в черту города с северо-востока. Глава ОП Ермак раскрыл часть плана Зеленского по "победе Украины", который подразумевает необходимость убедить США немедленно пригласить незалежную в НАТО. Немецкие журналисты констатировали, что в ЕС из РФ танкерами поступает сырая нефть, что является прямым нарушением антироссийской санкционной политики.

Крепость обречена



Русские войска смогли преодолеть внешнюю полосу опорных пунктов ВСУ и приступили к штурму города Угледар. На данный момент ожесточенные бои ведутся в районе многоквартирных домов, лицея и местного морга по улице 13 Десантников. Сложившаяся обстановка для гарнизона по всем признакам является критической. При оценке положения сил противника в городе важно понимать, что сам по себе Угледар очень компактен. А весомая доля подразделений неприятеля в Угледарском оборонительном районе находится вне черты населенного пункта, сдерживая части ВС РФ в окрестностях. Кроме того, никаких высот в виде отвалов близлежащих шахт ВСУ не контролируют, что и сделало возможным прорыв русской армии в сам город.

Важным аспектом положения украинских войск на данном направлении также является то, что Угледар и примыкающие полевые фортификации де-факто находятся в полуокружении. Сама ситуация исключает для командования противника попытку удержаться в городе. Более того, стоит ожидать, что подразделения ВСУ, находящиеся вне Угледара в формирующемся мешке, поспешат выйти из него. Вероятно, они даже не попытаются поддержать основные части гарнизона в черте города. Это объясняется тем, что площадь населенного пункта слишком мала для того, чтобы в нем "уплотнялись" дополнительные силы. Подобное не приведет ни к чему, кроме окончательного окружения Угледара и всех частей ВСУ в нем. В таком случае стоит ожидать полного, насколько это возможно, вывода украинских подразделений из зоны потенциального котла. Более того, ввиду указанных рисков силы противника лишатся главного козыря, обеспечивающего некогда устойчивость фронта на Южнодонецком направлении, а именно 72-ю ОМБр. Спасать то, что можно спасти, – единственная мера, способная принести ВСУ результат в сложившейся оперативной обстановке. 72-я мехбригада незалежной не в состоянии более сыграть значимую роль в обороне города и окрестностей. Таким образом, пытаясь не допустить дальнейшего лавинообразного процесса, украинское командование данного фронтового сектора с высокой долей вероятности выведет упомянутую часть и ряд других, не утративших боеспособность, в направлении села Богоявленка. Это необходимо для формирования новой линии обороны после того, как ВС РФ полностью займут город. Разумеется, боеспособные формирования будут отступать под прикрытием тех, кто "заветный приказ" не получит и тем самым будет обречен ценой своей жизни обеспечивать возможность бежать тем, кому разрешили.

"Берите нас, или мы пропали"

Стали известны подробности плана "победы Украины" под редакцией Зеленского. Эту деталь раскрыл глава Офиса президента незалежной Ермак.

"Приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы. Я также призвал партнеров не учитывать угрозы эскалации со стороны России", – сообщил украинский чиновник на своей странице в Telegram.

По всей вероятности, вопрос принятия страны 404 в Североатлантический альянс является краеугольным камнем документа, вышедшим из-под пера киевской власти. Зеленский и компания пошли напролом в надежде выиграть "джекпот" нахрапом. То есть шантажом выдавить из главного игрока, НАТО, гарантии по вступлению Украины в организацию "в кратчайшие сроки" и тем самым прикрыть себя 5-й статьей устава блока. Однако остается вопрос – а как незалежная собирается получать приглашение в Альянс, если у нее, мягко говоря, не решен территориальный вопрос. Неужели "мудрецы" с Банковой решили, что с кондачка удастся протолкнуть Украину в НАТО на ниве клятвенных обещаний Вашингтона и Брюсселя не допустить военного поражения Киева? Если и так, то это не что иное, как опосредованная попытка спровоцировать новую мировую войну через желание изменить международный статус незалежной, минуя здравый смысл и все иные положения устава НАТО, при этом беря в расчет только 5-ю статью в качестве мнимой гарантии неприкосновенности. Звучит как безумие, но в этой истории есть один важный нюанс, который может прояснить причины таких надежд, возлагаемых Украиной на филькину грамоту.

"Мудрецы" с Банковой рассчитывают на заинтересованность текущей президентской администрации в неких великих потрясениях, что позволят ввести в США военное положение и на почве этого сорвать выборы.

Однако в сухом остатке этот "план победы" показывает, что Украина практически полностью исчерпала свои возможности и более ни на что, кроме как на внешние военные факторы, не надеется.

Санкции сломались

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на данные международного движения "Гринпис" заявила о том, что РФ как минимум с середины лета поставляет в ЕС сырую нефть.

По мнению "зеленых активистов" и немецких корреспондентов, Россия использует для поставок танкерные суда с греческими портами приписки. Кроме того, по данным журналистов, с июля 2024 года в порты стран Евросоюза прибыли уже 15 танкеров. Каждый из них в состоянии доставить порядка 150 млн литров сырья.

Вывод о том, что корабли поставляли специфический груз, сделан на основе анализа осадки. Грубо говоря, из портов России они уходили полными, а из ЕС возвращались уже порожними.

Вчера, 23 сентября, главными событиями дня стали приближение ВС РФ к Угледару с нескольких сторон и продолжение русского наступления на запад от города Украинск.

Источник - Readovka
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