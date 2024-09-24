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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как регион справляется без привлечения мигрантов
13:24 25.09.2024

"Подняли, пришли, значит, все хорошо": Гладков нашел свой рецепт замены мигрантов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регион справляется без привлечения мигрантов, повышая заработную плату для местных жителей. Глава региона нашел свой рецепт замены иностранных специалистов.

В Белгородской области, как и во многих других регионах России, существует проблема нехватки рабочей силы. Большинство предприятий области предложили губернатору Вячеславу Гладкову рецепт, как сделать работу привлекательнее для местных жителей и избежать найма трудовых мигрантов.

Так, в интервью ИА Регнум губернатор рассказал, что эффективным способом борьбы с нехваткой рабочих может стать повышение зарплат. По словам главы региона, местные компании поднимали зарплату не раз: сначала люди не откликались, затем снова подняли оплату - и снова ничего. Но как только заработная плата достигла уровня, который люди посчитали достойным, они начали выходить на работу. Все просто. И действенно.

Очень все просто: надо увеличить зарплату. Я говорю, а что с мигрантами? (Предприниматели): Нам не нужны. Людей нет, потому что мало платят. Поднимаем, не идут, значит, мало. Поднимаем, не идут, значит, мало. Подняли, пришли, значит, все хорошо. Да, нам тяжелее, как органам власти, мы не можем поднять, мы не можем успеть за большими компаниями, за средними компаниями,
- объяснил Гладков.

Ранее сообщалось, что российские предприятия в 2024 году резко повысили зарплату мигрантам. По данным одного из профильных сервисов, с начала года она выросла на 40% и сегодня доходит до уровня 150 тысяч рублей в месяц. Речь, прежде всего, идет о заработках трудовых мигрантов строительных профессий: сварщик, бетонщик, монолитчик, арматурщик. Почему же даже на такие отнюдь не малые деньги не идут русские?

По словам экспертов, судя по продолжительности трудового дня, высокую зарплату на стройке, 100-120 тысяч рублей, платят за 1,5, а то и 2 ставки. Если бы на строительных объектах соблюдались нормы трудового законодательства, то за восьмичасовой рабочий день люди бы получали 60 тысяч рублей. Это в лучшем случае. Можно утверждать, что зарплаты в строительной отрасли, при нормальных нормах нагрузки, остаются низкими. Наш бизнес преследует одну цель - получение максимальной прибыли без всякого переоснащения производства. Это касается, конечно, не только строительной отрасли.

Источник - Царьград
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