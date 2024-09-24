 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Самый опасный человек на земле начинает новую войну, - Петр Акопов
11:15 25.09.2024

Самый опасный человек на земле начинает новую войну

Петр Акопов

Теракт с пейджерами в Ливане был прелюдией к большой войне - и вчера она фактически началась. Израиль приступил к бомбежкам городов и дорог на юге Ливана - что, по сути, означает подготовку к наземному вторжению. Только в первый день убиты около 300 человек, потоки беженцев устремились на север страны - в Ливане готовятся к третьей войне с Израилем. Первая была в 1982 году, вторая - в 2006-м, а нынешняя, начало которой предсказывали уже почти год, может стать последней для всех. Не потому, что Израиль применит имеющееся у него ядерное оружие, а потому, что в случае развития событий по худшему сценарию не будет ни нынешнего Ливана, ни нынешнего Израиля.

Не слишком ли драматично? Ведь Израиль "всего лишь" хочет контролировать юг Ливана (как это уже было после войны 1982 года), чтобы исключить обстрелы своей территории силами "Хезболлы". Которая все время подчеркивает, что бьет по Израилю в ответ на геноцид палестинцев в Газе - и если Нетаньяху прекратит уничтожать палестинцев, то обстрелы прекратятся. Понятно, что Израиль не остановится в Газе: его цель - сделать большую часть сектора непригодной для жизни и взять его под свой полный контроль. С первого дня начала операции в Газе Израиль угрожал Ливану и "Хезболле", обещая им судьбу Газы и ХАМАС. Израильские угрозы не воспринимались как пустые, однако было понятно, что наземная операция в Ливане будет стоить очень дорого во всех смыслах (человеческом, репутационном, финансовом), поэтому Израиль хочет разделить ее тяготы с США.

Для этого нужно было спровоцировать "Хезболлу" и Иран на удары по израильским городам (а не военным объектам) или нападение на Израиль с ливанской территории, чтобы потребовать вмешательства Америки. Но шейх Насралла (лидер "Хезболлы") и аятолла Хамейни (иранский лидер) ни на какие провокации не поддавались, а время у Нетаньяху поджимало: внутренняя ситуация в Израиле ухудшается, в Газе - полный тупик (убили 42 тысячи, но так и не смогли ни уничтожить ХАМАС, ни выдавить палестинцев в эмиграцию), на международной арене Израиль сталкивается со все большим осуждением. Остановить боевые действия и вывести войска из Газы невозможно: для Нетаньяху это станет концом правления и началом суда, а для Израиля как такового - признанием своего поражения. К тому же ни Нетаньяху, ни Израиль не хотят нести ответственность за геноцид Газы. Поэтому единственный выход они видят в продолжении войны в надежде на то, что в какой-то момент США все-таки придут на помощь своему "51-му штату".

Так что Ливан стал очевидной и обреченной жертвой, но это не означает, что, начиная войну, Нетаньяху нашел верный выход к спасению себя и своей страны. Наоборот - третья ливанская имеет все шансы перерасти в большую ближневосточную. Став следствием и продолжением геноцида Газы, она может привести к детонации ситуации во всем регионе.

Полноценное вторжение Израиля в Ливан сорвет клапан - и в войну могут оказаться вовлечены сначала Сирия и иракские добровольцы, которые будут прибывать на ливанский фронт через сирийскую территорию. Иран будет всячески помогать Ливану и "Хезболле", но постарается воздержаться от прямого участия в войне, опасаясь прямого столкновения с США, однако Израиль продолжит попытки провоцирования Тегерана. Арабская улица будет возмущена новой израильской агрессией - давление на арабские правительства вырастет, многие мусульманские страны могут ввести эмбарго на торговлю с Израилем. Глобальный Юг еще жестче начнет требовать от Запада, чтобы тот унял "своего сукина сына". И если на Вашингтон это никак не повлияет (потому что Нетаньяху играет на обострившейся борьбе за власть в США, в ходе которой ни одна из сторон не может себе позволить антиизраильских действий), то пытающаяся усидеть на двух стульях Европа будет вынуждена однозначно осудить Израиль. В целом ливанская агрессия Израиля ударит по репутации Запада на Глобальном Юге - потому что не будет ни санкций в отношении агрессора, ни реальных попыток остановить его.

Увязнув в боях с "Хезболлой", Израиль еще больше загонит себя в угол - теперь, кроме кровоточащей Газы на юге, у него будет полноценная (пусть и при отсутствии у Ливана авиации) война на севере. Выхода из этого тупика нет - кроме прямого вмешательства США, которое позволило бы нанести огромный ущерб армии "Хезболлы". Но этот вариант категорически неприемлем для Америки, причем независимо от того, кто победит на выборах в ноябре.

И слава богу - потому что прямое вмешательство Штатов в ливанскую войну открывает дорогу к общерегиональной войне: тогда уже оставалось бы полшага до вступления в нее Ирана и начала израильско-иранской, а потом и ирано-американской войны. В ходе которой - как об этом уже много лет мечтает Нетаньяху и американские "ястребы" вроде Болтона - Америка вбомбила бы Иран в каменный век: то есть применила бы ядерное оружие (якобы для уничтожения иранских ядерных объектов). В реальности бы это стало шагом к самой настоящей катастрофе - возможно, не только регионального масштаба.

Вот с чем играет Нетаньяху, начиная третью ливанскую, и одно это делает его самым опасным человеком на планете.

Источник - РИА Новости
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