Китай поставил России на Украинский фронт броневики "Hushi"

13:18 25.09.2024

Китайские бронеавтомобили Hushi с защитными экранами замечены в районе спецоперации



Tекст: Елизавета Шишкова



В зоне специальной военной операции у российских подразделений замечены китайские бронеавтомобили Hushi, оснащенные защитными экранами по бортам и над рабочим местом стрелка.



В Telegram-канале "Уголок Ситха" были опубликованы фотографии бронеавтомобилей Hushi, которые использовались российскими подразделениями в районе специальной военной операции. На снимках видно, что техника оснащена защитными экранами, установленными по бортам, в передней части автомобиля и над рабочим местом стрелка на крыше.



