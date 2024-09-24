"Оружие конца света". Чем "Хезболла" отвечает Израилю

13:28 25.09.2024

"Оружие конца света". Чем "Хезболла" отвечает Израилю



Артемий Шарапов

24 сентября 2024



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в рамках "упреждения" начала наступление против шиитской организации "Хезболла", которая базируется в Ливане. "Упреждающие удары" начались утром 23 сентября.



"Мы наносим удары по военной инфраструктуре, которую "Хезболла" создавала последние 20 лет", - заявил глава генштаба армии Герци Халеви, добавив, что израильские военные готовятся к следующим этапам развития конфликта, о которых Халеви пообещал рассказать позже.



В свою очередь, представители "Хезболлы" заявили о ракетных ударах по израильскому промышленному комплексу на севере Хайфы. Атаку в ночь на 24 сентября назвали ответом на взрывы пейджеров, произошедшие в Бейруте. Кроме того, шиитское движение трижды за ночь атаковало ракетами аэропорт Мегиддо на севере Израиля.



При этом "Хезболла" еще 21 сентября начала бить по израильской территории, задействуя арсенал ракет большой дальности. Целями атак стали военные объекты израильской ЦАХАЛ. Согласно заявлению группировки, для обстрелов использовались ракеты типа Fadi-1 и Fadi-2. Вероятнее всего, эти боеприпасы были поставлены в Ливан из Сирии, рассказал в комментарии ИА Регнум военный эксперт, автор блога ImpNavigator Юрий Лямин.



"Собственно, никто не скрывал, что Сирия поставляет эти реактивные боеприпасы "Хезболле". Впервые они были применены еще в 2006 году, в ходе Второй ливанской войны. Причем в ходе гражданской войны в Сирии правительственные войска практически их не применяли, так что все, что производилось на сирийской территории, шло в Ливан на случай новой войны с Израилем", - отметил эксперт.



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220-мм Fadi-1 предназначены для поражения целей на расстоянии до 70 километров, масса боевой части ракеты составляет 83 килограмма. Ракеты класса Fadi-2 имеют калибр 302 мм, несут боевую часть массой свыше 100 (по некоторым данным - свыше 150 килограммов) и предназначены для нанесения ударов на расстояние до 100 километров.



По данным израильских спецслужб, ракеты класса Fadi являются модификацией ракет Kheibar-1, разработанных в Сирии в начале 2000-х годов на базе китайских ракет WS-1.



Израиль неоднократно пытался пресечь поставки ракет из Сирии, наносил удары по сирийским военным предприятиям. В начале сентября ВВС Израиля атаковали военный объект в окрестностях города Масьяф в сирийской провинции Хама. Предположительно, на этом объекте велось производство ракет Fadi.



Однако полностью пресечь поставки боеприпасов из Сирии Израиль не в состоянии, уверен Юрий Лямин.



"Протяженность границы между Сирией и Ливаном - сотни километров. Причем проходит она по труднодоступным горным массивам. Что-то Израилю удается накрыть, уничтожить, но Сирия сама по себе большая, есть где укрыть ракеты, есть много маршрутов поставок", - полагает эксперт.



В то же время через Сирию проходит маршрут поставок более совершенных ракет, которые следуют в Ливан с территории Ирана - главного союзника "Хезболлы".



Цели для ударов



Нынешнее обострение между "Хезболлой" и Израилем началось в октябре 2023 года. Ливанская группировка обстреливала территорию Израиля в знак поддержки сектора Газа и палестинской группировки ХАМАС.



В первое время "Хезболла" ограничивалась обстрелами израильской территории "залпами" неуправляемых реактивных снарядов, которые уничтожались на подлете системой ПРО "Железный купол". Подобный обмен любезностями в целом устраивает обе стороны, поскольку, с одной стороны, позволяет сохранить видимость поддержки "палестинского сопротивления", а с другой - не выводит конфликт на новый уровень эскалации, поскольку обстрелы не ведут к потерям среди мирного населения.



При этом обстрелы имеют и стратегическую цель - по возможности истощить запасы противоракет израильской ПВО/ПРО. И вполне возможно, что именно эта задача ставилась командованием группировки на раннем этапе конфликта, сообщил в комментарии для ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.



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"Вдоль линии разграничения - поскольку границы между Израилем и Ливаном де-факто нет - укрыты, наверное, сотни пусковых установок калибра от 80 до 122 мм. Их зарывают в землю, прячут в пещерах, маскируют. Найти их довольно трудно. В то же время пуск 50-100 ракет, выпущенных по принципу "на кого Бог пошлет", позволяет прикрыть, например, пуск беспилотника, который уже отработает по конкретной цели", - поясняет эксперт.



Летом 2024 года "Хезболла" показала кадры, сделанные беспилотниками разведки, преодолевшими "Железный купол". В объектив дронов попала в частности база ВМС Израиля в Хайфе, а также ряд военных объектов в северных районах страны. Позднее именно они стали целью для ударов крупнокалиберными ракетами. Но оценить ущерб обстрелов довольно трудно.



"Израильские спецслужбы секретят любые данные по ракетным обстрелам военных объектов, а "Хезболла" любит преувеличить свои успехи. Так что, скорее всего, ущерб указанным объектам они наносят, но ограниченный. Впрочем, это может быть пристрелкой, а основные удары еще впереди", - полагает Михайловский.



С аналогичной оценкой выступают арабские СМИ, которые пророчат нанесение более масштабных ударов по Израилю и намекают на применение баллистических ракет, способных достичь центральных районов Израиля.



Современный арсенал



Израильские спецслужбы неоднократно заявляли, что на вооружении "Хезболлы" находится большое количество ракет различных типов. По данным исследовательского центра Alma, в арсенале движения имеется около 5 000 ракет большой и средней дальности, способных поражать цели на расстоянии 200 километров, 65 000 ракет малой дальности (зона поражения - от 45 до 200 километров) и около 145 000 артиллерийских и мелкокалиберных ракетных боеприпасов с дальностью поражения до 20 километров.



Официальные лица в "Хезболле" по понятным причинам не раскрывали объемы своих арсеналов. Однако иногда медиаресурсы движения публикуют кадры с отдельными типами вооружений.



На одном из опубликованных в Сети фото со складов "Хезболлы" были запечатлены ракеты Mushak-200 с боевой частью массой 600 килограммов и дальностью полета до 200 километров. Предположительно, эти ракеты являются копией иранских ракет Zelzal-2.



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"Иран никогда не скрывал, что поставляет вооружения "Хезболле". Израиль предпринимал попытки уничтожить партии вооружений на маршруте поставок через Сирию, например на авиабазах сирийских ВВС. Но здесь, опять же, перехватить все поставки физически невозможно, слишком большие территории", - отмечает Юрий Лямин.



Название ракеты отсылает к суре Корана "Землетрясение", в которой описываются события Конца света. Иными словами, название - вполне конкретное предостережение для вероятного противника.



Теоретически на вооружении "Хезболлы" могут также находиться ракеты Zelzal-3 с дальностью поражения до 250 километров. А издание Israel Hayoum предполагает, что в арсеналах "Хезболлы" имеются ракеты Fateh-100, также известные как M-600, с дальностью поражения до 300 километров.



Иными словами, "Хезболла" способна наносить удары по большей части территории Израиля, так что озабоченность командования ЦАХАЛ "угрозой с севера" вполне обоснована.



Израиль пытается создать "буферную зону"



Традиционно основными районами активности "Хезболлы" считаются территории южного Ливана, а также часть Бейрута и его предместий, где проживают представители общины мусульман-шиитов.



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Не имея возможности сорвать поставки ракет, израильская армия планирует ликвидировать инфраструктуру "Хезболлы" и главные базы движения.



Ранее в командовании ЦАХАЛ неоднократно заявляли, что целью операции в Ливане должно стать создание "буферной зоны" - территории протяженностью 20-30 километров вдоль границы между Ливаном и Израилем. Именно здесь расположена большая часть военных объектов, подземных укрытий и ракетных арсеналов "Хезболлы".



Таким образом израильские войска планируют обезопасить северные районы страны от угрозы ракетных обстрелов. Но удастся ли это - большой вопрос.