Русские войска ворвались в Угледар

11:03 25.09.2024

Русские войска ворвались в Угледар – итоговая сводка Readovka за 24 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 24 сентября в разрезе СВО. Русская армия начала штурм Угледара, ворвавшись в черту города с северо-востока. Глава ОП Ермак раскрыл часть плана Зеленского по "победе Украины", который подразумевает необходимость убедить США немедленно пригласить незалежную в НАТО. Немецкие журналисты констатировали, что в ЕС из РФ танкерами поступает сырая нефть, что является прямым нарушением антироссийской санкционной политики.



Крепость обречена



