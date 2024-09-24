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|Россия передаст йеменскими хуситами дальнобойные противокорабельные ракеты "Оникс", - Reuters
11:55 25.09.2024
Россия ведет переговоры с йеменскими хуситами через Иран о передаче им дальнобойных противокорабельных ракет "Оникс" для уничтожения кораблей Западам, - Reuters
- Решение о передаче повстанцам ракет П-800 пока не принято, запланированы новые встречи в Тегеране в ближайшие недели.
- Хуситы атакуют западные военные и коммерческие корабли в Красном море.
- В июне В. Путин заявлял, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по Россия, Москва может поставить свое дальнобойное оружие силам, которые будут наносить удары по тем странам Запада, которые такое разрешение дали.