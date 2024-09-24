Неизвестные ракеты догнали судно-заправщик ВМС США "Big Horn" у берегов Омана

13:19 25.09.2024

Американский военный корабль подбили на Ближнем Востоке



Сопровождавшее авианосец судно-заправщик ВМС США повреждено на Ближнем Востоке



Судно-заправщик USNS Big Horn ВМС США, сопровождающее авианосную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln в ходе ближневосточного похода.



