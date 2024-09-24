В Москве вышел в свет фундаментальный каталог в 5 томах - "Монеты мира"

11:40 25.09.2024

Предлагаем вашему вниманию новые книги:

Казанцев А.Г. Монеты мира. Каталог. Опыт каталогизации на примере одной коллекции. в 5-ти тт. М.: Издательство Олега Пахмутова, 2024.

Твердая обложка. 240х170 мм. Тираж 500 экз.



В издании приведены описания и классификация монет всего мира за всю историю человечества, от античности до наших дней. Приведены справочные данные по государственным образованиям, монархам и правительствам, выпускавшим свои денежные знаки. Для всех монет имеются иллюстрации, описания, вся необходимая каталожная информация, степени редкости и аукционные проходы. Показаны прорисовки мнетных легенд, приведены тексты и переводы.



Т.1. 672 с. илл. В первом томе приведена информация об античных монетах, начиная с VII-I веков до н.э., монетах "варварских" народов, Древнего Рима и его провинций, древних Востока, Средней Азии, Синцзяна, Византии и эпохи крестовых походов. Также начат раздел с информацией о монетах государств Европы (Англии, Великобритании и Ирландии).



Т.2. 648 с. илл. Во втором томе продолжается раздел о монетах государств Европы (Англии, Великобритании и Ирландии), о выпусках монет на территории Священной Римской империи, монетах, нотгельдах и жетонах Германии, монетах Италии и Франции, Испании и Португалии, а также Австрии и Швейцарии.



Т.3. 712 с. илл. В третьем томе продолжается рассказ о монетах европейских государств: Бенилюкса и Скандинавии, Восточной Европы. Большой раздел посвящен монетам Руси, России, СССР, включая монеты стран бывшего СССР и разнообразные жетоны. Начат раздел с информацией об исламских монетах начиная с VII века, монетах Сельджукидов, Монгольской империи, империи Тимура, Османской империи, монетах Персии-Ирана.



Т.4. 696 с. илл. В четвертом томе продолжается раздел с информацией об исламских монетах начиная с VII века, монетах Ближнего востока и Северной Африки, Закавказья, Средней Азии, Афганистана, Аравийского полуострова, Крыма, Поволжья и Сибири. Приведена информация о монетах Индии (начиная с VII века до н.э.) и государств, располагавшихся на территории современной Индии, о монетах Южной Азии, Китая (с 1122 г. до н.э.), Кореи, Японии, Монголии, государств Ближнего Востока и Малой Азии, стран Африки.



Т.5. 624 с. илл. В пятом томе приведена информация о монетах Северной, Центральной и Латинской Америк, Австралии и Океании. Также рассказывается о необычных деньгах:счетных и весовых монетах, о монетах с необычными изображениями - картинками других монет, бумажных денег, карт и флагов. Приведена информация о поддельных монетах и копиях монет. В приложении приведены указатель эмитентов, нумизматическая хронология и справка по датировке монет.



Книга содержит большое количество как справочной, так и практической информации для коллекционеров и исследователей.



Книга будет полезна нумизматам, историкам денежного обращения и экономики, представителям аукционных домов и профессиональным торговцам монетами, а также всем любознательным людям.



Вес 5 томов 5,5 кг.

Цена за пять томов 6000 руб. Пересылка по России 700 руб.

Каждый том отдельно продается по 1500 руб.